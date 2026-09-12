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महाराष्ट्रातील दुष्काळी तालुक्यात सापडली पेट्रोलची विहीर? काडीपेटी ओढताच आगीचा भडका!

सांगलीच्या जत तालुक्यातील उमदी येथे एका शेतकऱ्याच्या विहिरीतून पाण्याबरोबर चक्क पेट्रोलसदृश्य द्रव बाहेर येत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. पाण्याला उग्र वास येत आहे. इतकचं नाही तर काडीपेटी ओढताच येथे आगीचा भडका उडाला आहे. 

Published: Sep 12, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 05:54 PM IST
महाराष्ट्रातील दुष्काळी तालुक्यात सापडली पेट्रोलची विहीर? काडीपेटी ओढताच आगीचा भडका!

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