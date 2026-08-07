Petrol- Diesel Prices: महाग की स्वस्त? जाणून घ्या आजचा महाराष्ट्रातील पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये पुन्हा वाढ होत असल्याने इंधन दरांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ब्रेंट क्रूडची किंमत शुक्रवारी प्रति बॅरल 83 डॉलरच्या पुढे पोहोचली असून जागतिक पुरवठ्याबाबत निर्माण झालेल्या चिंतेमुळे तेलाच्या बाजारात अस्थिरता वाढली आहे. इराणच्या सरकारी माध्यमांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जहाजांच्या वाहतुकीसाठी अधिक कडक नियमांचा प्रस्ताव प्रसिद्ध केल्यानंतर जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळे मागील सत्रात ब्रेंट क्रूड 3.8 टक्क्यांनी वाढून 82.49 डॉलर प्रति बॅरलवर बंद झाले, तर अमेरिकेचे WTI क्रूड 2.8 टक्क्यांनी वाढून 77.29 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले.
भारत आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी 85 टक्क्यांहून अधिक तेल आयात करतो. त्यामुळे जागतिक बाजारातील दरवाढ कायम राहिल्यास आयात खर्च वाढण्याबरोबरच महागाईवरही दबाव येऊ शकतो. तसेच, आगामी काळात देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भारतामधील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर केवळ आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतींवर अवलंबून नसतात. केंद्र आणि राज्य सरकारांचे कर, रिफायनिंगचा खर्च, वाहतूक आणि वितरण खर्च, तसेच डॉलरच्या तुलनेत रुपयातील चढ-उतार यांचाही इंधन दरांवर मोठा प्रभाव पडतो. त्यामुळे जागतिक बाजारातील बदलांचा थेट परिणाम देशांतर्गत इंधन दरांवर दिसून येतो.