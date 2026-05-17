PM, CM सहीत नेत्यांच्या कारमधील पेट्रोल-डिझेलचे पैसे कोण भरतं? उत्तर वाचून बसेल धक्का

Who Pays For PM CM Convoy Car Fuel Petrol & Diesel: नेत्यांच्या गाड्यांमध्ये पेट्रोल, डिझेल भरण्यासाठी पैसे कोण देतं? कोणाच्या खिशातून हे पैसे दिले जातात? जाणून घ्या सविस्तर माहिती
Who Pays For PM CM Convoy Car Fuel Petrol & Diesel: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी इंधनाची बचत करण्यासंदर्भात 10 मे आणि 11 मे रोजीच्या जाहीर कार्यक्रमांमधून आवाहन केल्यानंतर मागील तीन दिवसांमध्ये वेगवेगळ्या राज्यांनी वेगवेगळ्या उपाय योजना केल्या आहेत. विशेष म्हणजे अनेक राज्यांनी मंत्र्यांच्या ताफ्यातील गाड्यांची संख्या अर्ध्याहून अधिकने कमी केली आहे. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरींनीही आपल्या ताफ्यातील वाहनं अर्ध्याहून अधिकने कमी केली आहेत. मोदींच्या ताफ्यात तर फॉर्च्युनर आणि रेंज रोव्हर या दोनच गाड्या ठेवण्यात आल्याचा व्हिडीओ बुधवारी समोर आला. राज्यामध्येही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांपासून ते अगदी अदिती तटकरेंपर्यंत अनेक नेत्यांनी आपल्या ताफ्यातील गाड्यांची संख्या कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गाड्यांची संख्या कमी झाल्याने इंधनाची अधिक बचत होईल आणि त्या माध्यमातून तेल खर्चामुळे देशाबाहेर जाणाऱ्या परकीय चलनाला वाचवण्यात मंत्र्यांचाही हातभार लागेल असं सांगितलं जात आहे.
अनेक नेत्यांनी आपल्या ताफ्यातील वाहनं कमी केल्याने ताफ्यात साधारणपणे 15 वाहनं धावाची हे स्पष्ट झालं आहे. मात्र ही एवढी वाहन धावण्यासाठी लागणारं इंधन या गाड्यांमध्ये कोण भरतं? या गाड्यांमध्ये पेट्रोल, डिझेल भरण्यासाठी पैसे कोण देतं? कोणाच्या खिशातून हे पैसे दिले जातात? याबद्दल अनेकांना थोडीही कल्पना नाही. या इंधनाची बिलं नेमकी कोणत्या माध्यमातून जनरेट होऊन पैसे कोणामार्फत दिले जातात? याचबद्दल जाणून घेऊयात...
पंतप्रधान किंवा केंद्रीय मंत्र्यांच्या ताफ्यातील गाड्यांसाठी लागणाऱ्या इंधनाचे पैसे केंद्र सरकार देते. त्यातही मुख्यतः हे पैसे केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून दिले जातात. त्याचप्रमाणे पंतप्रधानांना सुरक्षा पुरवणाऱ्या स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपच्या म्हणजेच एसपीजीच्या गाड्यांच्या इंधनाचा खर्च सरकारकडूनच केला जातो. एसपीजीसहीत पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या सुरक्षा ताफ्यातील सर्व गाड्यांचे इंधन, देखभाल आणि इतर खर्च सरकारी खजिन्यातून जातो. कंन्सॉलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया नावाने सरकारकडे असलेल्या पैशांमधून या गाड्यांमध्ये पेट्रोल, डिझेल टाकलं जातं.
केंद्रीय मंत्र्यांच्या सरकारी वाहनांमधील पेट्रोल अथवा डिझेलचा खर्च संबंधित मंत्रालय किंवा केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या बजेटमधून केला जातो. आता हा सगळा सरकारी पैसा म्हणजे सर्वमान्यांकडून कर स्वरुपात घेतलेल्या पैशातूनच उभा केला जातो. म्हणजेच हे सर्व मंत्री तुमच्या आमच्यासारख्या सर्वसामान्य जनतेच्या माध्यमातून कर रुपात सरकारपर्यंत पोहोचलेला पैसाच सरकारी ताफ्यातील गाड्यांच्या पेट्रोल-डिझेलसाठी वापरतात.
सुरक्षेच्या कारणास्तव पंतप्रधानांच्या किंवा केंद्रीय मंत्र्यांच्या ताफ्यातील गाड्यांमधील इंधनासाठी होणाऱ्या खर्चाचा अचूक आकडा सार्वजनिक केला जात नाही. पंतप्रधानांच्या ताफ्याचा म्हणजेच एसपीजी ताफ्याचा खर्च पूर्वी अंदाजे काही कोटी रुपये प्रति वर्ष इतका असायचा. यामध्ये इंधनाबरोबरच देखभालीच्या खर्चाही समावेश आहे. हा ताफा साधारणपणे 15 ते 25 गाड्यांचा असतो. सर्व केंद्रीय मंत्र्यांसह एकूण व्हीव्हीआयपी वाहनांच्या इंधनाचा खर्च दहा कोटींपेक्षा जास्त असू शकतो असं एका अंदाजामध्ये म्हटलं आहे. सरकारी गाड्यांमध्ये पेट्रोल, डिझेल टाकण्यासाठी सामान्यपणे कोणताच मंत्री खासगी पैशातून खर्च करत नाही.
महाराष्ट्राबद्दल बोलायचं झालं तर मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यातील गाड्यांना लागणाऱ्या पेट्रोल, डिझेलचा खर्च राज्याचा गृह विभाग, महसूल विभाग आणि मुख्यमंत्री कार्यालय यांच्या खर्चाच्या तरतुदीतून भागवला जातो. हीच गोष्ट मंत्र्यांच्या सरकारी गाड्यांनाही लागू होते. म्हणजेच इथेही करदात्यांच्या माध्यमातून कर स्वरुपात आलेला पैसाच राज्य सरकाकडून मंत्र्यांच्या वाहनांमध्ये पेट्रोल-डिझेल भारण्यासाठी वापरला जातो.