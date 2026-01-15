Pimpri Chinchwad Exit Poll: पिंपरी चिंचवडचा 'कारभारी' कोण? काका-पुतण्याची युती फडणवीसांवर भारी पडणार? कोण पटकावणार पहिला नंबर?

Pimpri Chinchwad Exit Poll: राज्यातील महापालिका निवडणुकांसाठी मतदान संपलं असून आता सर्व लक्ष निकालाकडे आहे. मुंबईसह पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकाही तितकीच चर्चेत आहे. पुणे आणि पिंपरींमध्ये अजित पवार आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र लढत आहे. काका-पुतण्याने भाजपासमोर आव्हान निर्माण केलं असून, स्वतंत्र लढत आहेत. दरम्यान एक्झिट पोलचे आकडे समोर आले असून यामधून धक्कादायक निकाल लागण्याची शक्यता आहे.
पिंपरी चिंचवडमध्ये भाजपा अजित पवारांना धक्का देण्याची शक्यता एक्झिट पोलमधून व्यक्त करण्यात आली आहे. पिंपरी चिंचवडमध्ये एकूण 128 जागा असून, बहुमतासाठी 65 जागांची आवश्यकता आहे.
जेडीएसच्या एक्झिट पोलनुसार, भाजपाला 47 ते 60 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे अजित पवार आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी आघाडीला 46 ते 55 जागांवर विजय मिळण्याची शक्यता आहे. तसंच शिवसेना आणि मनसेला 2 ते 3 जागीच विजय मिळेल असा अंदाज आहे. याशिवाय एकनाथ शिदेंच्या शिवसेनेला 2 ते 4, काँग्रेसला 2 आणि इतरांना 14 ते 16 जागा मिळतील अशी शक्यता आहे.
रुद्रच्या एक्झिट पोलनुसार, भाजपा 70 ते 85, एकनाथ शिंदेंची शिवसेना 4 ते 8, अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस 35 ते 50, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना 1 ते 3, शरद पवारांची राष्ट्रवादी 1-2, मनसे 1 ते 2 जागांवर येईल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. काँग्रेसला एकही जागा जिंकता येणार नाही असा अंदाज आहे.
पिंपरी चिंचडवमध्ये भाजपा स्वतंत्र लढत असून 128 जागांवर उमेदवार दिले आहेत. दुसरीकडे अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस 121 तर शरद पवार 17 जागावंर लढत आहेत. शिवसेना आणि मनसे एकत्रितपणे 48 जागांवर लढत आहेत. तसंच एकनाथ शिंदेंची शिवसेना 57, काँग्रेस 55 जागांवर आहे.