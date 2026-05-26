  • /गवार 120 तर फरसबी 200 रुपये किलो! तापमान, इंधन दरवाढीमुळे भाजीपाला महागला, सामान्यांच्या खिशाला फोडणी

गवार 120 तर फरसबी 200 रुपये किलो! तापमान, इंधन दरवाढीमुळे भाजीपाला महागला, सामान्यांच्या खिशाला फोडणी

इंधन दरवाढ तसेच इंधनाचा तुटवडा यासगळ्याचा फटका हा शेतमालाच्या वाहतूक खर्चावर बसला असून परिणामी भाजीपाला महागला आहे. दररोजच्या जेवणातील भाज्यांचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने याचा सर्वसामान्यांच्या खिशाला चांगलाच फटका बसतोय. 

Written ByPooja Pawar Updated byPooja Pawar
Published: May 26, 2026, 08:00 AM IST|Updated: May 26, 2026, 08:37 AM IST
About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत असून मागील 5 वर्षांपासून मीडिया क्षेत्रात कार्यरत आहेत. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज 18 लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी 24 तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यांनी आयसीसी वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग सारख्या क्रिकेट स्पर्धा मान्यताप्राप्त पत्रकार म्हणून कव्हर केल्या आहेत. याशिवाय मनोरंजन, राजकीय, राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल क्षेत्राशी निगडित बातम्यांमध्ये सुद्धा त्यांचा हातखंडा आहे. पूजा पवार यांची शैक्षणिक पार्श्ववभूमी पाहायची झाल्यास त्यांनी BMM मध्ये पदवी घेतली असून MACJ असे पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलं आहे.

