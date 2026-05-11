/पेट्रोल पंप बंद पडले, पर्यटक अडकले? पर्यटनावर अवलंबून असलेला महाराष्ट्रातील जगप्रसिद्ध जिल्हा मोठ्या संकटात, कोकणच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा ब्रेक

कोकणात पर्यटनाच्या ऐन हंगामात इंधनाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. इंधन टंचाईमुळे कोकणचे अर्थचक्र संकटात सापडले आहे. इंदन टंचाईचा मोठा फटका कोकणाला बसला आहे. पर्यटकांची संख्या कमी झाल्यामुळे पर्यटनावर अंवलबून असलेल्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.
रत्नागिरी, झी 24 तास, रविंद्र कोकाटे : निसर्गाचे वरदान लाभलेल्या कोकणात सध्या पर्यटनाचा हंगाम जोमात असतानाच इंधनाच्या तुटवड्याने कोकणच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा ब्रेक लावला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पर्यटकांना कोकण पाहण्याचे आवाहन केल्यानंतर पर्यटकांचा ओघ वाढला खरा,मात्र आता पेट्रोल-डिझेलअभावी पर्यटकांनी कोकणाकडे पाठ फिरवण्यास सुरुवात केली आहे.इंधन संकटामुळे जनसामान्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून,"अर्थचक्र थांबल्यावर आता जगायचं कसं?" असा आर्त सवाल स्थानिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
कोकणातील बहुतांश पेट्रोल पंप सध्या 'नो स्टॉक'चे फलक लावून बंद अवस्थेत आहेत.ज्या पंपांवर थोडाफार साठा शिल्लक आहे,तिथे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळत आहेत.मात्र,तिथेही प्रशासनाने इंधन वाटपावर मर्यादा घातल्या आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार दुचाकीसाठी जास्तीत जास्त 500 रुपयांचे पेट्रोल दिले जात आहे. तर चारचाकीसाठी जास्तीत जास्त 1000 रुपयांपर्यंतच मर्यादेचे बंधन आहे. या मर्यादेमुळे लांबचा प्रवास करणाऱ्या पर्यटकांची मोठी गैरसोय होत आहे.अधांतरी अडकण्यापेक्षा पर्यटकांनी आपल्या सहली रद्द करणे किंवा अर्धवट सोडणे पसंत केले आहे,ज्याचा थेट फटका पर्यटन व्यवसायाला बसला आहे.
कोकणची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने पर्यटन,हापूस आंबा आणि मासळी यांवर अवलंबून आहे.इंधन नसल्यामुळे वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आहे.हॉटेल व्यावसायिक,होमस्टे मालक आणि गाईड्स यांचे मोठे नुकसान होत आहे. "पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर आम्हाला वाटले होते की यंदाचा हंगाम विक्रमी ठरेल.पण पेट्रोलच नसेल तर पर्यटक येणार कसे.?..आमचे बुकिंग रद्द होत आहेत," अशी व्यथा एका हॉटेल मालकाने मांडली.
इंधन तुटवड्यामुळे केवळ पर्यटनच नव्हे,तर अत्यावश्यक सेवांवरही परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या गाड्या थांबल्या तर महागाई वाढण्याची भीती स्थानिकांना सतावत आहे.इंधनाचा हा तुटवडा नेमका कशामुळे निर्माण झाला आहे, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने अफवांचे पेव फुटले असून जनसामान्यांमध्ये चिंतेचे ढग गडद झाले आहेत.सरकारने आणि संबंधित तेल कंपन्यांनी तात्काळ दखल घेऊन कोकणातील इंधन पुरवठा सुरळीत करावा,अन्यथा ऐन उन्हाळ्यात कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडेल,अशी भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.आता सर्वांचे लक्ष प्रशासकीय हालचालींकडे लागले आहे.