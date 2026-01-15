EVM च्या फोटोसह केलेल्या Facebook पोस्टमुळे एकच गदारोळ, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिला आदेश

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी महापौर अपर्णा डोके यांना बहुमताने विजयी करा, अशी फेसबुक पोस्ट करण्यात आली आहे. धक्कादायक म्हणजे EVM वर चिन्हासमोरील बटण दाबताना मोबाईलमध्ये काढलेला फोटोही सोबत जोडण्यात आला आहे. यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. निलेश डोके हे उमेदवार अपर्णा डोके यांचे पती असून त्यांच्या अकाऊंटला ही पोस्ट दिसत आहे.
दरम्यान याबाबत संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांनी निलेश डोके यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत,स अशी माहिती आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिली आहे. त्यानुसार डोके यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी महापौर अपर्णा डोके चिंचवडगाव प्रभाग १८ मधून इच्छुक होत्या. त्यांना राष्ट्रवादीची उमेदवारी निश्चित होती. त्यांचा एबी फॉर्मही (अधिकृत उमेदवारी) तयार होता. मात्र, त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या काही मिनिटांत भूमिका बदलली आणि भारतीय जनता पक्षाकडून अर्ज दाखल केला. या माध्यमातून राष्ट्रवादीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भाजपने मोठा धक्का दिल्याची चर्चा आहे. याच प्रभागातून इच्छुक असलेले माजी नगरसेवक राजेंद्र गावडे यांना भाजपने डच्चू दिला.
पिंपरी चिंचवड शहरातील प्रभाग क्रमांक 23 मधील थेरगाव येथील शाळांमध्ये मागील एक तासापासून EVM मशीन बंद पडली आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेची यशवंतराव चव्हाण शाळे मधील मतदान केंद्रातील खोली नंबर 8 आणि खोली नंबर 9 मध्ये मागील एक तासापासून EVM मशीन बंद पडली आहे. यशवंतराव चव्हाण शाळेतील बूथ क्रमांक 24 या ठिकाणी EVM मशीन मशीन अचानक बंद पडल्याने नागरिकांना मोठ मनस्ताप सहन करावा लागतोय. खोली नंबर आठ आणि खोली नंबर नऊच्या बाहेर जवळपास शेकडो मतदार रांगेत उभे आहेत. निवडणूक विभागाने याची तातडीने नोंद घ्यावी अशी मागणी मतदार आणि प्रभाग क्रमांक 23 मधील उमेदवारांनी केली आहे.
पुणे महानगरपालिका निवडणुकीदरम्यान मतदान प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा एक गंभीर प्रकार समोर आला आहे. मतदान केंद्रावर पोहोचण्यापूर्वीच एका महिलेच्या नावावर आधीच मतदान झाल्याची बाब उघडकीस आली असून, त्यानंतर संबंधित महिलेने बेधडक सवाल केले. यानंतर तिच्याकडून पोस्टल मतदान करून घेतल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. ही धक्कादायक घटना पुण्यातील प्रभाग क्रमांक 21 मधील कटारिया हायस्कूल येथील मतदान केंद्रावर घडली आहे. शेख हसीना असे या महिलेचे नाव असून विशेष म्हणजे गेल्या 35 वर्षांपासून ती महिला याच मतदान केंद्रावर मतदान करत आहे.