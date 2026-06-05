/Petrol Diesel Price Today: 5 जून ला किती वाढल्या पेट्रोल डिझेलच्या किंमती? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा भाव

Petrol Diesel Price Today 5 June 2026 : महागाई कमी होण्याचं नाव घेत नाहीये, अशातच दर दिवशी कोणत्या न कोणत्या तरी जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढत चालले आहेत. कधी सोनं तर कधी इंधन तर कधी अन्नधान्याच्या वाढत्या किंमतींमुळे सर्व सामान्यांच्या खिशाला कात्री बसतेय. इंधनाचे दर वाढल्याने त्याचा परिणाम हा इतर वस्तूंच्या किंमतीवर सुद्धा होतो. वाहतुकीचा खर्च वाढल्याने वस्तूंच्या किंमती वाढतात. आजची दिलासादायक गोष्ट अशी की 5 जूनला पेट्रोल डिझेलच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. तेव्हा तुमच्या शहरातील आज इंधनाचे दर किती आहेत याविषयी जाणून घेउयात.
11 दिवसात 4 वेळा भारतातील विविध शहरांमध्ये इंधनाच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आहे. सरकारी पेट्रोलियम कंपन्यांनी सर्वप्रथम 15 मे 2026 रोजी पेट्रोलच्या किंमती 3 रुपयांनी आणि डिझेलच्या किंमती या 3.29 रुपयांनी वाढवल्या होत्या. त्यानंतर 19 मे रोजी पेट्रोल 87 पैशांनी तर डिझेल 91 पैशांनी महागले. २३ मे 2026 रोजी पेट्रोल 87 पैशानी तर डिझेल 91 पैशांनी महागले. तर 25 मे 2026 रोजी पेट्रोल 2.61 रुपयांना तर डिझेल 2.71 रुपयांनी महाग झाले.
मध्य पूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थिती आणि सततचा तणाव याचा परिणाम हा कच्च्या तेलाच्या किमतींवर होत आहे. या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या पुरवठ्याबाबत चिंता वाढली असून यामुळेच भारतातील तेल कंपन्या सातत्याने दरवाढ करत आहेत. गेल्या 12 दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेल प्रति लिटर अंदाजे 7 ते 8 रुपयांनी महाग झाले आहे.
तुमच्या शहरातील पेट्रोल - डिझेलचे रोजचे दर तुम्ही SMS च्या माध्यमातून जाणून घेऊ शकता. इंडियन ऑइलचे ग्राहक RSP लिहून, त्यानंतर एक स्पेस देऊन आणि त्यांच्या शहराचा कोड लिहून 9224992249 या क्रमांकावर पाठवून माहिती मिळवू शकतात आणि बीपीसीएलचे ग्राहक RSP लिहून, त्यानंतर एक स्पेस देऊन आणि त्यांच्या शहराचा कोड लिहून 9223112222 या क्रमांकावर पाठवून माहिती मिळवू शकतात. त्याचवेळी HPCL ग्राहक HPPRICE नंतर जागा सोडून आणि त्यांच्या शहराचा कोड लिहून तो 9222201122 या नंबरवर पाठवून किंमत जाणून घेऊ शकतात.
शहर पेट्रोल (रुपये प्रति लीटर) डिझेल (रुपये प्रति लीटर)
दिल्ली 102.12 95.20
कोलकाता 113.51 99.82
मुंबई 111.21 97.83
चेन्नई 107.77 99.55
नोएडा 102.12 97.56
चंडीगढ़ 101.51 89.47
लखनऊ 101.89 95.36
पटना 113.37 99.36
रांची 105.26 100.49
भोपाल 114.57 99.64