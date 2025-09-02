पितृपक्षात जन्मलेल्या मुलांचा स्वभाव कसा असतो? नशीबाची साथ मिळते की आजीवन कष्ट? जाणून घ्या

Baby born in pitru paksha 2025: बाप्पाच्या विसर्जनानंतर लगेचच पितृपंधरवडा सुरू होतोय. पितृपक्षाला हिंदू धर्मात अत्यंत महत्त्व आहे. मात्र या कालावधीत शुभ आणि मंगल कार्य केली जात नाहीत. या 15 दिवसांत पू्र्वजांच्या आत्माला शांती व मुक्ती मिळावी यासाठी वंशज आणि कुळातील लोक पिंड दान, तर्पण आणि श्राद्ध करतात. भाद्रपद महिन्यातील पौर्णिमा तिथी ते अश्विन महिन्यातील अमावस्या तिथीपर्यंत पितृपक्ष असतो. या वर्षी 8 सप्टेंबर ते 21 सप्टेंबरपर्यंत पितृपंधरवडा पाळला जाईल.
धार्मिक मान्यतांनुसार, पितृपक्षात कोणतेही शुभ व मंगलकार्य केले जात नाही. लग्न, मुंज, गृहप्रवेश ही कार्य केली जात नाहीत. अशातच या काळात पितृपक्षाच्या तिथीदरम्यान एखाद्या बाळाचा जन्म झाला तर मनात हा प्रश्न येतोच की पितृपक्षात जन्मलेली मुलांचे भाग्य व स्वभाव कसा असेल. त्यांना पूर्वजांचा आशीर्वाद मिळतो की आयुष्यभर मेहनत करावी लागेल. याबाबत सविस्तर जाणून घेऊयात.
जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पितृपक्षादरम्यान जर कोणाच्या घरी बाळाचा जन्म झालाच तर ते अशुभ नसून शुभ असतं. अशी मुलं नशीब घेऊन जन्माला येतात. त्यांच्यावर पूर्वजांची विशेष कृपा असते. मान्यता आहे की, पितृपक्षात जन्माला आलेले बालक हे त्यांच्याच कुळातील पूर्वजांचा पुर्नजन्म असतात. अशा मुलांचे भविष्य खूप उज्ज्वल असते. अशी मुलं पुढे जाऊन कुळाचं नाव मोठं करतात.
पितृपक्षात जन्म घेतलेली मुलांचा स्वभाव मनमिळावू असतो. तसंच, ते फार क्रिएटिव्ह असतात. ते कायम कुटुंबाशी जोडलेले असतात आणि कायम कोणत्याही मुद्द्यावर सकारात्मक असतात. ही मुलं मोठे निर्णय घेण्यास सक्षम असतात.
पितृपक्षात जन्मलेल्या मुलांच्या कुंडलीतील चंद्रमाची स्थिती कमजोर असते. त्यामुळं त्यांचं मन स्थिर नसते. अशी मुलं ओव्हरथिंक जास्त करतात. चंद्राशी संबंधित काही उपाय करून, ही मुले त्यांचे मन शांत करू शकतात. जसे की, सोमवारी चंद्रप्रकाशात बसून चांदीच्या ग्लासमध्ये पाणी प्या. हे छोटे उपाय करून, तुम्ही समस्यांवर मात करू शकता आणि मानसिक ताण किंवा नैराश्य दूर करू शकता.
नाही, पितृपक्षात बाळाचा जन्म होणे अशुभ नाही, उलट शुभ मानले जाते. अशी मुले नशीबवान समजली जातात आणि त्यांच्यावर पूर्वजांची विशेष कृपा असते.
( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )