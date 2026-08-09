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Petrol-Diesel Price: तुमच्या शहरातील प्रति लिटर पेट्रोल आणि डिझेल किती रुपयांना? जाणून घ्या आजचा दर

Petrol-Deisel Price Today August 9, 2026: सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) आजही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही; म्हणजेच दर पूर्वीच्याच पातळीवर पूर्णपणे स्थिर राहिले आहेत.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 09, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 10:43 AM IST
Petrol-Diesel Price: तुमच्या शहरातील प्रति लिटर पेट्रोल आणि डिझेल किती रुपयांना? जाणून घ्या आजचा दर
Image Credit: PTI

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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