/LPG Deal: 43 वर्षांपासून कोणताच भारतीय पंतप्रधान नाही गेला या देशात, तरीही आपल्याला पाठवतो LPG; मोदींकडून काय अपेक्षा?

LPG Deal: गेल्या 43 वर्षांत भारताच्या कोणत्याही पंतप्रधानाने या देशाला भेट दिलेली नाही. तरीही हा देश आपल्याला LPG पुरवत आहे. या देशाला मोदींकडून नक्की काय अपेक्षित आहे, ते येथे दिले आहे.
LPG Deal: भारत आपली ऊर्जा सुरक्षा भक्कम करण्यासाठी आता युरोपातील महत्त्वाच्या देशांकडे पाऊल टाकत आहे. गेल्या 43 वर्षांतील कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानांचा हा पहिलाच नॉर्वे दौरा ठरणार असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या भेटीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः एलपीजी (LPG) आणि नैसर्गिक वायूच्या दीर्घकालीन पुरवठ्याबाबत या दौऱ्यात मोठे निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या इतिहासात हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. 1981 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी नॉर्वेचा दौरा केला होता. त्यानंतर तब्बल चार दशकांनंतर भारताचे पंतप्रधान नॉर्वेला भेट देत आहेत. हा केवळ एक औपचारिक दौरा नसून, उत्तर युरोपातील देशांशी (Nordic countries) भारताचे संबंध अधिक दृढ करण्याचा हा एक मोठा प्रयत्न आहे. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत नॉर्वे भारतासाठी एक विश्वासार्ह धोरणात्मक भागीदार म्हणून पुढे येत आहे.
या दौऱ्याचा मुख्य अजेंडा भारताची ऊर्जा गरज हा आहे. भारत आपल्या गरजेचा मोठा हिस्सा आयातीद्वारे पूर्ण करतो. सध्याच्या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आणि मध्य-पूर्वेतील अस्थिरतेमुळे ऊर्जेचे स्रोत विविधांगी करणे भारतासाठी आवश्यक झाले आहे. नॉर्वे हा नैसर्गिक वायू आणि तेल उत्पादनात जगात अग्रेसर आहे. या दौऱ्यात दोन्ही देशांदरम्यान 'एलपीजी'च्या दीर्घकालीन पुरवठ्याबाबत (Long-term Gas Deal) स्वाक्षरी होण्याची दाट शक्यता आहे, ज्यामुळे भारताला सवलतीच्या दरात आणि अखंडित गॅस पुरवठा होऊ शकेल.
भारत सध्या रशिया आणि खाडी देशांकडून मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात करतो. मात्र, भविष्यातील अनिश्चितता पाहता भारताला एका सुरक्षित पर्यायाची गरज आहे. नॉर्वेकडे असलेले अफाट नैसर्गिक साठे आणि त्यांची प्रगत तंत्रज्ञान प्रणाली भारतासाठी उपयुक्त ठरू शकते. या करारामुळे भारताची केवळ गॅसची टंचाई दूर होणार नाही, तर देशांतर्गत इंधनाचे दर स्थिर ठेवण्यासही मदत होईल.
नॉर्वे हा केवळ जीवाश्म इंधनातच नव्हे, तर 'क्लीन एनर्जी' क्षेत्रातही जगात आघाडीवर आहे. पंतप्रधान मोदींच्या या दौऱ्यात 'ग्रीन हायड्रोजन', पवन ऊर्जा आणि सागरी अर्थव्यवस्थेवर (Blue Economy) सविस्तर चर्चा अपेक्षित आहे. हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नॉर्वेचे तंत्रज्ञान भारतात आणण्यासाठी या भेटीत महत्त्वाचे सामंजस्य करार होऊ शकतात.
भारत आणि नॉर्वे यांच्यातील व्यापार गेल्या काही वर्षांत वेगाने वाढला आहे. नॉर्वेचा 'सोव्हरिन वेल्थ फंड' (जगातील सर्वात मोठा सरकारी गुंतवणूक निधी) भारताच्या पायाभूत सुविधा आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहे. मोदींच्या या दौऱ्यामुळे नॉर्वेजियन कंपन्यांना 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.
नॉर्वे हा आर्क्टिक कौन्सिलचा महत्त्वाचा सदस्य आहे. आर्क्टिक क्षेत्रातील हवामान बदल आणि तिथल्या नैसर्गिक संसाधनांच्या अभ्यासात भारताला रस आहे. या दौऱ्यामुळे भारताला आर्क्टिक संशोधनात नॉर्वेचे सहकार्य मिळवणे सोपे जाईल. हे सहकार्य केवळ विज्ञानापुरते मर्यादित न राहता सामरिकदृष्ट्याही भारताला बळ देणारे ठरेल.
पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा भारताच्या जागतिक प्रभावाचा पुरावा आहे. युरोपातील प्रगत राष्ट्रे आता भारताला एक मोठी बाजारपेठ आणि जबाबदार जागतिक शक्ती म्हणून पाहत आहेत. नॉर्वेसारख्या देशाशी असलेले घनिष्ठ संबंध भारताला युरोपियन युनियन आणि इतर पाश्चात्य गटांशी संवाद साधण्यासाठी एक भक्कम व्यासपीठ मिळवून देतील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हा नॉर्वे दौरा भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी 'गेम चेंजर' ठरू शकतो. 43 वर्षांची प्रतीक्षा संपवून भारत आता स्कँडिनेव्हियन देशांशी आपले नाते नव्या उंचीवर नेण्यास सज्ज झाला आहे. या भेटीतून होणारे करार केवळ कागदावर न राहता, सर्वसामान्यांच्या जीवनावर विशेषतः इंधन दरांवर सकारात्मक परिणाम करतील, अशी अपेक्षा आहे. भारताच्या 'विकसित भारत २०४७' या स्वप्नाच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.