Explained: फलटण प्रकरण ते खरातची पाद्यपूजन; सून म्हणून पाऊल ठेवलं अन् राजकारण गाजवलं, रुपाली चाकणकरांचा राजकीय प्रवास

Rupali Chakankar Political Journey : नाशिकमधील स्वयंघोषित अंकशास्त्र तज्ज्ञ आणि कॅप्टन अशोक खरात याला 17 मार्चला बलात्काराच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. त्यानंतर महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांचे अशोक खरात यांचे पाद्यपूजन करतानाचा व्हिडीओ समोर आला. त्यानंतर एक फोटो समोर आला ज्यात चाकणकर या खरातसाठी छत्री घेऊन उभा आहेत. त्यानंतर राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ माजली. चोहूबाजूने रुपाली चाकणकर यांच्यावर आरोपांच्या फेरी झाडल्या गेल्यात. सुषमा अंधार, अंजली दमानिया आणि रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी रुपाली चाकणकर यांच्यावर गंभीर आरोप केलेत. एवढंच नाही तर त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. अखेर रुपाली चाकणकर यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे राजीनामा सोपवला.
रुपाली चाकणकर या मूळच्या पुणे जिल्ह्यातील दौंड इथल्या शेतकरी कुटुंबातील. त्यांचे माहेरचे आडनाव धारगडे असं होतं. तर रुपाली चाकणकर यांचं शिक्षण रयत शिक्षण संस्थेच्या साधना महाविद्यालयातून झालं. रुपाली या लग्नापूर्वी स्पर्धा परीक्षा देत होत्या. त्यांना अधिकारी बनायचं होतं. पणलग्नानंतर रुपाली पुण्यातील धायरी येथील प्रसिद्ध राजकीय कुटुंब चाकणकर यांची सून झाल्यात. काही काळानंतर त्यांच्या राजकीय प्रवास सुरु झाला.
पुणे महानगरपालिका निवडणूक 2002 निवडणुकीत त्यांच्या सासू आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यकर्त्या रुक्मिणी चाकणकर या निवडून आल्यात. त्यानंतर रुपाली चाकणकर यांनी पुणे शहरात बचत गटांसंदर्भातील कामाला सुरुवात केली. 6 वर्ष हे काम केल्यानंतर 2007 मध्ये रुपाली चाकणकर यांना या कामासाठी पुरस्कार देण्यात आला. या पुरस्कारानंतर 2008 मध्ये त्यांनी पक्षाच्यावतीने खडकवासला विधानसभा मतदारसंघाचे अध्यक्षपदाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली. मग काय इथून त्यांच्या सक्रिय राजकीय प्रवासाला सुरूवात झाली.
रुपाली चाकणकर यांनी पुण्यातील शाळा आणि कॉलेजमध्ये 'स्वच्छंदी भरारी अभियान' राबवण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी पक्षासाठी महिला संघटनेसाठी काम करण्याची संधी देण्यात आली. यातूनच त्यांच्यावर पुणे शहराच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला शहराध्यक्षाची धुरा सोपवण्यात आली.
यानंतर 2019 मध्ये जेव्हा राष्ट्रवादीच्या तत्कालीन महिला प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. ही राजकीय घडामोड त्यांच्यासाठी सुवर्ण संधी ठरली. रुपाली चाकणकर यांच्यावर महिला प्रदेशाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. यातून त्यांची खऱ्या अर्थाने राजकीय प्रवासाला सुरुवात झाली.
पण ही निवड होण्याच्या काही दिवस आधीच पुणे शहराध्यक्ष पदावरून चाकणकर यांना तडकाफडकी काढण्यात आलं. खरं तर आजपर्यंत याच कारण आजही समोर आलं नाही. पण त्यानंतर अचानक रुपाली चाकणकर यांची महिला प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अनेकांच्या भुवया उंचावल्यात. त्यानंतर ऑक्टोबर 2021 मध्ये रुपाली चाकणकर या राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी आल्यात. मग 2024 मध्ये पुन्हा अध्यक्ष पदावर त्यांना संधी मिळाली.
गेल्या वर्षी 23 ऑक्टोबर 2025 फलटणमध्ये एका हॉटेलमध्ये महिला डॉक्टरने आत्महत्या केली. त्या महिला डॉक्टरने आत्महत्या करण्यापूर्वी हातावर एक सुसाईड नोट दिली होती. ज्यामध्ये पीएसआय गोपाळ बदने आणि प्रशांत बनकर यांच्या नावाचा उल्लेख होता. त्यात तिने लिहिलं होतं की, त्या पोलीस अधिकाऱ्याने आपल्यावर चारवेळा बलात्कार केला होता. तर दुसऱ्या व्यक्तीने आपला शारीरिक आणि मानसिक छळ केला, आरोप त्या महिला डॉक्टरने सुसाईड नोटमध्ये केला होता. या घटनेनंतर बनकरला पोलिसांनी अटक केली तर बदने स्वतः पोलिसांसमोर हजर झाला होता. एवढंच नाहीतर या प्रकरणात पीडितेने वरिष्ठ आणि पोलिसांकडे केलेल्या तक्रारींचं पत्रही समोर आलं. ज्यात अनेक धक्कादायक आरोप करण्यात आले होते. त्यानंतर राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ माजली होती.
याघटनेनंतर 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी फलटणचा दौरा करुन प्रकरणाचा आढावा घेतला. त्यानंतर चाणकर यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदत त्या बोलल्यात की, 'पोलिसांनी सीडीआर काढलेला असून जानेवारी ते मार्च दरम्यान गोपाळ बदनेंसोबत कम्युनिकेशन असल्याचे समोर आलं आहे. त्यानंतर संबंधितांचं कोणतंही कम्युनिकेशन त्यांच्यासोबत झाल्याचे पाहिला मिळालं नाही. त्यानंतर प्रशांत बनकर यांच्या सोबतचे कम्युनिकेशन पाहिला मिळालं.'
तर पुढे त्या म्हणाल्यात की, "डॉक्टर लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी प्रशांत बनकरकडे गेली होती. त्यावेळी त्यांनी फोटो काढला आणि तो नीट आला नाही म्हणून त्या दोघांमध्ये वाद झाला. त्या वादाचं रुपांतर मोठ्या भांडणात झालं. एवढंच नाही तर त्यानंतर ते दोघे घरातून निघून मंदिराच्या ठिकाणी गेले. हा वाद सोडवण्यासाठी प्रशांत बनकर यांच्या वडिलांनी पुढाकार घेतला आणि ते मंदिरात समजावण्यासाठी गेलेत. त्यानंतर त्या दोघांना घरी आणलं. पण नंतर ती महिला डॉक्टर लॉजवर राहिला गेली. तिथून ती प्रशांत बनकर यांना मेसेज करत होती.'
चाकणकर पुढे म्हणाल्यात की, 'प्रशांत बनकर यांचा मोबाईल बंद होता, असं तपासात समोर आलं आहे. यावरूनीही त्या दोघांमध्ये वादही झाल्याच समोर आलं आहे. तसंच मी आत्महत्या करेन अशा स्वरुपाचा मेसेज महिला डॉक्टरने प्रशांत बनकरला फोटो पाठवून केला होता, असं समोर आलं आहे. एवढंच नाहीतर डॉक्टर महिलाने आधीही खूप वेळा धमकी देण्याचा प्रयत्न केला आहे, असं दोघांच्या संवादावरून दिसतं, हे पोलीस तपासात समोर आलं आहे.'
दरम्यान या प्रकरणात माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांचं नावाची चर्चा झाली होती. यावर स्पष्टीकरण देत रुपाली चाकणकर म्हणाल्यात की, 'या प्रकरणात माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर किंवा त्यांचा पीए यांच्यासंदर्भात कोणतीही माहिती आत्तापर्यंतच्या तपासात समोर आलेली नाही.' त्यांनी हेही स्पष्ट केलं होतं की, तसंच या प्रकरणात डॉक्टरांनी विशाखा समितीकडे कोणतीही तक्रार केली नसल्याचे पोलीस तसापासातून समोर आलं आहे.
त्यांनी या पत्रकार परिषदेत असंही सांगितलं आहे की, या प्रकरणात पोलीस आणि डॉक्टरांमध्ये वादही झाला होता. त्यामध्ये चौकशी समितीने डॉक्टरांनी पोलिसांशी नीट बोलावं किंवा त्यांची पदस्थापना बदलण्यात यावी, असे आदेश दिल्याचे त्यांनी स्पष्य सांगितलं होतं. मात्र, डॉक्टरांनी फलटण येथेच ठेवण्यात यावं असं सांगितलं त्यामुळे स्पेशल ऑर्डर काढून त्यांना फलटण पोस्टींग देण्यात आल्याचं त्यांनी पत्रकार परिषदेतून सांगणयात आलं. पण या पत्रकार परिषदेनंतर रुपाली चाकणकर यांनी दिलेल्या माहितीमुळे त्या अडचणीत आल्यात आणि वाद झाला.
कारण पीडित डॉक्टरच्या कुटुंबानेच पत्रकार परिषदेनंतर म्हटलं की, चाकणकरांनी पीडितेवर आरोप केले ते चुकीचे आहेत. पीडितेच्या भावानं सांगितलं की, "रुपाली चाकणकरांची भूमिका अत्यंत चुकीची असून त्यांनी आमच्या घरी येऊन माझ्या बहिणीची बाजू समजून घ्यायला हवी होती. एवढंच नाहीतर सांत्वनासाठीही त्या घरी आल्या नाहीत. उलट त्यांनी आरोपींनाच यात साथ दिली आहे, असा आरोप त्यांनी केला."
एवढंच नाही तर तो म्हणाला की, "त्यांच्या शेजारी पोलीस अधीक्षक बसलेले असून आमच्या बहिणीवरच आरोप केले जात आहेत. महिला आयोगाच्या अध्यक्षा महिलांविरोधातच आरोप करत आहेत हे धक्कादायक आहे.. एका महिलेचा विचार करुन त्यांनी बोलायला हवं होतं. हे पूर्णपणे चुकीचं असून आम्ही दुखावलो गेलो आहोत.
या पीडित भावाच्या पत्रकार परिषदेनंतर सुषमा अंधारे यांनी चाकणकर यांच्यावर पलटवार केला. सुषमा अंधारे म्हणाल्यात की, 'समावेश, सक्षमीकरण आणि सबलीकरण हे काम महिला आयोगाच्या कक्षेत येतं. एखाद्या महिलेला त्रास होत असेल तर त्याच्या तपास करण्याची सूचना तपास यंत्रणेला करणं अपेक्षित आहे. पण त्यांचा तपास यंत्रणेत थेट सहभाग नाही. 'या प्रकरणात समुपदेशन करायचं तर ते पीडितेच्या कुटुंबाचं होणं अपेक्षित होतं. मात्र, तुम्ही आरोपीच्या बाजूने पत्रकार परिषद घेतेत प्रकरणाचे चित्रच बदलून टाकलं. तुम्ही तपासाचा भाग नाहीत. तुम्हाला कोणताही पुरावा उघड करण्याचा अधिकार नाही. तो न्यायालयापुढेच उघड होणं अपेक्षित आहे, असंही अंधारे म्हणाल्यात. एवढंच नाही तर चाकणकर यांनी महिला डॉक्टरच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवत होत्या. तुम्हाला तो अधिकार नाही. तुम्ही तिच्या चॅट, कॉलबद्दल माहिती दिली तशी आरोपींबद्दल दिली का?" , असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थितीत केला.
नाशिकचे भोंदूबाबा प्रकरण सर्वाधिक गाजते आहे. नाशिकच्या स्वयंघोषित ज्योतिष कॅप्टन अशोक खरात याने गुंगीचे औषध देऊन महिलांवर अत्याचार केल्याप्रकरणी त्याला अटक करण्यात आली. पोलिसांनी त्याच्याकडून ५८ आक्षेपार्ह व्हिडिओ जप्त केले. या प्रकरणात रूपाली चाकणकर या अशोक खरातचे पाय धुताना आणि त्याच्या डोक्यावर छत्री धरताना दिसणारे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. याशिवाय त्या खरातच्या ट्रस्टवर सदस्य असल्याचेही उघड झाले. राज्याच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षच ट्रस्टवर असल्याने खरातची हिंमत वाढल्याचा आरोप करण्यात आला.