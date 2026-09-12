/महाराष्ट्रातील दुष्काळी तालुक्यात सापडली पेट्रोलची विहीर? काडीपेटी ओढताच आगीचा भडका!

सांगली : दुष्काळी तालुक्यात जिथे पाण्यासाठी वणवण सुरू आहे,तिथे चक्क पेट्रोलची खाण लागली आहे,ऐकून थोडसं आश्चर्य वाटेल,कारण सांगलीच्या दुष्काळी उमदी येथे विहिरीतून पाण्याबरोबर चक्क पेट्रोलचा झरा लागला आहे,पाहूया नेमके उमदीच्या विहिरीतून पेट्रोलसदृश येणारे पाणी बाहेर येऊ लागले आहे.
उमदी येथील दुंडाप्पा माळी यांच्या विहिरीच्या पाण्यात गेल्या वर्षभरापासून पेट्रोलसदृश्य वास येत असल्याचे सांगण्यात येत होत. मात्र काल सायंकाळी पाण्यावर पेट्रोलसदृश्य पदार्थचे तवंग स्पष्टपणे दिसून येत असल्याचे ग्रामस्थांच्या निदर्शनास आले. विहिरीतील पाणी शेतात सोडण्यात आले असता, पेट्रोलचा वास आणि तवंग मोठ्या प्रमाणात येऊ लागल्याने या ठिकाणी काही शेतकऱ्यांनी काडीपेटी ओढल्यावर आग लागल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे.ज्या ठिकाणापर्यंत पाणी गेले होते, त्या भागातही आग लागल्याचे सांगण्यात आले आहे.
घटनेची माहिती मिळताच प्रशासनाकडून देखील घटनास्थळी धाव घेत नेमका हा प्रकार कशामुळे घडत असल्याचं तपासण्यात येत आहे. विहिरीच्या समोरच्या बाजूलाच एक पेट्रोल पंप पासून त्या ठिकाणाहून गळती होऊन विहिरीत पेट्रोल येत आहे,का याचा देखील शोध घेण्यात येत आहे.मात्र पाण्यासोबत पेट्रोल सदृश्य पदार्थ येऊ लागल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे.
सांगलीच्या जत हा दुष्काळी तालुका अधिक या ठिकाणी पाण्याची आधीच चणचण आहे,अशा परिस्थितीत उमदी येथील एका विहिरीला पेट्रोलचे झरे फुटलेत का ? अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. एका बाजूला विहिरीच्या पाण्यातून येणारे पेट्रोलसदृश्य तवंग..दुसऱ्या बाजूला पाण्यातून येणारा उग्र वास यामुळे हे नेमकं काय आहे? याची खातरजमा करण्यासाठी काही ग्रामस्थांनी काडीपेटी ओढून पाण्यात टाकल्यावर आग लागल्याचा दावा केला आहे. नुसती आग नव्हे तर आगीचा भडका उडाला आणि जिथपर्यंत हे पाणी शेतात गेलं तिथपर्यंत आगच आग होती,असं ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे.
विहिरीच्या पाण्यातून पेट्रोल सदृश्य पाणी येऊ लागलाय त्यामुळे उंदीसह परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे विहिरीला खरंच पेट्रोलचे झरे लागलेत का आणि हे पेट्रोलच आहे,का ? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या घटनेनंतर प्रशासन देखील विहिरीवर पोहोचत तपास सुरू केला आहे,विहिरीच्या समोरच एक पेट्रोल पंप असल्याचा निदर्शनास आल्याने पंपातून लिकेज होऊन विहिरीत पेट्रोल गेलं नाही, ना ? याचा देखील आता शोध सुरू झाला आहे. मात्र, विहिरीच्या पाण्यात पेट्रोल? या प्रश्नाने खळबळ उडाली आहे.मात्र हे खरंच पेट्रोल आहे का? हा पदार्थ नेमका कोणता आहे? आणि तो विहिरीच्या पाण्यात पोहोचला तरी कसा? असे एक ना अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून यामुळे जत तालुक्यात उलट सुलट चर्चा देखील सुरू आहे,या सर्व प्रश्नांची उत्तरं आता प्रशासनाच्या तपासणीतूनच स्पष्ट होणार आहे.