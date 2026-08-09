/Petrol-Diesel Price: तुमच्या शहरातील प्रति लिटर पेट्रोल आणि डिझेल किती रुपयांना? जाणून घ्या आजचा दर

Petrol-Diesel Price Today, August 9, 2026: पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांकडे वाहनचालकांचे नेहमीच लक्ष असते. आज, रविवार 9 ऑगस्ट रोजी देशभरातील पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. सरकारी तेल कंपन्यांनी सकाळी 6 वाजता जाहीर केलेल्या दरांनुसार, इंधनाचे दर आजही स्थिर आहेत. देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये शेवटचा मोठा बदल 25 मे रोजी झाला होता. त्यावेळी पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर 2.61 रुपये, तर डिझेलच्या दरात 2.71 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर मात्र देशातील किरकोळ इंधन दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत.
कच्च्या तेलाच्या दरात काय सुरू आहे?
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या दरांवर पेट्रोल-डिझेलच्या किमती मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात. स्ट्रेट ऑफ होर्मुजमधून तेलवाहतूक सुरळीत होण्याबाबतच्या अपेक्षा कमी झाल्याने 7 ऑगस्ट रोजी सुरुवातीच्या व्यवहारात ब्रेंट क्रूडच्या दरात सुमारे 1.29 टक्क्यांची वाढ पाहायला मिळाली. वीकेंड क्लोजिंगच्या वेळी ब्रेंट क्रूडचा भाव 83.55 ते 83.60 डॉलर प्रति बॅरल या मजबूत पातळीवर होता. दुसरीकडे, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट म्हणजेच WTI क्रूड सुमारे 78 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास व्यवहार करत आहे.
ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, US Bank Asset Management Group चे वरिष्ठ गुंतवणूक रणनीती संचालक रॉब हॉवर्थ यांनी सांगितले की, स्ट्रेट ऑफ होर्मुजमधून सुरक्षित तेलवाहतूक पुन्हा सुरू करण्यासंदर्भातील प्राथमिक चर्चा अद्याप ठोस निष्कर्षापर्यंत पोहोचलेली नाही. या मार्गावरील वाहतूक सध्या कमी असल्याने भविष्यात जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम होण्याची शक्यता कायम आहे.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर
- अहमदनगर – ₹112.08
- अकोला – ₹111.78
- अमरावती – ₹112.78
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹112.08
- भंडारा – ₹113.17
- बीड – ₹112.08
- बुलढाणा – ₹112.54
- चंद्रपूर – ₹113.17
- धुळे – ₹111.71
- गडचिरोली – ₹113.17
- गोंदिया – ₹113.17
- मुंबई – ₹111.31
- हिंगोली – ₹111.78
- जळगाव – ₹112.54
- जालना – ₹112.08
- कोल्हापूर – ₹112.14
- लातूर – ₹112.08
- नागपूर – ₹113.17
- नांदेड – ₹113.17
- नंदुरबार – ₹111.71
- नाशिक – ₹111.31
- धाराशिव – ₹112.08
- पालघर – ₹111.31
- परभणी – ₹111.78
- पुणे – ₹112.01
- रायगड – ₹112.01
- रत्नागिरी – ₹112.14
- सांगली – ₹112.14
- सातारा – ₹112.01
- सिंधुदुर्ग – ₹112.14
- सोलापूर – ₹112.14
- ठाणे – ₹111.31
- वर्धा – ₹113.17
- वाशिम – ₹111.78
- यवतमाळ – ₹113.17
महाराष्ट्रातील डिझेलचे दर
- अहमदनगर – ₹98.72
- अकोला – ₹98.48
- अमरावती – ₹99.44
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹98.72
- भंडारा – ₹99.83
- बीड – ₹98.72
- बुलढाणा – ₹99.17
- चंद्रपूर – ₹99.83
- धुळे – ₹98.39
- गडचिरोली – ₹99.83
- गोंदिया – ₹99.83
- मुंबई – ₹97.97
- हिंगोली – ₹98.48
- जळगाव – ₹99.17
- जालना – ₹98.72
- कोल्हापूर – ₹98.81
- लातूर – ₹98.72
- नागपूर – ₹99.83
- नांदेड – ₹99.83
- नंदुरबार – ₹98.39
- नाशिक – ₹97.97
- धाराशिव – ₹98.72
- पालघर – ₹97.97
- परभणी – ₹98.48
- पुणे – ₹98.65
- रायगड – ₹98.65
- रत्नागिरी – ₹98.81
- सांगली – ₹98.81
- सातारा – ₹98.65
- सिंधुदुर्ग – ₹98.81
- सोलापूर – ₹98.81
- ठाणे – ₹97.97
- वर्धा – ₹99.83
- वाशिम – ₹98.48
- यवतमाळ – ₹99.83
- अहमदनगर – ₹105.36
- अकोला – ₹103.53
- अमरावती – ₹103.78
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹105.36
- भंडारा – ₹98.93
- बीड – ₹96.50
- चंद्रपूर – ₹100.00
- धुळे – ₹93.65
- गडचिरोली – ₹98.93
- गोंदिया – ₹98.93
- हिंगोली – ₹103.53
- जळगाव – ₹96.50
- जालना – ₹96.50
- कोल्हापूर – ₹101.00
- लातूर – ₹90.00
- मुंबई – ₹86.00
- नागपूर – ₹94.90
- नांदेड – ₹94.00
- नंदुरबार – ₹100.64
- नाशिक – ₹96.50
- धाराशिव – ₹90.00
- पालघर – ₹84.25
- परभणी – ₹90.65
- पुणे – ₹97.50
- रायगड – ₹93.07
- रत्नागिरी – ₹90.00
- सांगली – ₹105.36
- सातारा – ₹105.36
- सिंधुदुर्ग – ₹89.00
- सोलापूर – ₹93.00
- ठाणे – ₹84.25
- वर्धा – ₹100.00
- वाशिम – ₹103.53
- यवतमाळ – ₹103.78
पेट्रोल-डिझेलच्या दरात शहरानुसार फरक का असतो?
एकाच राज्यात असूनही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती प्रत्येक शहरात सारख्या नसतात. वाहतूक खर्च, स्थानिक कर, डीलर कमिशन आणि इतर स्थानिक घटकांमुळे इंधनाच्या अंतिम किरकोळ किमतीत फरक पडतो. त्यामुळे वाहनचालकांनी आपल्या शहरातील आजचा दर तपासूनच इंधन भरावे.