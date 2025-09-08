महाराष्ट्रात 'या' ठिकाणी पितृपक्षात केली जाते गणपतीची स्थापना! मस्कऱ्या गणेशोत्सवाची 238 वर्षांची ऐतिहासिक परंपरा

Maskarya Ganesh Festival In Nagpur : अनंत चतुर्दशीला गणपती बाप्पाचे विसर्जन होतं. त्यानंतर पितृपक्षाला सुरुवात झाली आहे. धार्मिक शास्त्रानुसार पितृपक्षात शुभ कार्य करण्यात येत नाही. पण महाराष्ट्रातील या ठिकाणी पितृपक्षात गणपतीची स्थापना करण्यात येते. ही परंपरा या ठिकाणी गेल्या 238 वर्षांपासून आजही सुरु आहे. हडपक्या किंवा मस्कऱ्या गणपती प्रसिद्ध आहे. हा गणपती नागपुरातील भोसलेंच्या वाड्यामध्ये स्थापना होत असते.
विदर्भातील 'हाडपक' गणेशोत्सव साजरा आजही करण्यात येतो. विदर्भात गेल्या 238 वर्षांपासून हाडपक गणेशोत्सव साजरी करण्याची परंपरा पाळली जात आहे. 'मस्कऱ्या' गणपतीची स्थापना ही समशेर बहाद्दर श्रीमंत राजे खंडोजी महाराज भोसले ऊर्फ चिमणाबापू यांनी वर्ष 1787 मध्ये केल्याचे ऐतिहासिक दाखले दिसून येतात.
या गणपतीबद्दल असा इतिहास आहे की, शूर लढवय्ये सरकार समशेर बहाद्दूर श्रीमंत राजे खंडोजी महाराज भोसले (उर्फ चिमणाबापू) हे अन्याया विरोधात लढत होत. तेव्हा ते बंगालच्या स्वारीवर होते. त्यावेळी बंगालवर विजय मिळवून परत येईपर्यंत कुळाचारी गणपतीचं विसर्जण झालं होतं. त्यामुळे बंगालवर विजय मिळवण्याचा आनंद साजरा करण्याकरता 'मस्कऱ्या' (हडपक्या) गणपतीची स्थापना करण्यात आली. त्यावेळी पितृपक्ष होता तरीही गणपतीची स्थापना करण्यात आली होती. त्यात विविध नकला लावण्या, खडी गम्मत या सारख्या कार्यक्रमाचं आयोजन करुन हा आनंदोत्सव सार्वजनिक स्वरूपात साजरा करण्यात आला. तेव्हापासून आजही ही परंपरा सुरु आहे.
लोकमान्य टिळक ज्यावेळी अन्यायाच्या विरुद्ध स्वातंत्र्यासाठी लढा देत असताना महाराजांच्या दूरदृष्टीचा अभ्यास करून टिळकांनी कुळाचारी गणपतीला सार्वजनिक उत्सवाचे रूप दिले होते. श्रीमंत राजे खंडोजी महाराजांनी पितृपक्षामध्ये मस्कऱ्या (हडपक्या) गणपतीची चालू केलेली ही परंपरा आजपर्यंत कायम आहे. श्रीमंत राजे मुधोजी महाराज भोसले हे महाराजा ऑफ नागपूर ट्रस्टच्या व्यवस्थापनात हा उत्सव मोठया प्रमाणात साजरा केला जातो. या उत्सवास यावर्षी या उत्सवाला 238 वर्ष पूर्ण होत आहेत.
त्यावेळी गणपतीची 18 हाताची, 21 फुटाची मूर्ती स्थापन केली जायची. पण 2005 पासून या मूर्तीची उंची कमी करण्यात आली. आता मूर्ती 18 हाताची 7 फुटाची झाली आहे. हा गणेशोत्सव पितृपक्ष संपेपर्यंत असतो. यामध्ये अनेक सांस्कृतिक कला सादर केल्या जातात.
1. हडपक्या किंवा मस्कऱ्या गणपती म्हणजे काय?
हडपक्या किंवा मस्कऱ्या गणपती हा नागपूरातील भोसले वाड्यात पितृपक्षात साजरा होणारा एक ऐतिहासिक गणेशोत्सव आहे. विदर्भात पितृपक्षाला "हाडपक" किंवा "हडपोक" असे म्हणतात, त्यामुळे या गणपतीला हडपक्या गणपती असे नाव पडले. ही परंपरा 238 वर्षांपासून (1787 पासून) सुरू आहे.
2. हडपक्या गणपती उत्सवाची सुरुवात कशी झाली?
1787 मध्ये श्रीमंत राजे खंडोजी महाराज भोसले (उर्फ चिमणाबापू) यांनी बंगालवर विजय मिळवला. तथापि, विजयानंतर परत येईपर्यंत भाद्रपदातील पारंपरिक गणेशोत्सवाचे विसर्जन झाले होते. त्यामुळे त्यांनी पितृपक्षातील भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी (संकष्टी चतुर्थी) ला गणपतीची स्थापना केली आणि विजयाचा आनंदोत्सव साजरा केला. यात नकला, लावण्या, खडी गम्मत यांसारखे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले गेले.
3. हडपक्या गणपती उत्सवाची वैशिष्ट्ये कोणती आहेत?
स्थापना: पितृपक्षात भाद्रपद कृष्ण चतुर्थीला गणपतीची स्थापना होते, जी सामान्यतः शुभ कार्यांसाठी टाळली जाते.
मूर्ती: पूर्वी 18 हातांची, 21 फूट उंच मूर्ती स्थापन केली जायची. 2005 पासून मूर्तीची उंची कमी करून 18 हातांची 7 फूट मूर्ती स्थापन केली जाते.
सांस्कृतिक कार्यक्रम: उत्सवादरम्यान लावण्या, खडी गम्मत, पोवाडे, भजने यांसारखे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात.