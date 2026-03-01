अजित पवारांच्या विमानाचा पायलट विमान उडत असताना मुख्य पायलटच्या सीटवर झोपलाय; जय पवार यांनी शेअर केला व्हिडिओ

Ajit Pawar Plane Crash AAIB Report : अजित पवारांच्या विमान अपघातासंदर्भातला AAIBचा प्राथमिक अहवाल समोर आला आहे. मात्र, या अहवालात VSR कंपनीला क्लीन चिट देण्यात आलीय का? असा सवाल उपस्थित करण्यात येतोय, कारण विमानात तांत्रिक बिघाड नसल्याचा निष्कर्ष AAIB दिला. खराब हवामान आणि पायाभूत सुविधेवर खापर फोडण्यात आले. काही दिवसापूर्वी DGCAच्या अहवाला समोर आला होता, त्यात VSR कंपनीच्या विमानात त्रुटी असल्याचा सांगण्यात आलं होतं, मात्र AAIB नं त्यांच्या अहवालात थेट VSR कंपनीलाच क्लीन चिट दिली आहे. जय पवार यांनी AAIB च्या अहवालावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसेच जय पवार यांनी एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओत विमानाचा पायलट विमान उडत असताना मुख्य पायलटच्या सीटवर झोपला असल्याचे व्हिडित दिसत आहे.
माझ्या वडिलांना आपण गमावले… ही वेदना आयुष्यभर साथ देणार आहे. या व्हिडिओमध्ये VSR चे मालक रोहित सिंह मुख्य पायलटच्या सीटवर उड्डाणादरम्यान झोपलेले दिसत आहेत. आकाशात असताना असा निष्काळजीपणा असू शकत नाही. हे अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक आहे. मी DGCA ला ठामपणे मागणी करतो — या प्रकरणात तात्काळ कठोर कारवाई व्हावी. संपूर्ण चौकशी होईपर्यंत VSR ची सर्व विमाने तात्काळ ग्राउंड करण्यात यावीत आणि रोहित सिंह यांना त्वरित अटक करून कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी... अशी पोस्ट जय पवार यांनी केली आहे. जय पवार यांनी शेअर केलेल्या व्हिडिओत पायलट सीटवर झोपल्याचे दिसत आहे.
अहवाल सखोलपणे तयार केला नसल्याची खंत व्यक्त केलीय. पारदर्शक पणे उत्तरे मिळाली पाहीजेत. VSR विमानात त्रुटी असण्याची शक्यता नाकारतां येत नाही. जय पवार यांनी VSR वर प्रश्न उपस्थित केले. VSR विमानांचे पूर्ण उड्डाण बंद करावे. संपूर्ण VSR फ्लीटबाबत कठोर निर्णय घ्यावा अशी मागणी जय पवार यांनी केली आहे. एएआयबीने तपासलेला प्राथमिक अहवाल मी वाचला. हा अहवाल पूर्णपणे आणि सखोलपणे तयार न केल्याचे पाहून मला अत्यंत खेद आणि वेदना होत आहेत. महाराष्ट्रातील जनतेला तसेच या अपघातात आपल्या प्रियजनांना गमावलेल्या सर्व कुटुंबीयांना केवळ औपचारिक माहिती नव्हे, तर सत्य, पारदर्शक आणि सर्वंकष उत्तरे मिळालीच पाहिजेत अशी सोशल मिडिया पोस्ट जय पवार यांनी केली आहे.
DGCA ने ज्या मुद्द्यांवर VSR Ventures ची काही विमाने ग्राउंड केली आहेत, त्याच मुद्द्यांवर इतर विमानांमध्येही त्रुटी असण्याची शक्यता आपण नाकारू शकत नाही. जर सुरक्षेसंदर्भातील नियम आणि प्रक्रियांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्या असतील, तर केवळ काही विमानांपुरती कारवाई न करता संपूर्ण VSR फ्लीटबाबत कठोर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत, आवश्यक असल्यास VSR च्या संपूर्ण विमान ताफ्याचे पूर्णपणे संचालन बंद करण्याचाही DGCA ने विचार करण्यात यावा.