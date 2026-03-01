English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तरुणाचा केला निर्घृण अंत; फलटणमध्ये डोंगराच्या पायथ्याशी मारहाणीनंतर जे घडलं त्याची कल्पना करणं कठीण

प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तरुणाचा केला निर्घृण अंत; फलटणमध्ये डोंगराच्या पायथ्याशी मारहाणीनंतर जे घडलं त्याची कल्पना करणं कठीण

Crime News: फलटण लगतच्या नीरा नदीत एक कुजलेलं मृतदेह सापडलं. आधी बेपत्ता असलेल्या तरुणाचा इतका निर्घृण अंत होईल याची कोणी कल्पानाही केली नव्हती. फलटणमधील गोखळी परिसरात 'त्या' दिवशी नेमकं काय घडलं? जाणून घ्या...

प्रिती वेद | Updated: Mar 1, 2026, 12:10 PM IST
(photo Credit- Social Media)

Phaltan Crime News: फलटण तालुक्यातील गोखळी परिसरात घडलेली एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ओळख वाढवत एका तरुणाला सापळ्यात अडकवून त्याची हत्या करण्यात आल्याचा आरोप आहे. नीरा नदीच्या पात्रात सापडलेल्या मृतदेहामुळे हा प्रकार उघड झाला. सुरुवातीला बेपत्ता असल्याची चर्चा असलेल्या या तरुणाचा शेवट इतका भीषण असेल, याची कुणालाही कल्पना नव्हती. पोलिसांच्या तपासातून या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले असून एकाच कुटुंबातील काही जणांचा सहभाग असल्याची माहिती समोर येत आहे.

बनावट ओळखीचा सापळा

मृत तरुणाचे नाव अंकुश नरबट असून तो माण येथील रहिवासी होता. तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, एका महिलेच्या नावाने तयार केलेल्या खोट्या Instagram खात्याद्वारे त्याच्याशी संपर्क साधण्यात आला. काही दिवस गोड बोलून विश्वास जिंकण्यात आला आणि 15 फेब्रुवारी रोजी फलटण येथे भेटण्यासाठी बोलावण्यात आले. प्रेमाच्या नावाखाली तयार केलेल्या या जाळ्यात तो अडकला आणि त्यानंतर घटनांनी वेग घेतला.

डोंगरपायथ्याशी घडला थरार

अंकुश नरबट याला तातमगिरी डोंगराच्या पायथ्याशी नेण्यात आले. तेथे त्याच्यावर मारहाण झाल्याचा आरोप आहे. या हल्ल्यानंतर त्याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर पुरावा नष्ट करण्याच्या हेतूने मृतदेह नीरा नदीच्या पात्रात टाकण्यात आल्याची माहिती तपासातून पुढे आली आहे. काही दिवसांनी नदीपात्रात आढळलेल्या मृतदेहामुळे परिसरात खळबळ उडाली.

अखेर मोबाईलमधील तपासातून झाला उलगडा

घटनेनंतर फलटण ग्रामीण पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज आणि मोबाईल कॉल रेकॉर्डचा सखोल अभ्यास केला. डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे संशयाची साखळी तयार झाली आणि अखेर गुन्ह्याचा छडा लागला. या प्रकरणात अविष्कार भगत, श्रद्धा भगत, ज्ञानेश्वर भगत आणि अर्चना भगत या चौघांना अटक करण्यात आली आहे. हे सर्व एकाच कुटुंबातील असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

हे ही वाचा: बायकोच्या WhatsApp स्टेटसवरील घाणेरडी कमेंट अन् लग्नाच्या वाढदिवशीच पतीचा घात; नालासोपऱ्यात 'त्या' रात्री नेमकं काय घडलं?

बदला की गैरसमज?

प्राथमिक तपासात कथित गैरवर्तनाच्या रागातून हा प्रकार घडल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र नेमका वाद कशावरून झाला, याबाबत अधिक तपास सुरू आहे. या घटनेमुळे सोशल मीडियावरील बनावट ओळखींचा धोका पुन्हा एकदा समोर आला आहे. पोलिस या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास करत असून पुढील चौकशीत आणखी माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.

