Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /330 पुणेकर कुटुंबांचं स्वप्न पूर्ण... 15 लाख 74 हजारात मिळणार घर; महिनाभर थांबल्याचा फायदा

330 पुणेकर कुटुंबांचं स्वप्न पूर्ण... 15 लाख 74 हजारात मिळणार घर; महिनाभर थांबल्याचा फायदा

Government Housing Scheme: थोडी वाट पाहिली तर मनासारख्या गोष्टी घडतात असं म्हटलं जातं. असाच प्रकार पुण्यातील 330 कुटुंबांसोबत घडला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 10, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:12 PM IST
330 पुणेकर कुटुंबांचं स्वप्न पूर्ण... 15 लाख 74 हजारात मिळणार घर; महिनाभर थांबल्याचा फायदा

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA World Cup 2026: भारतातील फुटबॉल चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी
FIFA World Cup 20266 min ago
2
US Iran War15 min ago
3
Delhi Government32 min ago
4
Beed1 hr ago
5
FIFA World Cup 20261 hr ago