अजित पवारांकडून चक्की पिसिंगचा उल्लेख; कार्यकर्त्यांसमोर जोरदार फटकेबाजी

Maharashtra Politics : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पिंपरी चिंचवडमधील चौफेर फटकेबाजी करताना दिसून आलेत. यावेळी त्यांनी फ्लेक्स लावणाऱ्यांना अजित पवार यांनी इशारा दिला आहे. यावेळी त्यांनी वाढदिवसाच्या शुभेच्छावरून जोरदार फटकेबाजी केली आहे. ते म्हणाले की, माझा आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा वाढदिवस एकाच वेळी असल्याने काही जण माझा आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे फ्लेक्स लावत शुभेच्छा देतात. एका बाजूला देवा भाऊ तर दुसऱ्या बाजूला अजित दादा आणि त्यावर आमचे फोटो छोटे आणि जो शुभेच्छा देतो त्याचा फोटो मोठा असतो. ते पाहून प्रश्न पडतो अरे वाढदिवस कुणाचा आमचा की तुझा...? कदाचित काम करत नसतील म्हणून जास्त फ्लेक्स लावतात, जो काम करतो त्याला फ्लेक्स लावायची गरज नसते. ज्या नेत्यांचे, पदाधिकाऱ्यांचे फ्लेक्स जास्त त्यांच आगामी निवडणुकांमध्ये बटन दाबू नका, असा सल्ला अजित पवार यांनी पिंपरी चिंचवडकरांना दिला. (Pimpri Chinchwad Ajit Pawar targets flex culture Maharashtra Politics news in marathi)
बारामतीचा उल्लेख करत ते म्हणाले की, बारामतीत अनधिकृत फ्लेक्स लावू नका. अस आम्ही परिपत्रक काढलं आहे. ज्याने फ्लेक्स लावला आणि ज्याचे ते फ्लेक्सचे बांबू आहेत. त्या दोघांवर गुन्हा दाखल केला जात आहे. तसा त्यांचा बंदोबस्त केला जातो. पिंपरी- चिंचवड शहरात ही तस धोरण राबवा, असंही ते म्हणालेत.
ते पुढे म्हणाले की, मी बीडचा पालकमंत्री आहे, तिथले लोक मला अधून - मधून बीड दौरावर बोलवतात. मी कारण विचारले तेव्हा म्हणाले, तुम्ही येणार असाल तर शहर स्वच्छ केलं जातं. त्यामुळे शहर स्वच्छ झालं की समजायचं अजित पवार येणार आहेत, अशी टोलेबाजी त्यांनी यावेळी केली.
भाषणात ते म्हणाले की, एक वेळ स्वच्छतेवरून स्वर्गीय आर. आर. पाटील यांच्यावर चिडलो होतो. ते मला स्वच्छते संदर्भात सांगायचे. पण ते सिंगापूरमध्ये एक आणि मुंबई विमानतळावर वेगळं वागायचे. पुढे ते म्हणाले, परदेशात आपण नियम पाळतो. मग आपल्या देशात का? नाही. परदेशात कचरा टाकला की लगेचच कारवाई होते आणि मग काय चक्की पिसिंग अँड पिसिंग, हा शोले चित्रपटातील डायलॉग मारत त्यांनी फटकेबाजी केली.