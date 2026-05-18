/Petrol Diesel Price Today: आठवड्याच्या सुरुवातीला गाडीची टाकी फुल करायची आहे? जाणून घ्या महाराष्ट्रातील आजचे पेट्रोल-डिझेलचे दर

Petrol Diesel Prices On May 18: जर तुम्ही आज आपली गाडीची टँकी भरवण्याचा विचार करत असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. देशभरातील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये आज पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती स्थिर आहेत, तर काही ठिकाणी किंचित बदल दिसत आहे. याशिवाय महाराष्ट्रातील प्रत्येक शरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे तसेच CNG चे दर काय आहेत याबद्दल अधिक माहिती जाणून घ्या.
देशातील प्रमुख शहरांमध्ये दर स्थिर
- दिल्ली: पेट्रोल ₹97.77/लीटर, डिझेल ₹90.67/लीटर
- कोलकाता: पेट्रोल ₹108.70/लीटर, डिझेल ₹95.13/लीटर
- मुंबई: पेट्रोल ₹106.68/लीटर, डिझेल ₹93.14/लीटर
- बेंगळुरू: पेट्रोल ₹106.17/लीटर, डिझेल ₹94.10/लीटर
- हैदराबाद: पेट्रोल ₹110.89/लीटर, डिझेल ₹98.96/लीटर
- चंडीगड: पेट्रोल ₹97.27/लीटर, डिझेल ₹85.25/लीटर
या शहरांमध्ये तेल कंपन्यांनी आज कुठलाही बदल केलेला नाही आणि जुने भाव लागू आहेत.
'या' शहरामध्ये किंमती वाढल्या
- लखनऊ: पेट्रोल ₹97.72/लीटर, डिझेल ₹91.01/लीटर
- गुड़गांव: पेट्रोल ₹98.47/लीटर, डिझेल ₹90.94/लीटर
- भुवनेश्वर: पेट्रोल ₹104.57/लीटर, डिझेल ₹96.11/लीटर
'या' शहरामध्ये किंमती कमी झाल्या
- नोएडा: पेट्रोल ₹97.76/लीटर, डिझेल ₹90.99/लीटर
- पटना: पेट्रोल ₹108.92/लीटर, डिझेल ₹94.97/लीटर
- जयपूर: पेट्रोल ₹107.61/लीटर, डिझेल ₹92.90/लीटर
महाराष्ट्रातील शहरातील पेट्रोलचे दर
- अहमदनगर: ₹107.06 (-0.32)
- अकोला: ₹107.24 (-0.12)
- अमरावती: ₹108.07 (+0.05)
- औरंगाबाद: ₹108.56 (+0.37)
- भंडारा: ₹108.05 (+0.19)
- बीड: ₹108.64 (+0.21)
- बुलढाणा: ₹108.28 (+0.34)
- चंद्रपूर: ₹108.05 (+0.39)
- धुळे: ₹107.60 (-0.15)
- गडचिरोली: ₹108.63 (+0.26)
- गोंदिया: ₹108.41 (0.00)
- ग्रेटर मुंबई: ₹106.64 (-0.18)
- हिंगोली: ₹108.42 (-0.21)
- जळगाव: ₹108.00 (+0.45)
- जालना: ₹108.63 (0.00)
- कोल्हापूर: ₹107.31 (-0.35)
- लातूर: ₹108.63 (+0.11)
- मुंबई: ₹106.68 (0.00)
- नागपूर: ₹107.29 (+0.13)
- नांदेड: ₹108.63 (0.00)
- नंदुरबार: ₹108.17 (+0.06)
- नाशिक: ₹107.90 (0.00)
- उस्मानाबाद: ₹108.48 (+0.56)
- पालघर: ₹107.75 (+0.54)
- परभणी: ₹108.63 (0.00)
- पुणे: ₹107.91 (+0.48)
- रायगड: ₹106.90 (-0.33)
- रत्नागिरी: ₹108.64 (+0.01)
- सांगली: ₹107.62 (+0.26)
- सातारा: ₹107.71 (+0.28)
- सिंधुदुर्ग: ₹108.64 (0.00)
- सोलापूर: ₹107.30 (-0.80)
- ठाणे: ₹107.08 (+0.10)
- वर्धा: ₹107.68 (+0.37)
- वाशिम: ₹108.13 (+0.09)
- यवतमाळ : ₹107.27 (-1.37)
महाराष्ट्रातील शहरातील डिझेलचे दर
- अहमदनगर: ₹93.59 (-0.31)
- अकोला: ₹93.78 (-0.11)
- अमरावती: ₹94.58 (+0.06)
- औरंगाबाद: ₹95.01 (+0.37)
- भंडारा: ₹94.55 (+0.17)
- बीड: ₹95.14 (+0.23)
- बुलढाणा: ₹94.79 (+0.34)
- चंद्रपूर: ₹94.58 (+0.39)
- धुळे: ₹94.10 (-0.16)
- गडचिरोली: ₹95.14 (+0.26)
- गोंदिया: ₹94.89 (0.00)
- ग्रेटर मुंबई: ₹93.14 (-0.17)
- हिंगोली: ₹94.91 (-0.22)
- जळगाव: ₹94.47 (+0.42)
- जालना: ₹95.13 (-0.01)
- कोल्हापूर: ₹93.85 (-0.32)
- लातूर: ₹95.14 (+0.15)
- मुंबई: ₹93.14 (0.00)
- नागपूर: ₹93.83 (+0.14)
- नांदेड: ₹95.14 (+0.01)
- नंदुरबार: ₹94.65 (+0.06)
- नाशिक: ₹94.38 (0.00)
- उस्मानाबाद: ₹94.95 (+0.53)
- पालघर: ₹94.20 (+0.51)
- परभणी: ₹95.14 (0.00)
- पुणे: ₹94.39 (+0.47)
- रायगड: ₹93.40 (-0.31)
- रत्नागिरी: ₹95.14 (0.00)
- सांगली: ₹94.14 (+0.24)
- सातारा: ₹94.20 (+0.27)
- सिंधुदुर्ग: ₹95.14 (0.00)
- सोलापूर: ₹93.81 (-0.78)
- ठाणे: ₹93.53 (+0.07)
- वर्धा: ₹94.21 (+0.37)
- वाशिम: ₹94.62 (+0.08)
- यवतमाळ: ₹93.82 (-1.32)
आजचे CNG (₹/किलो) मुख्य शहरामधील दर
- मुंबई: ₹75.00 (0.00)
- पुणे: ₹74.50 (+0.50)
- नाशिक: ₹73.00 (+0.30)
- ठाणे: ₹75.00 (0.00)
- औरंगाबाद: ₹74.00 (+0.20)
कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये वाढ
अंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. पश्चिम आशियातील तणाव, यूएईतील न्यूक्लियर प्लांटवर ड्रोन हल्ले आणि अमेरिका-इजरायल-ईरान संकट यामुळे ब्रेंट क्रूड $110.70/बॅरल आणि WTI क्रूड $107.26/बॅरल वर पोहोचला आहे. मागील आठवड्यात दोन्ही बेंचमार्कमध्ये 7% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.