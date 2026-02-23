English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Police Bharti: पोलीस भरतीत ताकद वाढवण्यासाठी स्टेरॉइड इंजेक्शन, उमेदवार 'असा' सापडला रंगेहाथ!

Police Bharti: मैदानी चाचणीच्या अगोदर उत्तेजक द्रव्य म्हणजेच स्टेरॉइड इंजेक्शन घेणारा एक उमेदवार पोलिसांच्या नजरेला पडला. ही घटना भरती केंद्राच्या आवारात घडली. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 23, 2026, 10:18 PM IST
Police Bharti: पोलीस भरतीत ताकद वाढवण्यासाठी स्टेरॉइड इंजेक्शन, उमेदवार 'असा' सापडला रंगेहाथ!
पोलीस भरती (प्रातिनिधिक फोटो) साभार- इंटरनेट

Police Bharti: पोलीस म्हणजे कायद्याचे रक्षक असतात. कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी पोलीस निभावत असतात. पण पोलीस होण्यासाठीच कोणी गैरमार्गाचा वापर करत असेल तर? मिरा-भाईंदरमध्ये येथे सुरू असलेल्या महाराष्ट्र पोलीस भरती प्रक्रियेदरम्यान एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.   

काय घडलं नेमकं?

मैदानी चाचणीच्या अगोदर उत्तेजक द्रव्य (स्टेरॉइड) इंजेक्शन घेणारा एक उमेदवार पोलिसांच्या नजरेला पडला. ही घटना भरती केंद्राच्या आवारात घडली. उमेदवार ताकद वाढवण्यासाठी स्टेरॉइडचा वापर करत असल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये स्पष्ट दिसले. या प्रकारामुळे संपूर्ण भरतीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. 

कोण होता उमेदवार?

या प्रकरणातील आरोपीचे नाव साहिल अवघडे आहे. तो बारामती (पुणे जिल्हा) येथील रहिवासी आहे. पोलीस भरतीत चांगला स्कोअर मिळवण्यासाठी त्याने स्टेरॉइड इंजेक्शन घेतल्याचे त्याने प्राथमिक चौकशीत कबूल केले. युवकांना ताकद वाढवण्यासाठी असा चुकीचा मार्ग अवलंबण्याची वाढती प्रवृत्ती यातून दिसून येत आहे.

कसा सापडला? 

पोलीस भरती केंद्रावर कडक सुरक्षा व्यवस्था होती. सीसीटीव्ही कॅमेरे सतत नजर ठेवत होते. साहिलने इंजेक्शन घेताना तो थेट कॅमेर्‍यात कैद झाला. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तातडीने त्याला पकडले. त्याच्याकडून स्टेरॉइडची सिरिंज आणि इतर पुरावे जप्त करण्यात आले. रंगेहाथ पकडल्याने त्याला बचावाची संधी मिळाली नाही.

पोलिसांची कारवाई

मिरा-भाईंदर पोलिसांनी तातडीने गुन्हा दाखल केला. साहिल अवघडेविरुद्ध औषधे आणि कॉस्मेटिक्स कायद्यानुसार तसेच भरती प्रक्रियेत गैरप्रकार करणे याबाबत गुन्हा नोंदवण्यात आला. त्याला ताब्यात घेऊन पुढील चौकशी सुरू आहे.अशा प्रकारचे गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होईल आणि भरती प्रक्रिया स्वच्छ ठेवण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले जातील, असे  पोलीस उपायुक्तांनी सांगितले.

पारदर्शकतेवर प्रश्न 

या घटनेने महाराष्ट्रभर चर्चा सुरू झाली आहे. तरुण उमेदवारांच्या हलगर्जीपणाबद्दल आणि भरती प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. “फक्त शारीरिक क्षमता नव्हे तर नैतिकता आणि स्वच्छ चारित्र्यही तपासले पाहिजे.”, असे सामाजिक कार्यकर्ते सांगतात. यामुळे आता भरती केंद्रांवर अधिक कडक नजर ठेवली जाणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.

