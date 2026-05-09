पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एकनाथ शिंदेंच्या कानात काय सांगितलं? अखेर आलं समोर

PM Narendra Modi and DCM Eknath Shinde Meet : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विचारपूस केली. यावेळी त्यांनी एकनाथ शिंदेंच्या कानात नेमकं काय सांगितलं? याची सगळीकडे चर्चा होत आहे. अखेर काय बोलणं झालं हे समोर आलं आहे.
PM Narendra Modi and DCM Eknath Shinde : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याजवळ जाऊन त्यांची आस्थेने चौकशी केली. गुरुवारी खराब हवामानामुळे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचे हेलिकॉप्टर भरकटले होते. त्यानंतर या हेलिकॉप्टरला जुहू येथील पवनहंस येथे इमर्जन्सी लँडिंग करावे लागले होते. पंतप्रधान मोदी यांनी आज शिंदे यांच्याकडे याबाबत विचारपूस केली. तसेच यापुढे विमानप्रवास करताना काळजी घ्या असा वडीलकीचा सल्लाही दिला.
पश्चिम बंगालचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांच्या शपथविधी सोहळ्यासाठी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार हे आज पश्चिम बंगालमध्ये गेले होते. या सोहळ्या दरम्यान पंतप्रधान मोदी हे सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना अभिवादन करत पुढे सरकत असताना अचानक उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याजवळ थांबत त्यांच्याशी चर्चा करताना दिसले. यावेळी त्यांच्यात नेमकी काय चर्चा झाली असावी याची उत्सुकता सर्वांनाच होती. मात्र मोदी यांनी शिंदे यांच्या बाबतीत हेलिकॉप्टरमधील प्रवासादरम्यान झालेल्या या घटनेबाबतची बातमी कानावर आली असल्याचे सांगत शिंदे यांची आस्थेने विचारपूस केली. तसेच यापुढे विमानप्रवास करताना अधिक काळजी घेण्याचा सल्लाही दिला.
मोदी आणि शिंदे यांच्या चर्चेचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाल्याने यावेळी त्यांच्यात नक्की काय चर्चा झाली असावी याची उत्सुकता सर्वांनाच होती. मात्र पंतप्रधान मोदी यांनी शिंदे यांच्याबद्दल घडलेल्या या घटनेबाबत चौकशी करून आपल्या सहकाऱ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत किती दक्ष आहोत हेच या छोट्याशा प्रसंगाद्वारे दाखवून दिले.
गुरुवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे हेलिकॉप्टर दुपारी वादळी वाऱ्यामुळे भरकटले होते. मात्र पायलटने प्रसंगावधान राखत जुहू पवनहंस येथे यशस्वी लँडिंग केले. वाऱ्यामुळे एकनाथ शिंदेंचं विमान भरकटल्याची माहिती मिळाली होती. याच प्रसंगाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिंदे यांच्याशी आपुलकीने संवाद साधला. गुरुवारी नेमकं काय झालं? प्रवासादरम्यान काळजी घ्या, असा वडिलकीचा सल्ला देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकनाथ शिंदे यांना दिला.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पश्चिम बंगालमधील एनडीए आणि भाजपचा विजय हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या रणनीतीचे मोठे यश असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की, जनतेने विकास, विश्वास आणि राष्ट्रीय हिताच्या राजकारणाला पाठिंबा दिला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, पश्चिम बंगालमधील विजय हा भाजप आणि एनडीए कार्यकर्त्यांच्या सातत्यपूर्ण कठोर परिश्रमाचा आणि मजबूत रणनीतीचा परिणाम आहे. ते म्हणाले की, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एनडीएने पश्चिम बंगालमध्ये असे महत्त्वपूर्ण यश मिळवले आहे.
एकनाथ शिंदे म्हणाले, "पश्चिम बंगालमधील ही निवडणूक भीती आणि विश्वास यांच्यातील लढाई होती. जनतेने भीती नाकारून विश्वासाची निवड केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेसमोर विकसित भारताचे स्वप्न मांडले आणि देशाला आर्थिक महासत्ता बनवण्याबद्दल सांगितले. जनतेने त्या दूरदृष्टीवर आपला विश्वास व्यक्त केला आहे." अमित शाह यांची प्रशंसा करताना शिंदे म्हणाले की, पश्चिम बंगालमध्ये पक्षाची संघटना मजबूत करण्यासाठी ते अनेक वर्षांपासून अथक परिश्रम करत होते. ते म्हणाले की, अमित शाह यांच्या सूक्ष्म व्यवस्थापन धोरणामुळे आणि कार्यकर्त्यांच्या कठोर परिश्रमामुळे हा ऐतिहासिक विजय शक्य झाला. शिंदे यांनी अमित शाह यांना आधुनिक राजकारणाचे चाणक्य असेही संबोधले.