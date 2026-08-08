एक रास्ता बने प्यारा...पिंपरी चिंचवड शहरातील काही वसाहत धारकांची शोकांतिका...!

कैलास पुरी, झी २४ तास, पिंपरी चिंचवड : पिंपरी चिंचवड शहरातील उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या पिंपळे सौदागर मधल्या प्रतिष्टीत मानल्या जाणाऱ्या ट्रायोज वसाहतीत राहणारा गणपत आज भलताच खूष होता. त्याच्याच वसाहती मागे असलेल्या झुलेलाल वसाहतीमधला पांडू ही भलताच खूष होता..! त्याला कारण ही तसेच होते..! २०१७ च्या आसपास ट्रायोज आणि झुलेलाल मध्ये राहायला आलेले गणपत आणि पांडू यांचे स्वप्न आज पूर्ण झाले होते..! पॉश इमाररतीत राहायला गेले तरी त्यांच्या वसाहती समोरील 'राजमार्ग' अर्थात रस्ता हा अशमयुगातील असल्यासारखा होता...! रस्त्यावरून दुचाकी असो किंवा चार चाकी, प्रवास करताना शरीरातील हाडे आवाज करत होती...! चालत जाणे तर जवळपास मुश्किल...! सौदागर सारख्या पॉश भागात राहून ही या रस्त्यावरून जाताना गणपत आणि पांडू ला वस्ती मधल्या रस्त्यावरून जाण्याचा अनुभव मिळत होता...! पण आता तो त्रास संपला होता...! ट्रायोज वसाहती समोरील रस्ता खरंच राजमार्ग झाला होता... बाजूला झाडे, मध्ये डिव्हायडर, आणि पक्का परदेशात असावा असा सिमेंटचा रस्ता पाहून गणपत आणि पांडू यांच्या डोळ्यातून आनंदाश्रू वाहत होते.. आनंदात ते वसाहतीत पेढे वाटत होते...राजमार्गाच्या उद्धघाटन समारंभासाठी वसाहतीच्या समोर भला मोठा स्टेज उभारण्यात आला होता..! मोठं मोठ्या राजकीय व्यक्ती आलेल्या होत्या...! सातत्याने रस्त्यासाठी पाठ पुरवठा केल्याने गणपत आणि पांडू ला स्टेज वर विशेष स्थान देण्यात आले होते..! उद्धघाटन समारंभासाठी आलेल्या राजकीय व्यक्तींनी राजमार्गावर नारळ वाहिला आणि गणपत पांडू यांना प्रवासाचा पहिला मान दिला...! गणपत आणि पांडूने गाडीला सुसाट वेग दिला आणि सार्थक झाल्याची भावना त्यांच्या मनात आली...!
राजमार्ग अर्थात रस्ता झाल्यामुळे दाटून आलेल्या आनंदाच्या भावना आवरत असताना अचानक गणपत आणि पांडूच्या डोळ्या समोरील राजमार्ग उदघाटन समारंभाचा कार्यक्रम धूसर होऊ लागला...डोळ्या समोर अंधाऱ्या आल्या...! डोळे उघडले तर गणपत आणि पांडू एका रुग्णालयात शेजारी शेजारी ठेवलेल्या बेड वर प्लास्टर मध्ये अडकवलेल्या आणि स्टॅन्ड ला लट्कवलेला आपला पाय पाहत होते...! राजमार्गावरून जाताना आलेल्या मोठ्या खड्याचा अंदाज न आल्याने पडून दोघांचे पाय आणि हात प्लास्टर मध्ये लटकले होते...! क्षणात दोघांचा राजमार्गाचा आनंद ओसरला..! मोडलेल्या हात पायाच्या वेदना मुळे विव्हळत दोघांनी एकमेकांकडे पहिले आणि त्यांना समजले तो राजमार्ग अजून ही अशमयुगातलाच आहे...! ट्रायोज आणि झुलेलाल मध्ये घर घेताना रस्त्याची काय स्वप्नं आपल्याला दाखवली याची आठवण त्यांना झाली..! ट्रायोज वसाहती मधल्या चाणाक्ष की धूर्त सेल्समन ने रस्त्याचा विषय कसा अलगद हाताळला होता याच्या आठवणीनं गणपतला उळमळयाला लागले..! वसाहतीत राहायला आल्यावर स्थानिक नेत्यांनी रस्त्या संदर्भात दिलेली आश्वासने आठवून तर गणपत आणखी संतापला..! प्रत्येक निवडणुकांपूर्वी रस्त्याच्या कामाचे झालेले भूमिपूजन, त्यामुळे झालेला आनंद आणि निवडणुका झाल्या की तोच खडतर रस्ता आठवल्याने गणपत आणि पांडू विलक्षण संतापले.. वसाहतीच्या समोरच बांधलेल्या एका बंगल्याच्या गृह प्रवेश कार्यक्रमाला झालेली रस्त्याची डागडुजी त्यांना आठवली. आता त्याच बंगल्यात राहणाऱ्यांचा महापालिका निवडणुकीत विजय होऊन ही रस्त्याची दुरावस्था आठवून तर गणपत अधिकच हवालदिल झाला. अर्थात त्या बंगल्यात राहणाऱ्यांच्या गाड्या आणि वसाहतीत राहणाऱ्यांच्या गाड्या मध्ये फरक असल्याने त्यांना रस्ता व्हावा याची किती इच्छा असेल असा प्रश्न गणपतला पडला..! आता पर्यंत ९ वेळा रस्त्याच्या कामाचे स्थानिक नेत्यांनी केलेले भूमिपूजन आठवत तो संतापाने लाल झाला. तेवढ्यात हॉस्पिटल मध्ये हालचाल सुरु झाली...डॉक्टर आणि नर्स ची धावपळ सुरु झाली. गणपत आणि पांडू ला पाहण्यासाठी स्थानिक नेते नारळ पाणी आणि संत्रे घेऊन आले. झालेल्या प्रकाराबद्दल त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. दोघांना नारळ पाणी दिले आणि त्यांना खूष खबर दिली...रस्त्याच्या कामाचे भूमिपूजन होतंय. गेल्या नऊ दहा वर्षात होत असलेले हे दहावे भूमिपूजन...! त्याचा विचार करतच गणपत आणि पांडू ने डोळे मिटले... दुसऱ्या दिवशी नेमही प्रमाणे स्थानिक नेत्यांच्या हस्ते नारळ वाहिला गेला आणि रस्त्याच्या भूमिपूजनाचा दहावा सोहळा पार पडला...! सोहळ्याचे फोटो पाहत गणपत म्हणाला - एक रास्ता बने प्यारा..!
(पिंपरी चिंचवड च्या अनेक भागात टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या आहेत..फ्लॅट चे रेट कोटींच्या घरात आहेत..फ्लॅट घेताना अनेक आश्वासने दिली जात आहेत.. पण किवळे, पुनावळे, रावेत आणि पिंपळे सौदागर मधल्या अनेक वसाहतींना साधा रस्ता नाही.. त्या फ्लॅट धारकांना कोणी वाली नाही.. अनेक वसाहतींच्या पार्किंग पावसाळ्यात पाण्याने भरत आहेत. त्या सगळ्यांच्या वेदनाना स्मरून....!)