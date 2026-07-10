पिंपरी इमारत दुर्घटना: 'मी आता जगणार नाही,' बायको आणि मुलांना पाठवला व्हिडीओ; 11 तासांनी बाहेर काढल्यानंतर कुटुंब पाहून ढसाढसा रडला

कैलास पुरी, पुणे
मोशी कचरा डेपोतील प्रशासकीय इमारत दुर्घटनेतून अनेकजण आश्चर्यकारकरित्या बचावले आहेत. घटनास्थळी अद्यापही बचावकार्य सुरु असून कचऱ्याच्या ढिगार्याखाली अडकलेल्या 8 कामगारांपर्यंत एनडीआरएफची टीम पोहोचत आहे. कटरच्या सहाय्याने स्लॅब काढून आत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. दरम्यान ज्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आलं आहे, त्यांचे अनुभव थक्क करणारे आणि अंगावर काटा आणणारे आहेत. विजय सपकाळ यांना तर आपण या दुर्घटनेतून वाचणार नाही असं वाटलं होतं. पण जेव्हा ते सुखरुप बाहेर पडले तेव्हा त्यांच्या डोळ्यातील पाणी थांबता थांबत नव्हतं.
विजय सपकाळ या दुर्घटनाग्रस्त इमारतीमध्ये अडकले होते. त्यांचा पाय पिलरखाली अडकला होता. खिडकी फुटलेल्या काचांवर त्यांचा पाय होता. आपण आता जगणार नाही अशी शक्यता लक्षात घेऊन त्याने पत्नीला सेल्फी, व्हिडिओ आणि मेसेज पाठवला. पण सुदैवाने 11 तासानंतर त्यांना बाहेर काढण्यात यश आलं. बेशुद्ध अवस्थेतून बाहेर पडल्यावर पत्नी आणि मुलीला त्यांनी पाहिले आणि अश्रू अनावर झाले.
रात्रीच्या वेळी ज्या तीन लोकांना सुखरुप बाहेर काढण्यात आलं होतं त्यात विजय सपकाळ होते. विजय सपकाळ यांनी झी 24 तासला संपूर्ण घटनाक्रम सांगितलं आहे. "आम्ही लंचसाठी कँटीनमध्ये बसलेलो होतो. त्यावेळी समोर बसलेल्या एका सहकाऱ्याने कचरा कोसळायला लागला आहे असं सांगितलं. आम्ही जेवण सोडून पळू लागलो. मागून कचऱ्याचा दाब आणि उंची इतकी होती की इमारतीला ढकलून दिलं. त्यानंतर आम्ही आत दबलो होतो. आतमध्ये पूर्ण अंधार झाला होता. आम्हाला काही दिसत नव्हतं. त्यात माझा पाय बीमखाली अडकला होता. त्याच्या खाली प्लायवूड आणि ग्रेनाइट होते. त्याच्या मधे माझा पाय अडकला होता. काच फुटली असल्याने मी पूर्णपणे काचेच्या तुकड्यांवर होतो".
पुढे त्यांनी सांगितलं की, "तिथे रेंज काही नव्हती. पण मी एक शेवटचा सेल्फी काढून ठेवला होता. आणि बायकोला मेसेज पाठवला होता की, बिल्डिंग पडली असून मी त्याच्याखाली दबलो आहे, तू ये. रेंज नसल्याने तो मेसेज गेला नाही. 6-7 वाजता रेस्क्यू टीम स्लॅब तोडून आमच्या जवळ आली".
"माझ्या खाली एक जण अडकला होता त्याचं तर तोंड आणि हातच वर होता. त्यालाही तितक्याच वेदना होत होत्या. मला मी पूर्ण दबणार असं वाटत होतं. पण सुदैवाने पायावरचं वजन एक इंचाने पुढे सरकलं. मी जिप्समचे बोर्ड तोडले आणि माझा पाय ओढून घेतला. सोफ्यावरुन सरपटत गेलो आणि जो अडकला होता त्याला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला, पण जमत नव्हतं. यानंतर रेस्क्यू टीमला त्यांना वाचवण्यास सांगितलं," अशी माहिती त्याने दिली.
"मी बेशुद्ध असताना मला बाहेर काढण्यात आलं. हॉस्पिटलमध्ये आल्यानंतर मी त्यावेळी मी बेशुद्ध होतो. माझ्या मित्रांनी बायकोला मी सुखरुप असल्याचं सांगितलं. माझी 3.5 वर्षांची मुलगी तितक्या पावसात रात्री 11 पर्यंत उभी होती. बायकोही ऑफिसच्या सहकाऱ्यांसोबत थांबली होती. तिला पाहिल्यानंतर माझ्या डोळ्यात पाणी आलं. तीदेखील रडत होती. तुम्ही आम्हाला सोडून जात होता असं ती म्हणाली. मी पण म्हटलं की, देवाला भेटूनच आलो," असं ते म्हणाले.