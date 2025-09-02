English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पितृपक्षात जन्मलेल्या मुलांचा स्वभाव कसा असतो? नशीबाची साथ मिळते की आजीवन कष्ट? जाणून घ्या

Baby born in pitru paksha 2025: पितृपक्षासंदर्भात  अश्या काही मान्यता आहेत. ज्या प्रत्येकाला माहिती असायलाच हव्यात. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 2, 2025, 03:33 PM IST
पितृपक्षात जन्मलेल्या मुलांचा स्वभाव कसा असतो? नशीबाची साथ मिळते की आजीवन कष्ट? जाणून घ्या
pitru paksha 2025 Me How are children born in pitru paksha specialities nature

Baby born in pitru paksha 2025: बाप्पाच्या विसर्जनानंतर लगेचच पितृपंधरवडा सुरू होतोय. पितृपक्षाला हिंदू धर्मात अत्यंत महत्त्व आहे. मात्र या कालावधीत शुभ आणि मंगल कार्य केली जात नाहीत. या 15 दिवसांत पू्र्वजांच्या आत्माला शांती व मुक्ती मिळावी यासाठी वंशज आणि कुळातील लोक पिंड दान, तर्पण आणि श्राद्ध करतात. भाद्रपद महिन्यातील पौर्णिमा तिथी ते अश्विन महिन्यातील अमावस्या तिथीपर्यंत पितृपक्ष असतो. या वर्षी 8 सप्टेंबर ते 21 सप्टेंबरपर्यंत पितृपंधरवडा पाळला जाईल. 

Add Zee News as a Preferred Source

धार्मिक मान्यतांनुसार, पितृपक्षात कोणतेही शुभ व मंगलकार्य केले जात नाही. लग्न, मुंज, गृहप्रवेश ही कार्य केली जात नाहीत. अशातच या काळात पितृपक्षाच्या तिथीदरम्यान एखाद्या बाळाचा जन्म झाला तर मनात हा प्रश्न येतोच की पितृपक्षात जन्मलेली मुलांचे भाग्य व स्वभाव कसा असेल. त्यांना पूर्वजांचा आशीर्वाद मिळतो की आयुष्यभर मेहनत करावी लागेल. याबाबत सविस्तर जाणून घेऊयात. 

पितृपक्षात जन्मलेले बालक?

जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पितृपक्षादरम्यान जर कोणाच्या घरी बाळाचा जन्म झालाच तर ते अशुभ नसून शुभ असतं. अशी मुलं नशीब घेऊन जन्माला येतात. त्यांच्यावर पूर्वजांची विशेष कृपा असते. मान्यता आहे की, पितृपक्षात जन्माला आलेले बालक हे त्यांच्याच कुळातील पूर्वजांचा पुर्नजन्म असतात. अशा मुलांचे भविष्य खूप उज्ज्वल असते. अशी मुलं पुढे जाऊन कुळाचं नाव मोठं करतात. 

पितृपक्षात जन्म घेतलेली मुलांचा स्वभाव मनमिळावू असतो. तसंच, ते फार क्रिएटिव्ह असतात. ते कायम कुटुंबाशी जोडलेले असतात आणि कायम कोणत्याही मुद्द्यावर सकारात्मक असतात. ही मुलं मोठे निर्णय घेण्यास सक्षम असतात. 

पितृपक्षात जन्मलेल्या मुलांच्या कुंडलीतील चंद्रमाची स्थिती कमजोर असते. त्यामुळं त्यांचं मन स्थिर नसते. अशी मुलं ओव्हरथिंक जास्त करतात. चंद्राशी संबंधित काही उपाय करून, ही मुले त्यांचे मन शांत करू शकतात. जसे की, सोमवारी चंद्रप्रकाशात बसून चांदीच्या ग्लासमध्ये पाणी प्या. हे छोटे उपाय करून, तुम्ही समस्यांवर मात करू शकता आणि मानसिक ताण किंवा नैराश्य दूर करू शकता.

FAQ

पितृपक्ष म्हणजे काय?

पितृपक्ष हा हिंदू धर्मात पूर्वजांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी आणि मुक्तीसाठी पाळला जाणारा 15 दिवसांचा कालावधी आहे. यावेळी पिंड दान, तर्पण आणि श्राद्ध केले जाते. हा कालावधी भाद्रपद पौर्णिमेपासून अश्विन अमावास्येपर्यंत असतो. 2025 मध्ये पितृपक्ष 8 सप्टेंबर ते 21 सप्टेंबर या कालावधीत आहे.

पितृपक्षात कोणती कार्ये टाळली जातात?

धार्मिक मान्यतांनुसार, पितृपक्षात शुभ आणि मंगल कार्ये जसे की लग्न, मुंज, गृहप्रवेश, नवीन व्यवसाय सुरू करणे इत्यादी टाळली जातात, कारण हा काळ पूर्वजांच्या स्मरणासाठी समर्पित आहे.

पितृपक्षात बाळाचा जन्म होणे अशुभ आहे का?

नाही, पितृपक्षात बाळाचा जन्म होणे अशुभ नाही, उलट शुभ मानले जाते. अशी मुले नशीबवान समजली जातात आणि त्यांच्यावर पूर्वजांची विशेष कृपा असते.

( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
baby born in pitru paksha naturePitru Paksha 2025baby born in pitru paksha 2025pitru paksha 2025 children futurePitru Paksha 2025 Born Children Specilaties

इतर बातम्या

मराठ्यांसाठी धावून आला ‘बॉलीवूडचा संकटमोचक’... जरांगेंची बा...

मुंबई बातम्या