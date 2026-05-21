/PM मोदींनी ज्यांना मेलोडी चॉकलेट भेट दिले त्या जॉर्जिया मेलोनी यांचे वय किती आहे? कुटुंबापासून ते त्यांच्या एकूण संपत्तीपर्यंत जाणून घ्या सर्व काही

इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी पंतप्रधान मोदींचे रोममध्ये स्वागत केले. PM मोदींनी त्यांना मेलोडी चॉकलेट भेट दिले. त्यांच्या या भेटीची सोशल मिडियावर जोरदार चर्चा आहे. जाणून घेऊया जॉर्जिया मेलोनी यांचे वय किती आहे.
Giorgia Meloni: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या पाच देशांच्या दौऱ्यावर आहेत. सर्वात शेवटी त्यांनी इटलीचा दौरा केला. पाच देशांपैकी त्यांनी इटली देशाला दिलेली भेट सर्वाधिक चर्चेत आली आहे. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी पंतप्रधान मोदींचे रोममध्ये स्वागत केले. PM मोदींनी जॉर्जिया मेलोनी यांना मेलोडी चॉकलेट भेट म्हणून दिले. PM मोदी आणि जॉर्जिया मेलोनी यांच्या भेटीची सोशल मिडियावर जोरदार चर्चा आहे. जॉर्जिया मेलोनी यांच्याबाबत मोहिती इंटरनेटवर सर्च केली जात आहे. जाणून घेऊया जॉर्जिया मेलोनी यांचे वय किती आहे? त्यांच्याकडे किती संपत्ती आहे. त्यांच्या कुटुंबात कोण कोण आहे.
जॉर्जिया मेलोनी यांचा जन्म 5 जानेवारी 1977 रोजी इटलीतील रोम शहरात झाला. मध्य रोममधील गारबाटेला या कामगार वस्तीत त्यांचे बालपण गेले. इथेच त्या लहानाच्या मोठ्या झाल्या. त्या एक वर्षाच्या असताना त्यांच्या वडिलांनी कुटुंबाला सोडून दिले. त्यामुळे त्यांच्या आईने त्यांचा सांभाळ केला. मेलोनी यांनी लहानपणापासूनच तिच्या आई-वडिलांच्या विभक्त होण्याचे दुःख सहन केले आहे. आई आणि बहिणीच्या मदतीने त्यांनी कमी वयात घराची जबाबदारी घेतली. एका नाईटक्लबमध्ये बारटेंडर म्हणूनही त्यांनी काम केले.
जॉर्जिया मेलोनी यांना इटालियन राष्ट्रीय अस्मितेमध्ये रस होता. याच कारणामुळे त्या राजकारण आल्या. वयाच्या 15 व्या वर्षी, त्या पोस्ट-फॅसिस्ट असोसिएशनच्या विचारांशी संबंधित असलेल्या इटालियन सोशल मूव्हमेंट (MSI) या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षात सामील झाल्या. या सुरुवातीच्या सहभागाने त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा पाया घातला. 2006 मध्ये, वयाच्या 29 व्या वर्षी, त्या खासदार झाल्या आणि त्यानंतर, बर्लुस्कोनी यांच्या चौथ्या सरकारच्या काळात, त्या सर्वात तरुण युवा व्यवहार मंत्री बनल्या.
2012 मध्ये जॉर्जियाने 'ब्रदर्स ऑफ इटली' नावाचा स्वतःचा पक्ष स्थापन केला. 2014 पासून त्या त्याचे नेतृत्व करत आहेत. 2022 हे वर्ष त्यांच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरले, कारण या वर्षी त्या इटलीच्या पहिली महिला पंतप्रधान बनल्या.
जॉर्जिया मेलोनी यांची खरी एकूण संपत्ती सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. तथापि, पंतप्रधान म्हणून, त्यांच्या दीर्घकालीन संसदीय पदासोबतच, त्या दरवर्षी अंदाजे 99,000 युरो अंदाजे 9.3 कोटी रुपये कमावतात.
जॉर्जिया मेलोनी या 49वर्षांच्या आहेत. जॉर्जिया मेलोनी या अविवाहित आहेत. ऑक्टोबर 2023 मध्ये त्यांनी त्यांचे दीर्घकाळचे जोडीदार, टीव्ही पत्रकार आंद्रेया गियाम्ब्रुनो यांच्यासोबतचे नाते तोडले. एका दूरचित्रवाणी प्रसारणादरम्यान लीक झालेल्या ऑफ-एअर क्लिप्समध्ये गियाम्ब्रुनो यांनी अश्लील आणि लैंगिक भेदभावपूर्ण टिप्पणी केल्यानंतर त्यांनी त्यांचे जवळपास दशकभराचे नाते संपवण्याचा निर्णय घेतला. जॉर्जिया मेलोनी या सिंगल मदर आहेत. त्यांना एक मुलगी आहे जिचे नाव जिनेव्रा आहे. 2016 मध्ये तिचा जन्म झाला. त्या एकट्याने तिचे संगोपन करत आहेत.
इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी या अत्यंत साधे जीवन जगतात. अनेकदा आपल्या व्यावसायिक जबाबदाऱ्या सांभाळून कुटुंबासाठी देखील वेळ काढतात. त्या पारंपरिक इटालियन संस्कृतीच्या खंबीर समर्थक आहेत.