English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • Pimpri Chinchwad Exit Poll: पिंपरी चिंचवडचा कारभारी कोण? काका-पुतण्याची युती फडणवीसांवर भारी पडणार? कोण पटकावणार पहिला नंबर?

Pimpri Chinchwad Exit Poll: पिंपरी चिंचवडचा 'कारभारी' कोण? काका-पुतण्याची युती फडणवीसांवर भारी पडणार? कोण पटकावणार पहिला नंबर?

Pimpri Chinchwad Exit Poll: अजित पवारांच्या पिंपरी चिंचवड जिंकण्याच्या मनसुब्यांना धक्का बसण्याची शक्यता आहे. भाजपा अजित पवारांना पिंपरी चिंचवडमध्ये अत्यंत कडवी झुंज देताना दिसत आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 15, 2026, 09:17 PM IST
Pimpri Chinchwad Exit Poll: पिंपरी चिंचवडचा 'कारभारी' कोण? काका-पुतण्याची युती फडणवीसांवर भारी पडणार? कोण पटकावणार पहिला नंबर?

Pimpri Chinchwad Exit Poll: राज्यातील महापालिका निवडणुकांसाठी मतदान संपलं असून आता सर्व लक्ष निकालाकडे आहे. मुंबईसह पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकाही तितकीच चर्चेत आहे. पुणे आणि पिंपरींमध्ये अजित पवार आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र लढत आहे. काका-पुतण्याने भाजपासमोर आव्हान निर्माण केलं असून, स्वतंत्र लढत आहेत. दरम्यान एक्झिट पोलचे आकडे समोर आले असून यामधून धक्कादायक निकाल लागण्याची शक्यता आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पिंपरी चिंचवडमध्ये भाजपा अजित पवारांना धक्का देण्याची शक्यता एक्झिट पोलमधून व्यक्त करण्यात आली आहे. पिंपरी चिंचवडमध्ये एकूण 128 जागा असून, बहुमतासाठी 65 जागांची आवश्यकता आहे. 

Pune Exit Poll: कोण ठरणार पुण्याचा 'दादा', अजित पवार की फडणवीस? एक्झिट पोलने दिला निकाल

 

जेडीएसच्या एक्झिट पोलनुसार, भाजपाला 47 ते 60 जागा मिळण्याची शक्यता आहे.  तर दुसरीकडे अजित पवार आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी आघाडीला 46 ते 55 जागांवर विजय मिळण्याची शक्यता आहे. तसंच शिवसेना आणि मनसेला 2 ते 3 जागीच विजय मिळेल असा अंदाज आहे. याशिवाय एकनाथ शिदेंच्या शिवसेनेला 2 ते 4, काँग्रेसला 2 आणि इतरांना 14 ते 16 जागा मिळतील अशी शक्यता आहे. 

ठाकरे बंधू की BJP; मुंबईत कोणाची सत्ता येणार? Exit Poll चे आकडे समोर, वाचा सर्व निकाल एका क्लिकवर

 

रुद्रच्या एक्झिट पोलनुसार, भाजपा 70 ते 85, एकनाथ शिंदेंची शिवसेना 4 ते 8, अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस 35 ते 50, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना 1 ते 3, शरद पवारांची राष्ट्रवादी 1-2, मनसे 1 ते 2 जागांवर येईल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. काँग्रेसला एकही जागा जिंकता येणार नाही असा अंदाज आहे.  

कोण किती जागांवर लढतंय?

पिंपरी चिंचडवमध्ये भाजपा स्वतंत्र लढत असून 128 जागांवर उमेदवार दिले आहेत. दुसरीकडे अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस 121 तर शरद पवार 17 जागावंर लढत आहेत. शिवसेना आणि मनसे एकत्रितपणे 48 जागांवर लढत आहेत. तसंच एकनाथ शिंदेंची शिवसेना 57, काँग्रेस 55 जागांवर आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Pimpri Chinchwad Exit Pollमहापालिका निवडणूक 2026Maharashtra Municipal Corporation ElectionPimpri Chinchwad Municipal Corporation Electionपुणे महापालिका निवडणूक 2026

इतर बातम्या

ठाण्यात दिघेंना जमलं नाही ते शिंदे करून दाखवणार? बालेकिल्ल्...

महाराष्ट्र बातम्या