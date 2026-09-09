पुण्यात सैराटपेक्षा डेंजर स्टोरी! भर चौकात डायरेक्ट पिस्तुल काढले आणि....

कैलास पुरी, झी मिडिया, पिंपरी चिंचवड : पिंपरी चिंचवड शहरातील पिंपळे निलख मध्ये कुटुंबाच्या विरोधात जाऊन आंतरजातीय प्रेमविवाह केल्याच्या रागातून अमोल वीर या तरुणावर त्याच्या पत्नीच्या भावांनी पिस्तूल आणि कोयत्याने जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे
8 सप्टेंबर रोजी दुपारी 12: 30 वाजेच्या सुमारास ही घटना घडली आहे. या हल्ल्यात अमोल वीर यांच्यासह अनिकेत वीर आणि दीपक वीर हे दोघेही जखमी झाले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, अमोल वीर यांनी सुमारे चार महिन्यांपूर्वी कुटुंबाच्या मर्जीविरोधात जाऊन प्रेम विवाह केला होता. याच रागातून रोहन लांडगे ,संदीप लांडगे, हर्षद लांडगे , अनिल लांडगे यांनी अमोलवर पिस्तूल आणि कोयत्याने प्राणघातक हल्ला चढवला, मात्र हल्ल्यादरम्यान पिस्तूल हातातून खाली पडल्यामुळे अमोल सुदैवाने बचावला आहे.
दरम्यान या प्रकरणी सांगवी पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत रोहन लांडगे , संदीप लांडगे, हर्षद आणि अनिल लांडगे या आरोपींना ताब्यात घेतले असून, त्यांच्याकडून घातक शस्त्रे जप्त केली आहेत. त्यांच्यावर सांगवी पोलिसांत प्राणघातक हल्ला करणे, बेकादेशीर शस्त्रे बाळगल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून आरोपींनी ही शस्त्रे कोठून आणली याचा देखील तपास केला जात आहे.
दरम्यान या घटनेनंतर वीर कुटुंबियांकडून आरोपींना वाचवण्यासाठी राजकीय दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप केलाय.. हल्ला झालेल्या अमोल वीर याने तर राजकीय दबाव राहिला तर आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे. अमोल याच्या पत्नी ने ही आरोपींना वाचवण्यासाठी राजकीय दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप केलाय..
पोलिसांनी हल्लेखोरांना अटक केली. त्यांना शिक्षा ही होईल. पण खोट्या सामाजिक प्रतिष्ठेसाठी थेट कुटुंबातील सदस्यांच्या हत्येचा कट रचण्याची मानसिकता अजून ही जात नसल्याचं या घटनेने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.