पिंपरी चिंचवड: निवडणुका निष्ठा, विचारधारा आणि कार्यकर्ता...!

कैलास पुरी, झी २४ तास, पिंपरी चिंचवड: निवडणुका या जिंकण्यासाठी असतात या एकमेव तत्वावर काम करणाऱ्या भाजपने पिंपरी चिंचवडमध्ये जम्बो इनकमिंग करत सर्वच पक्षांच्या स्थानिक मात्तब्बर नेत्यांना पक्षात सामावून घेतले. या इनकमिंगचा सर्वाधिक फटका बसला तो अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला...! पिंपरी चिंचवडमध्ये पडद्यामागे कशा घटना घडतायत? त्याच्या जनसामान्यांमध्ये कशा प्रतिक्रिया उमटतायत? सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
अजित पवार यांचा शब्द प्रमाण मानणारे माजी उपमहापौर राजू मिसाळ, माजी स्थायी समिती अध्यक्ष प्रशांत शितोळे, माजी महापौर मंगला कदम यांचा मुलगा कुशाग्र कदम, माजी उपमहापौर प्रभाकर वाघेरे यांच्या सारख्या नेत्यांनी अजित पवारांची साथ सोडल्याने अनेकांना धक्का बसला.
साहजिकच अजूनही अजित पवार यांच्यावर निष्ठा असणाऱ्या अनेकांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली. अजित पवार यांनी या नेत्यांना काय कमी केले? सगळी पदे दिली, प्रतिष्ठा दिली आणि आता ऐन लढाईत हे नेते त्यांची साथ सोडतात, हे काय योग्य आहे का? असा प्रश्न एका दादा समर्थकांनी मला आणि माझ्या बरोबर बसलेल्या ज्याचा राजकारणाशी कसलाही संबंध नाही त्या मित्राला केला.
निवडणुका म्हंटल की असे होणारच, मी नेहमी प्रमाणे म्हंटल. त्याचा राग मात्र काही शांत होत नव्हता..! अरे कोणी ओळखत नसताना या नेत्यांना नगरसेवक पदाचे तिकीट दिले, पुढे प्रतिष्ठेची पदे दिली, आणि आता दादांना गरज असताना हे नेते त्यांची साथ सोडतात म्हणजे काय...? अरे निष्ठा, विचारधारा काय असते की नाही असा सवाल त्याने केला...!
एकीकडे राष्ट्रवादीमधून नेते भाजपमध्ये जात असल्याने दादा भक्त नाराज असताना भाजप मध्ये मात्र वेगळीच अस्वस्थता आहे. बाहेरच्या पक्षातून लोक येत असल्याने निष्ठावान, कर्मठ कार्यकर्ते कमालीचे अस्वस्थ झाले आहेत. महापालिका निवडणुकीत आता तरी संधी मिळेल म्हणून कित्येक दिवस काम करणाऱ्या भाजप मधील अनेकांना हे इनकमिंग चांगलेच खटकले आहे.
काहींनी त्या विरोधात आत्मक्लेश आंदोलन केले. तर काही जण खासगीत नेत्यांवर जोरदार टीका करत आहेत. अरे यांना हिंदुत्व म्हणजे काय माहित आहे का...? विचारधारा माहित आहे का...? केवळ सत्ता हीच यांची विचारधारा...आणि अशा लोकांना पक्षात घ्यायचे म्हणजे काय...? अरे निष्ठा, विचारधारा काय असते की नाही भाजपच्या जुन्या कार्यकर्त्याचा ही तोच सवाल...!
निष्ठावान कार्यकर्त्यांच्या या प्रश्नाला काय उत्तर द्यावे हा विचार मी करत असतानाच कट्टर भाजप कार्यकर्त्याला राजकारणाशी कसलाही संबंध नसलेल्या माझ्या मित्राने विचारले, गरज नसताना अजित पवार यांना सत्तेत घेतले तेंव्हा पक्षाला काही प्रश्न विचारला होता की पक्षाने तुम्हाला विचारात घेतले होते का?, की तुम्ही आत्मक्लेश करत विरोध दर्शवला होता?, त्या राजकारणापासून अलिप्त असलेल्या माझ्या मित्राचा सवाल ऐकून भाजपचा कट्टर निष्ठावान निरुत्तर झाला. पण तो मित्र एवढ्यावरच थांबला नाही, दादांची साथ सोडली म्हणून संताप करणाऱ्या दादा भक्तांना ही त्याने एकच सवाल केला.
अजित पवारांना देण्यात शरद पवार यांनी काय कमी केले. त्यांना तर दादांनी कोणत्या वयात एकटे सोडले...? जर अजित पवार शरद पवारांना सोडत असतील तर दादांना कोणी सोडले तर काय चुकले. हे निसर्गचक्र आहे. इथं सगळ्यांवर वेळ येणार तो मित्र बोलत होता आणि मला मात्र निष्ठा, विचारधारा अखेरच्या घटका मोजत असल्याचा भास झाला.