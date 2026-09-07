पुण्यातील चाकण आणि तळेगाव MIDC मधील 1500 कपंन्यांना फटका; 3 लाख लोक अंधारात

पुणे वीज पुरवठा खंडित : पिंपरी चिंचवडमध्ये चिंचवड महापारेषणच्या मुख्य वीज उपकेंद्रात अचानक भीषण स्फोट झाला. या घटनेनंतर सुरक्षेच्या कारणास्तव शहरातील अनेक भागांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. याचा मोठा फटका चाकण आणि तळेगाव MIDC मधील 1500 कपंन्यांना बसला. परिसरात राहणाऱ्या 3 लाख ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित झाला.
6 सप्टेंबर रोजी चिंचवड येथील महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनी लिमिटेड (MSETCL) च्या प्रकल्पामधील 2 केव्ही करंट ट्रान्सफॉर्मर आणि ब्रेकर युनिटमध्ये दुपारी सुमारे 12:25 वाजता स्फोट झाला . त्यानंतर आग लागली. आगीवर तात्काळ नियंत्रण मिळवण्यात आले. यात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. मात्र, ग्रहाकांना याचा मोठा फटका बसला.
महापारेषण आणि महावितरणची तांत्रिक पथके घटनास्थळी दाखल झाली. युद्धपातळीवर दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले. चिंचवड मधल्या महापारेषणच्या वीज उपकेंद्रात अचानक मोठा स्फोट झाल्याची घटना घडली. स्फोटानंतर उपकेंद्र परिसरात मोठा आवाज झाल्याने नागरिकांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.या घटनेमुळे वीज यंत्रणेत तांत्रिक बिघाड झाल्याने पिंपरी-चिंचवड शहरातील विविध भागांचा वीजपुरवठा खंडित झाला. पुढील धोका टाळण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून काही वीजवाहिन्यांचा पुरवठा बंद करण्यात आला होता.
या तांत्रिक बिघाडामुळे उच्च-व्होल्टेज वाहिन्यांवर परिणाम झाला, ज्यामुळे पिंपरी-चिंचवडच्या अनेक भागांमध्ये वीजपुरवठा खंडित झाला. महावितरणाच्या माहितीनुसार, पिंपरी-चिंचवड आणि भोसरीमधील अंदाजे 2,60,000 ग्राहक प्रभावित झाले. दरम्यान, शिवाजीनगर, औंध, गणेशखिंड, एसबी रोड, मॉडेल कॉलनी आणि बालगंधर्व परिसरातील अंदाजे 50,000 ग्राहकांचा वीजपुरवठा विस्कळीत झाला.
भारनियमनामुळे निगडी, यमुनानगर, बिजलीनगर, रावेत, मामुर्डी, देहू रोड, चिंचवड, ताथवडे, वाकड आणि आसपासच्या परिसरातील अंदाजे 1.25 लाख ग्राहकांचा वीजपुरवठा पूर्ववत होण्यास विलंब झाला. या घटनेमुळे गणेशखिंड अतिरिक्त उच्च व्होल्टेज उपकेंद्रामुळे बाधित झालेल्या पुणे मेट्रोच्या वीजपुरवठ्यावरही तात्पुरता परिणाम झाला.
या बिघाडाचा परिणाम चाकण आणि तळेगाव येथील 132 केव्ही उपकेंद्रांवरही झाला. खोपोलीहून पर्यायी वाहिनीद्वारे तळेगाव शहरातील घरगुती ग्राहकांचा वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यात आला, मात्र औद्योगिक पुरवठ्यामध्ये तांत्रिक अडचणी कायम होत्या.
अंबट्टन उपकेंद्राचा वीजपुरवठा दुपारी 4:20 वाजता पूर्ववत करण्यात आला. सुमारे 1,500 औद्योगिक ग्राहकांवर याचा परिणाम झाला.