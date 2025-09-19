Pitru Paksha 2025 : अतिवृष्टीने पिंडाला शिवायला कावळा सापडेना! पितृपंधरवड्यात 'काक'स्पर्शासाठी नातेवाईकांची पंचाईत

सध्या पितृपंधरवडा सुरू आहे. त्यामुळे दरदिवशी आपल्या पितरांचं श्राद्ध घालून पिंडदान केलं जातंय. पण गेल्या काही दिवसांमध्ये, राज्यामध्ये मोठा पाऊस झाला आणि याचा नातेवाईकांना फटका बसला. अनेक ठिकाणी नद्या नाले तुडूंब भरलेत. काही ठिकाणी पूरस्थितीही निर्माण झाली. त्यामुळे कावळे दिसेनासे झाले. त्यामुळे पिंडाला कावळा शिवण्यासाठी नातेवाईकांना तासन् तास थांबावं लागतंय. (Pitru Paksh 2025 Shraddha ritual disruption effects of heavy rain on rituals in Maharashtra)
सध्या पितृपंधरवडा सुरूय म्हटल्यावर सर्वत्र पितरांचे आशिर्वाद मिळावेत, त्यांना शांती लाभावी यासाठी श्राद्ध केली जातेय. मात्र गेल्या काही दिवसांमध्ये झालेल्या पावसामुळे काही ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झालीय. या अतिवृष्टीचे परिणाम पक्ष्यांच्या जीवनावरही झालेत. दक्षिण काशी म्हणून ओळख असलेल्या नाशिकच्या पैठणमध्ये पितृपंधरवड्यात येणा-यांची 'काक' स्पर्शासाठी पंचाईत झालीय. पिंडाला कावळा शिवण्यासाठी दोन ते तीन तास प्रतीक्षा करावी लागतेय. हीच स्थिती राज्यात अनेक ठिकाणी आहे. त्यामुळे प्रशासनानं सोय करावी, अशी मागणी केली जातेय.
येत्या रविवारी सर्वपित्री अमावस्या आहे. पावसाच्या इशा-यानं श्राद्धावर पाणी सोडण्याची वेळ अनेकांवर येण्याची चिन्हं आहेत. यंदाच्या मुसळधार पावसाचा परिणाम पक्ष्यांवर झालाय. 32 मंडळांमध्ये ढगफुटीसदृश पाऊस झाला आहे. मुसळधार पावसाच्या मा-यानं पक्ष्यांची घरटी मोडून पडली आहेत. परिणामी, पक्ष्यांची संख्या रोडावली. स्थानिक पक्षी तसंच कावळे तात्पुरते स्थलांतरित झाले आहेत.
त्र्यंबकेश्वरमध्ये पितृपक्षानिमित्त होणाऱ्या धार्मिक कार्यावर परिणाम झाला आहे. सर्वपित्रीला मोठ्या प्रमाणात श्राद्ध आणि पिंडदान होणार आहे. त्यावेळी पावसाचा अंदाजही वर्तवलेला आहे. त्यामुळे किमान त्या दिवशी पाऊस येऊ नये, अशी प्रार्थना केली जातेय.
1. पितृपक्ष 2025 कधी सुरू झाला आणि कधी संपेल?
पितृपक्ष 2025 ची सुरुवात 7 सप्टेंबर 2025 (रविवार) रोजी भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमेपासून झाली आणि 21 सप्टेंबर 2025 (रविवार) रोजी सर्वपित्री अमावस्येपर्यंत चालेल. हा 15 दिवसांचा कालावधी पूर्वजांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी समर्पित आहे.
2. पावसामुळे पितृपक्षात कोणती समस्या निर्माण झाली आहे?
गेल्या काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्रात मुसळधार पावसामुळे नद्या-नाले तुडुंब भरले असून, काही ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे पक्षी (विशेषतः कावळे) दिसेनासे झाले आहेत. पिंडदानाच्या विधीला कावळा पिंड शिजवणे आवश्यक असते, पण कावळ्यांच्या अभावामुळे नातेवाईकांना 2-3 तास प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
3. कावळ्यांचा अभाव का झाला?
मुसळधार पावसामुळे 32 मंडळांमध्ये ढगफुटीसदृश पाऊस झाला, ज्यामुळे पक्ष्यांची घरटी (गावठी) मोडून पडली. स्थानिक पक्षी आणि कावळे तात्पुरते स्थलांतरित झाले आहेत. यामुळे श्राद्ध विधींमध्ये अडचणी येत आहेत.