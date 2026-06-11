'कॉकरोज पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके आणि मोदींची अमेरिकेत भेट झाली', खळबळजनक दावा; 'काही फोटो...'

PM Modi Meet CJP Founder Abhijeet Dipke? कॉकरोज जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट झाल्याचा खळबळजनक दावा उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. मुंबईमध्ये पत्रकारांशी बोलताना राऊतांनी हा दावा केला असून त्यांनी, "हा आरोप नव्हे तर काही माहिती आणि फोटो समोर येत आहेत," असं म्हटलं आहे. यासंदर्भात पुढे बोलताना राऊतांनी, "हळू हळू आणखी माहिती येईल, आम्ही सविस्तर मांडू," असं सूचक विधान केलं असून यावर आता भारतीय जनता पार्टीनेही प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
अभिजीत दिपके आणि पंतप्रधान मोदींच्या कथित भेटीसंदर्भात बोलताना राऊतांनी, "नक्कीच दिपके आणि मोदींची भेट झाली आहे. ही भेट अमेरिकेत भेट झाली. आमच्याकडे काही माहिती आली आहे. कोणीही कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नेता तिथे (दिपकेंच्या आंदोलनाला) गेला नाही. अनेक तरुणांनी पाठिंबा दिला आहे. तरुणांचे प्रश्न ऐकायला पाहिजे ही आमची भूमिका आहे. पण सरकारला अशा प्रकारे मदत होईल हे आम्हाला चालणार नाही," असं म्हटलं आहे.
संजय राऊत यांनी केलेल्या आरोपावरुन भारतीय जनता पार्टीचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी पक्षातर्फे प्रतिक्रिया नोंदवताना राऊतांना खोचक टोला लगावला आहे. "आदित्य ठाकरे आणि नरेंद्र मोदींजी भेट झाली असा पण दावा राऊत करतील," असं बन म्हणालेत. "आदित्य ठाकरे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या पक्षाविरोधात कटकारस्थान करत आहेत असं सांगायला पण कमी करणार नाहीत," अशा खोचक टोला राऊतांनी लगावला. "कंसाला श्रीकृष्ण दिसत होता तसेच राऊतांना सगळीकडे मोदीजी दिसतायत. खोट्यांचे ते विक्रमवीर आहेत," असा टोलाही बन यांनी लगावला.
एवढ्यावरच न थांबता, "संजय राऊत प्रत्येक घडामोडीत नरेंद्र मोदी यांचे नाव ओढतात. उद्या उद्धव ठाकरे आणि मोदी यांची भेट झाली तरी त्यातून कटकारस्थान शोधतील, असा टोला नवनाथ बन यांनी लगावला. मोदींची भीती आणि दहशत राऊतांच्या मनात खोलवर बसली असल्याचे ते म्हणाले," असंही बन म्हणाले.
दुसरीकडे छत्रपती संभाजी नगरमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते संजय शिरसाट यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये राऊतांच्या या विधानाचा समाचार घेतला. "हवेत गोळ्या मरण संजय राऊत यांचं काम आहे. आतापर्यंत त्यांचे एकही विधान सत्य झाले नाही," असं शिरसाट म्हणाले.