पिंपरी-चिंचवडमध्ये सायबर फसवणुकीचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. नामांकित ऑटो शोरूम कंपनीच्या मालकाच्या नावाने बनावट व्हॉट्सॲप अकाउंट तयार करून कंपनीची तब्बल दोन कोटी वीस लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. या प्रकरणात पिंपरी-चिंचवड सायबर पोलिसांनी तीन आरोपींना अटक केली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित कंपनीच्या अकाउंट एक्झिक्युटिव्हला 14 ऑगस्ट रोजी एका अनोळखी व्हॉट्सॲप नंबरवरून मेसेज आला. या अकाउंटच्या डीपीवर कंपनीच्या मालकाचा फोटो आणि त्यांचे नाव वापरण्यात आले होते. त्यामुळे हा मेसेज कंपनीच्या मालकानेच पाठवल्याचा विश्वास कर्मचाऱ्याला बसला.
व्हॉट्सॲपवरून सुरुवातीला कंपनीच्या खात्यातील शिल्लक रकमेची माहिती मागवण्यात आली. त्यानंतर वेगवेगळ्या बँक खात्यांवर पैसे पाठवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. कंपनीच्या मालकाच्या नावाने आलेल्या सूचनांवर विश्वास ठेवून अकाउंट एक्झिक्युटिव्हन संबंधित खात्यांवर एकूण दोन कोटी वीस लाख रुपये पाठवले. पण समोरून वारंवार पैशांची मागणी होऊ लागल्यान कर्मचाऱ्याला संशय आला.
कंपनीच्या मालकाशी थेट संपर्क साधल्यानंतर त्यांनी असा कोणताही व्हॉट्सॲप मेसेज पाठवला नसल्याच स्पष्ट झाले. अज्ञात व्यक्तींनी बनावट व्हॉट्सॲप अकाउंट तयार करून फसवणूक केल्याच उघड झाल्यानंतर सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
सायबर पोलिसांनी तांत्रिक विश्लेषण आणि बँक व्यवहारांचा मागोवा घेत तपास केला. या प्रकरणात संचय पराग चव्हाण, रमेश कुमार पुनिया आणि प्रकाश पवार या तीन संशयित आरोपींना ताब्यात घेण्यात आल. आरोपी मधील दोघे मूळ राजस्थानमधील असून सध्या पनवेल परिसरात राहत होते.
अकोला शहरात बनावट कुलमुखत्यारपत्र अर्थात GPA आणि खोट्या दस्तऐवजांच्या आधारे सुमारे 5 कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेल्या प्लॉटची विक्री करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तिघांना अकोला स्थानिक गुन्हे शाखेने अवघ्या दोन तासांत अटक केली आहे.फिर्यादी शांता प्रल्हाद बोहकर यांच्या मालकीच्या मालमत्तेवर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे व्यवहार करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या प्रकरणात तिघांना अटक करण्यात आली आहे.या प्रकरणी फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि वापरणे यासह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, न्यायालयाने आरोपींना ६ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.