Marathi News
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी महापौर अपर्णा डोके यांना बहुमताने विजयी करा, अशी फेसबुक पोस्ट करण्यात आली आहे. धक्कादायक म्हणजे EVM वर चिन्हासमोरील बटण दाबताना मोबाईलमध्ये काढलेला फोटोही सोबत जोडण्यात आला आहे. यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 15, 2026, 05:31 PM IST
EVM च्या फोटोसह केलेल्या Facebook पोस्टमुळे एकच गदारोळ, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिला आदेश

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी महापौर अपर्णा डोके यांना बहुमताने विजयी करा, अशी फेसबुक पोस्ट करण्यात आली आहे. धक्कादायक म्हणजे EVM वर चिन्हासमोरील बटण दाबताना मोबाईलमध्ये काढलेला फोटोही सोबत जोडण्यात आला आहे. यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. निलेश डोके हे उमेदवार अपर्णा डोके यांचे पती असून त्यांच्या अकाऊंटला ही पोस्ट दिसत आहे.

दरम्यान याबाबत संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांनी निलेश डोके यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत,स अशी माहिती आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिली आहे. त्यानुसार डोके यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आहे. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी महापौर अपर्णा डोके चिंचवडगाव प्रभाग १८ मधून इच्छुक होत्या. त्यांना राष्ट्रवादीची उमेदवारी निश्चित होती. त्यांचा एबी फॉर्मही (अधिकृत उमेदवारी) तयार होता. मात्र, त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या काही मिनिटांत भूमिका बदलली आणि भारतीय जनता पक्षाकडून अर्ज दाखल केला. या माध्यमातून राष्ट्रवादीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भाजपने मोठा धक्का दिल्याची चर्चा आहे. याच प्रभागातून इच्छुक असलेले माजी नगरसेवक राजेंद्र गावडे यांना भाजपने डच्चू दिला. 

थेरगाव प्रभाग क्रमांक 23 मध्ये एक तासापासून ईव्हीएम मशीन बंद

पिंपरी चिंचवड शहरातील प्रभाग क्रमांक 23 मधील थेरगाव येथील शाळांमध्ये मागील एक तासापासून EVM मशीन बंद पडली आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेची यशवंतराव चव्हाण शाळे मधील मतदान केंद्रातील खोली नंबर 8 आणि खोली नंबर 9 मध्ये मागील एक तासापासून EVM  मशीन बंद पडली आहे. यशवंतराव चव्हाण शाळेतील बूथ क्रमांक 24 या ठिकाणी EVM  मशीन मशीन अचानक बंद पडल्याने नागरिकांना मोठ मनस्ताप सहन करावा लागतोय. खोली नंबर आठ आणि खोली नंबर नऊच्या बाहेर जवळपास शेकडो मतदार रांगेत उभे आहेत. निवडणूक विभागाने याची तातडीने नोंद घ्यावी अशी मागणी मतदार आणि प्रभाग क्रमांक 23 मधील उमेदवारांनी  केली आहे.

मतदान केंद्रावर महिला न येतच तिच्या नावाने कोणीतरी दुसरच करून गेलं मतदान

पुणे महानगरपालिका निवडणुकीदरम्यान मतदान प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा एक गंभीर प्रकार समोर आला आहे. मतदान केंद्रावर पोहोचण्यापूर्वीच एका महिलेच्या नावावर आधीच मतदान झाल्याची बाब उघडकीस आली असून, त्यानंतर संबंधित महिलेने बेधडक सवाल केले. यानंतर तिच्याकडून पोस्टल मतदान करून घेतल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. ही धक्कादायक घटना पुण्यातील प्रभाग क्रमांक 21 मधील कटारिया हायस्कूल येथील मतदान केंद्रावर घडली आहे. शेख हसीना असे या महिलेचे नाव असून विशेष म्हणजे गेल्या 35 वर्षांपासून ती महिला याच मतदान केंद्रावर मतदान करत आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026Maharashtra Municipal Corporation ElectionPimpri Chinchwad Municipal Corporation Electionपिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणूक 2026

