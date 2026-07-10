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पिंपरी इमारत दुर्घटना: 'मी आता जगणार नाही,' बायको आणि मुलांना पाठवला व्हिडीओ; 11 तासांनी बाहेर काढल्यानंतर कुटुंब पाहून ढसाढसा रडला

मोशीमध्ये इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत अद्यापही बचावकार्य सुरु आहे. कचऱ्याच्या ढिगार्‍याखाली अडकलेल्या 8 कामगारांपर्यंत एनडीआरएफची टीम पोहोचत आहे. कटरच्या सहाय्याने स्लॅब काढून आत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 10, 2026, 08:52 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:11 PM IST
पिंपरी इमारत दुर्घटना: 'मी आता जगणार नाही,' बायको आणि मुलांना पाठवला व्हिडीओ; 11 तासांनी बाहेर काढल्यानंतर कुटुंब पाहून ढसाढसा रडला
Image Credit: पत्नी आणि मुलांना पाठवला होता अखेरचा सेल्फी, व्हिडीओ

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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