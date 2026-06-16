पिंपरी चिंचवडमध्ये, भाजप आणि सतरंज्या उचलणारे कार्यकर्ते.....!

कैलास पुरी, झी 24 तास पिंपरी चिंचवड : पिंपरी चिंचवड महापालिका रणसंग्रामात पुन्हा एकदा कमळ फुलल्याने पक्षाचे कार्यकर्ते भलतेच खुश होते. सत्तेची उब आता आपल्याला ही मिळणार या आशेने कार्यकर्त्यांचा उत्साह गगनात मावत नव्हता. आमदारकी खासदार की आणि महापालिका निवडणुका मध्ये नेत्यांच्या सतरंज्या उचलल्या आता निष्ठावान कार्यकर्त्यांना किमान महापालिकेत स्वीकृत सदस्य केलं जाईल आणि नावापुढ नगरसेवक लागेल या आशेने कित्येक कार्यकर्ते आनंदीत होते. शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांच्या कार्यालयाबाहेर स्वीकृतच्या आशेने अनेक कार्यकर्ते दररोज जमू लागले.
आपण केलेल्या सामाजिक कामांची यादी असलेल्या फाईल, कोणत्या निवडणुकीत कोणत्या नेत्यांसाठी भेळ खाऊन कसा प्रचार केला याचे किस्से, शहरात भाजप चे कोणीच नसताना पक्षासाठी केलेलं काम असे किस्से कार्यालयाबाहेर इच्छुक ऐकवू लागले. चिंचवड आमदार शंकर जगताप यांच्या कार्यालयाबाहेर ही काही वेगळे चित्र नव्हते. आमदारकीचा महापालिकेचे तिकीट देण्याचे आणि महापालिकेला स्वीकृत करण्याचे आश्वासन दिलेल्या अनेकांच्या चकरा सुरू झाल्या. इच्छुक भरपूर आहेत, पण तुझेच काम करणार, तुझेच नाव दिलय अस आश्वासन खाजगीत प्रत्येकाला मिळालेले. त्यामुळे प्रत्येकजणाला महापालिका स्वीकृत सदस्य होण्याची स्वप्न पडत होते.
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भोसरीमध्ये तर इच्छुकांची एवढी मोठी रांग, प्रखर हिंदुत्ववादी आमदार महेश लांडगे यांचा चाहतावर्गच दांडगा. त्यात विधानसभा निवडणुकांमध्ये कुणाला आणि किती आश्वासन दिली हे त्यांनाच आठवत नव्हते. त्याचमुळे शीतलबाग कार्यालयात तर जरा अधिकच गर्दी पाहायला मिळाली. खाजगीमध्ये प्रत्येकाला एकच आश्वासन, तुझीच शिफारस केली आहे! गर्दीत अनेक इच्छुक असले तरी प्रत्येकाला खाजगीत मिळालेल्या आश्वासनाने स्वीकृत नगरसेवक आपणच अशी दीड दोनशे जणांची स्वप्ने. प्रत्यक्ष जागा ७ महापालिका निवडणुकीत पराभूत झालेल्या काही दिग्गज नेत्यांनी ही स्वीकृतसाठी लावलेली वेगळी फिल्डिंग, त्यांना ही तेच आश्वासन नाव तुमचेच असे सांगण्यात येत आहे.
आज नावाची घोषणा होईल, उद्या घोषणा होईल या आशेने सर्वच जण आनंदात आबहेत. पण एक महिना लोटला, दोन महिने लोटले शेवटी चार महिने झाले आहेत. सर्वसाधारण सभेत आज घोषणा होणार या आशेने इच्छुक सकाळपासूनच तयारीला लागले आहेत. नाव जाहीर झाल्यावर मिरवणूक कशी काढायची, सोशल मिडियावर विज्योत्सव कसा साजरा करायचा याची आखणी झाली. पण नेत्यांच्या मनात काही वेगळेच होते, सर्वसाधारण सभेत विषय तहकूब करण्यात आला, नावांच्या घोषणेचा विषय दफ्तरी दाखल झाला आणि स्वीकृत नगरसेवकांचा विषय तीन महिन्यासाठी बासनात गेला. नगरसेवक होण्याची स्वप्न पाहणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा स्वप्न भंग झाला, पुन्हा निष्ठावान कार्यकर्त्यांनी नेत्यांची कार्यालय गाठली, पुन्हा नेत्यांनी आश्वासन दिली.