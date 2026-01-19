English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
BLOG: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आणि कात्रजचा घाट...!

Pimpari Chinchawad: पिंपरी चिंचवड निवडणुकात अनेक धक्कादायक निकाल लागले. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 19, 2026, 04:28 PM IST
BLOG: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आणि कात्रजचा घाट...!
पिंपरी चिंचवड

कैलास पुरी, झी २४ तास, पिंपरी चिंचवड: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाला, भाजप का जिंकले यावर जाणकारांनी मोठे मोठे लेख विश्लेषण केली. याच निवडणुकात अनेक धक्कादायक निकाल लागले. निवडणुका म्हंटल की हार जीत, डावपेच आलेच. आपल्याला डोईजड होईल अशा नेत्याला वेळीच गारद करायचे, प्रसंगी त्यासाठी विरोधकांची मदत घ्यायची हे चित्र प्रत्येक निवडणुकीत दिसते, तसे ते पिंपरी चिंचवड मध्ये ही दिसले. शहरात अनेक दिग्गज नेते पराभूत झाले. त्याला वेगवेगळी कारणे असली तरी काही ठिकाणी मात्र या दिग्गज नेत्यांना कात्रजचा घाट दाखवण्यात आल्याची चर्चा आहे.

शहरात सर्वात धक्कादायक निकाल म्हणजे माजी महापौर माई ढोरे यांचा...! 1992 पासून राजकारणात असलेल्या आणि चार वेळा नगरसेवकपद भूषविलेल्या माई ढोरे यांचा पराभव अनेकांना धक्का देणारा असला तरी त्यांना जाणीवपूर्वक कात्रजचा घाट दाखवल्याची चर्चा आहे.माई ढोरे ज्या सांगवी प्रभागात येतात त्यावर दिवंगत लक्ष्मण जगताप आणि आता आमदार शंकर जगताप यांचा प्रभाव आहे. 

या भागात जगताप ज्यांच्या पारड्यात वजन टाकतात ते निवडून येतात हा इतिहास. पण यावेळी 4 च्या पॅनल मध्ये तीन भाजप चे उमेदवार निवडून आले पण माई ढोरे या अनुभवी आणि तुलनेने चर्चित नेत्याला मात्र पराभवाला सामोरे जावे लागले. अर्थात माई ढोरे यांचे कधी कधी चिंचवड च्या विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार म्हणून नाव चर्चेत आले होते. त्यांच्या जवळच्यानी ती इच्छा व्यक्त ही केली होती. त्यामुळे साहजिकच आमदार शंकर जगताप यांना ते चांगलेच आवडले होते आणि म्हणून या निवडणुकीत त्यांनी माई ढोरे यांना विशेष सहकार्य केल्याची चर्चा आहे.

चिंचवड मतदार संघातील दुसरा धक्कादायक पराभव म्हणजे चिंचवड प्रभागातील मोरेश्वर शेडगे यांचा.चिंचवड गाव खरे तर सुरुवाती पासून भाजप आणि संघाचा प्रभाव असलेला भाग. पण त्या भागात मोरेश्वर शेडगे यांचा पराभव बराच धक्कादायक ठरला. अर्थात मोरेश्वर शेडगे यांनी चिंचवड विधानसभा मतदार संघात उमेदवारीसाठी शहराध्यक्ष शत्रुघन काटे यांना पाठिंबा देत आमदार शंकर जगताप यांना विरोध केला होता. 

त्यामुळे या निवडणुकीत शंकर जगताप यांचे शेंडगे यांना विशेष सहकार्य लाभल्याची चर्चा आहे. आणि त्यातच त्यांना कात्रजचा घाट दाखवण्यात आल्याचं बोलले जात आहे. अर्थात इथं निवडून आलेले राष्ट्रवादीचे अनंत कोऱ्हाळे हा कार्यकर्ता प्रचंड कामाचा आहे पण त्याला काही रसद इतरांकडूनही मिळाल्याने त्यांचा विजय सुकर झाला असं चित्र आहे. 

धक्कादायक पराभवाच्या यादीत तिसरे नाव म्हणजे विलास मडेगिरी यांचे..! भाजप लाट येण्यापूर्वी भाजपचे जे उमेदवार निवडून यायचे त्यात विलास मडेगिरी यांचा सहभाग होता. पण भोसरी मतदार संघात येत असून ही त्यांची निष्ठा चिंचवडच्या जगताप कुटुंबियांवर आहे. 

अर्थात ही गोष्ट भाजप आमदार महेश लांडगे यांना कधी पटत नव्हती. त्यातच जुने भाजप नेते असल्याने थोडेसे त्रासदायक ठरण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आमदार महेश लांडगे यांनी विलास मडेगिरी यांना जी मदत करायची होती ती केली आणि त्यांना ही कात्रजचा घाट दाखवल्याची चर्चा आहे. विलास लांडे यांच्याशी कडवे वैर असले तरी विलास लांडे यांचा पुतण्या विराज लांडे हा भोसरी मधून निवडून आल्याने इथं ही महेश लांडगे विलास लांडे यांच्यात गावकी भावकी सहकार्य झाल्याची चर्चा आहे. 

इतरही अनेक धक्कदायक पराभव शहरात घडले आहेत. पण रहाटणी काळेवाडी मध्ये भाजप नेते चंद्रकांत नखाते यांचा पराभव झाल्याने शहर भर चर्चा झाली. त्याला कारण त्यांचाच जावई राज तापकीर...! याच ठिकाणी राज तापकीर उमेदवारी मागत होते. पण त्यांची उमेदवारी डावलण्यात आल्याने त्यांनी सासऱ्यांना कात्रजचा घाट दाखवण्यात मोठा हातभार लावल्याच उघड बोलले जात आहे. 

अर्थात चंद्रकांत नखाते यांनी हि शंकर जगताप यांना विधानसभेत उमेदवारी वरून विरोध केला होता. साहजिकच शंकर जगताप यांनी राज तापकीर यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवत पाव्हण्याच्या चपलेने साप मारल्याची चर्चा आहे. एकूणच पिंपरी चिंचवड मध्ये कात्रजचा घाट दाखवण्याची परंपरा यावेळी ही कायम राहिली.

(कैलास पुरी हे गेली 20 वर्षाहून अधिक काळ टेलिव्हिजन पत्रकारितेत कार्यरत असून झी 24 तास वाहिनी मध्ये ते 2011 पासून जोडले गेले आहेत. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड परिसरातील राजकीय सामाजिक विषयांवर ते सातत्याने लिहित असतात..!)

