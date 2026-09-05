/महाराष्ट्रातील महिलांना ई-रिक्षासाठी सरकारकडून 40% अनुदान! पिंक ई-रिक्षा योजनेचा लाभ कोणाला?

महिलांना स्वतःचा रोजगार उभा करता यावा आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होता यावं, यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या महिला व बाल विकास विभागाकडून पिंक ई-रिक्षा योजना राबवली जाते. या योजनेत पात्र महिलांना ई-रिक्षा खरेदी करण्यासाठी शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाते. महिला स्वतः ई-रिक्षा चालवून रोजगार मिळवू शकतील, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
इथे 2026 मधील महत्त्वाचा बदल आहे. 31 जुलै 2026 च्या शासन निर्णयानुसार ई-रिक्षाच्या किमतीच्या 40% रक्कम शासन अनुदान म्हणून देणार आहे. यापूर्वी हे प्रमाण 20% होतं. उर्वरित 60% आर्थिक भार लाभार्थी महिलेचा असेल. त्यातील किमान 10% रक्कम स्वतःच्या भांडवलातून भरावी लागेल, तर उर्वरित रक्कम कर्ज किंवा शासनाने मान्य केलेल्या बिनव्याजी पार्शियल डिफर्ड पेमेंट फॅसिलिटीद्वारे उभी करता येईल.म्हणजेच, उदाहरणार्थ ई-रिक्षाची पात्र किंमत ₹4 लाख असेल, तर 40% म्हणजे ₹1.60 लाख शासन अनुदान होऊ शकतं. मात्र प्रत्यक्ष लाभ हा योजनेतील मंजूर वाहनकिंमत आणि लागू नियमांनुसार ठरेल.
उपलब्ध अधिकृत विभागीय माहितीनुसार लाभार्थी महिला महाराष्ट्राची रहिवासी, 20 ते 40 वर्षे वयोगटातील आणि कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न ₹3 लाखांपेक्षा जास्त नसलेली असावी. दारिद्र्यरेषेखालील महिलांना प्राधान्य दिलं जातं.तसंच विधवा, कायदेशीर घटस्फोटित, राज्यगृहातील महिला, अनाथ प्रमाणपत्र असलेल्या महिला तसेच संबंधित संस्थांमधील पात्र महिलांना प्राधान्य देण्याची तरतूद आहे.
अर्जदाराकडे योजनेतील स्वतःचा आर्थिक हिस्सा भरण्याची तयारी असावी. तसेच ई-रिक्षा महिलेने स्वतः चालवणे अपेक्षित आहे. अधिकृत नागरिक सनदीनुसार पिंक ई-रिक्षासाठी चालक महिला असणे आवश्यक आहे.योजनेतील पात्र लाभार्थींना ई-रिक्षा चालवण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण अधिकृत संस्थेकडून घेण्याची तरतूद आहे. शासनाने ठरवलेल्या अटी-शर्तींचं पालन करण्याचं हमीपत्रही द्यावं लागतं.
अर्जासाठी साधारणपणे आधार कार्ड, PAN कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, बँक पासबुक, फोटो, ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि महाराष्ट्रातील रहिवासाचा पुरावा आवश्यक असतो.याशिवाय अर्जदार स्वतः ई-रिक्षा चालवणार असल्याचं हमीपत्र आणि योजनेच्या अटी-शर्ती मान्य असल्याचं हमीपत्र द्यावं लागतं. पात्रतेनुसार रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, जन्म दाखला किंवा अधिवास प्रमाणपत्र यापैकी संबंधित पुरावाही मागितला जाऊ शकतो.
ही माहिती विशेष लक्षात ठेवा—महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिकृत नागरिक सनदीनुसार ऑनलाइन अर्जाची नोंद “निरंक” आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या कोणत्याही अनधिकृत ऑनलाइन लिंकवर पैसे देऊन अर्ज करू नका.मूळ योजनेच्या कार्यपद्धतीनुसार इच्छुक महिलांनी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करायचा आहे. त्यानंतर अर्जांची छाननी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून केली जाते.
31 जुलै 2026 च्या शासन निर्णयानुसार योजनेतील लाभार्थी संख्या 10 हजारांवरून 5 हजार करण्यात आली आहे. तसेच याच निर्णयामुळे शासनाचं अनुदान 20% ऐवजी 40% झालं आहे. आधीच पिंक ई-रिक्षा मिळालेल्या लाभार्थींनाही उर्वरित 20% अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.म्हणून पिंक ई-रिक्षा योजना बंद झालेली नाही, उलट 2026 मध्ये तिच्या आर्थिक मदतीत महत्त्वाची वाढ करण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्ष अर्जाची मुदत, जिल्हानिहाय उपलब्ध जागा आणि अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया यासाठी संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाची ताजी सूचना तपासणं महत्त्वाचं आहे.