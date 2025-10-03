English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अजित पवारांना संपवण्याचा डाव! राष्ट्रवादीच्या 2 आणि भाजपच्या एका महिला नेत्याचे नाव घेत मनोज जरांगे यांचा खळबळजनक दावा

मनोज जरांगे यांनी एक अत्यंत खळबळजनक दावा केला आहे. अजित पवारांना संपवण्याचा डाव असल्याचा म्हणत राष्ट्रवादीच्या 2 आणि भाजपच्या एका महिला नेत्याचे नाव घेत मनोज जरांगे यांनी घेतले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 3, 2025, 10:58 PM IST
Manoj Jarange Exlusive Intervivew : मराठा आरक्षणाच्या विषयावरुन महाराष्च्राचे राजकारण चांगलेच तापले आहे. छगन भुजबळ आणि मनोज जरांगे यांच्यातील वाद अनेकदा चव्हाच्यावर आला आहे. अशातच आता राष्ट्रवादीच्या 2 आणि भाजपच्या एका महिला नेत्याचे नाव घेत मनोज जरांगे यांनी खळबळजनक दावा केला आहे. या 3 नेत्यांचा अजित पवारांना संपवण्याचा डाव असल्याचा खळबळजनक दावा मनोज जरांगे यांनी केला आहे. 

झी 24 तासच्या खास मुलाखतीत मनोज जरांगेंना अश्रू अनावर झालेत. मराठा समाजासाठी आरक्षण दिल्याचं समाधान असल्याचं जरांगे म्हणालेत. मला फोडण्याचा प्रयत्न झाला.. अनेक आरोप झालेत पण माझी भूमिका काय ठेवल्यांच जरांगे म्हणालेत. मराठा समाजानं एकजून ठेवावी असं आवाहन त्यांनी केले.  मुलाखतीच्या सुरुवातील मनोज जरांगे चांगलेत आक्रमक झाले होते. 

आमच्या GR ला हात लावयची कोणाच्या बापाला टप्पर नाही. मराठा नेत्यांना संपवण्याचा डाव आखला जात आहे.  आम्ही फक्त गोरगरिबांसाठी लढत असून जनतेसाठी काम करण्याचा आमचा प्रयत्न असतो असं वक्तव्य मनोज जरांगेंनी केलय. तसेच अनेक जण स्वत:ला हुशार समजतात. मात्र समाजाच्या विरोधात जातो त्याला समाज बघून घेतो असा टोलाही त्यांनी लगावलाय. 

58 लाख कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्या नोंदी सरकारी साईटवर आहेत. अशी माहिती मनोज जरांगे पाटील यांनी दिली. तसंच त्या नोंदी शोधा. ज्याची नोंद निघाली त्याच्या भावकीने कुणबी प्रमाणपत्र काढलं पाहीजे असंही जरांगे म्हणाले. छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे आणि पंकजा मुंडे असे दोन तीन नेते अजित पवार यांना संपवण्याचा डाव रचत आहेत. छगन भुजबळ जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.  गुलामीचे गॅजेट असा उल्लेख करत मराठ्यांचा अपमान करत आहेत. इंग्रजांच्या काळात झालेल्या जनगणेनाचा आधार घेत आरक्षण घेतले असा टोला पंकजा मुंडे यांना लागवला.

हैदराबाद गॅझेटविषयी पंकजा मुंडे यांनी आपले मत मांडले.  भारत स्वतंत्र झाला, भारतानं लोकशाही स्वीकारली. अशावेळी देश गुलाम असताना आणलेलं गॅझेट स्वीकारणं कितपत योग्य आहे असा सवाल, पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी केला. झी २४ तासच्या टू द पॉईंट या विशेष कार्यक्रमात त्यांनी ही भूमिका मांडली. तसंच गॅझेटमधील नोंदी एका समाजासाठी मान्य करायच्या. मात्र दुस-या समाजाकरता त्या नाकारणं योग्य नाही असंही त्या म्हणाल्या.  बंजारा समाजाचे आरक्षण यांनी खाल्ले. बंजारा समाजाचे वाटोळं केले असा आरोप मनोज जरांगे यांनी धनंजय मुंडे यांच्यावर केला आहे. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

