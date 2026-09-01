/आई तुझा मित्र मला तिथं हात लावतो, मुलीने हिम्मतीने आईला सांगितलं पण तिने..., पण वडिलांना कळताच त्यांनी...

पिंपरी -चिंचवडमध्ये 13 वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग झाल्याची घटना समोर आली आहे. धक्कादायक म्हणजे मुलीच्या आईच्या मित्राने हे भयान कृत्य केलं आहे. नात्याला आणि विश्वासाला काळिमा फासणाऱ्या या घटनेमुळे परिसरात संतापाची लाट पसरली आहे. गंभीर म्हणजे मुलीने आपल्या आईला हिम्मतीने तिच्यासोबत काय झालं हे सांगितलं. तर आईने मुलीलाच गप्प करत मित्राचीच बाजू घेतली. अखेर मुलीने वडिलांना तिच्यासोबत झालेल्या कृत्याबद्दल सांगितलं. त्यानंतर वडिलांनी पोलिसांना झालेल्या प्रकार सांगत तक्रार दाखल केली. त्यानंतर हा सर्व प्रकार उघडकीस आला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार पीडित मुलगी ही अल्पवयीन आहे. तर तिचे आई वडील यांचा 2018 मध्ये घटस्फोटासाठी अर्ज केला आहे. शिवाय तेव्हापासून ते दोघे विभक्त राहत आहेत. ही 13 वर्षीय मुलगी सातवीत असून ती आईसोबत राहते. तिने सांगितलं की, 15 जूनला तिच्या आईचा एक मित्र घरी आला होता. घरात आई असतानाही या नराधमाने चिमुकलीजवळ जात अश्लील कृत्य केलं. तसंच त्याने अयोग्य वक्तव्येही केलं. अचानक झालेल्या या प्रकारामुळे मुलगी प्रचंड घाबरली होती.
त्यानंतरही तिने हिम्मत करत आपल्या आईला झालेला प्रकार सांगितला. पण आईने माझ्या मित्राची बाजू घेतली. तो माझा मित्र आहे. त्याबद्दल काहीही बोलू नकोस असू म्हणून तिला गप्प केलं. आईच्या या वागण्यामुळे मुलगी अधिक घाबरली. म्हणून तिने वडिलांना सांगायचं ठरवलं. तिने वडिलांना झालेला प्रकार सांगितला. वडिलांना कळताच त्यांनी लगेचच 18 ऑगस्टला चिंचवड पोलीस ठाण्यात जाऊन त्या नराधमाबद्दल तक्रार दाखल केली.
वडिलांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी मित्राविरोधात विनयभंग आणि बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण यांसारख्या गंभीर कलमांखाली गुन्हा केला आहे. पोलीस या प्रकरणात तपास करत आहे. पण आईच्या या कृत्यामुळे परिसरात मात्र तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.