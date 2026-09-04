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बनावट CEO च्या नावाने 2 कोटी 20 लाखांचा ‘बॉस स्कॅम’, एक व्हॉट्सअ‍ॅप मेसेज अन्...

बनावट CEO च्या नावाने 2 कोटी 20 लाखांचा स्कॅम करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. पिंपरी चिंचवड येथे ही घटना घडली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 04, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 02:52 PM IST
बनावट CEO च्या नावाने 2 कोटी 20 लाखांचा ‘बॉस स्कॅम’, एक व्हॉट्सअ‍ॅप मेसेज अन्...
Image Credit: Pimpri chinchwad cyber crime

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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