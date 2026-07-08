/संशयाच्या आधारावर पोलीस घेऊ शकतात महिनाभर ताब्यात, विरोधक आक्रमक, काय आहे नवीन विधेयक?

मुंबई : विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आज राज्य सरकारने विधान परिषदेत एक विधेयक मांडलं ज्यावरुन विरोधकांनी अनेक प्रश्न सरकारला केले.. विधेयक आहे नागरी सुरक्षा संहिता सुधारणा.. ज्यामध्ये जुन्या काही कायद्यांमध्ये आणि पोलिसांच्या अधिकारांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना असलेले काही अधिकार कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच केवळ संशयाच्या आधारावर आता एखाद्याला महिनाभर सुद्धा पोलिस ताब्यात घेऊ शकतात. त्यामुळे विरोधकांनी यावर आक्षेप घेतलाय. हे विधेयक काय आहे आणि त्यावरुन काय घडलं बघुयात...
नागरी सुरक्षा संहिता सुधारणा विधेयक २०२६ आज विधानपरिषदेत मांडण्यात आलं. ज्या अंतर्गत ७ कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. गृहराज्यमंत्री योगेश कदमांनी विधानपरिषदेत हे सुधारणा विधेयक मांडलं आणि चर्चेनंतर ते मंजूर झाले आहे.
पण या सुधारणांवर काँग्रसेचे सतेज पाटील आणि शिवसेना युबीटीचे आमदार अनिल परबांनी आक्षेप घेतलाय. या सुधारणांमुळे गृह खात्याला जंगल राजची मुभा मिळत असल्याचा आरोप सतेज पाटलांनी केला. तर राजकीय शत्रुंना टार्गेट करण्यासाठी या सुधारणा आहेत का असा सवाल अनिल परबांनी केलाय.
एकीकडे विरोधकांनी या सुधारणांच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले असताना सत्ताधारी आमदार प्रविण दरेकरांनीही निर्दोष व्यक्तीचा यात नाहक बळी जाऊ नये याची काळजी घ्यायला हवी असं म्हटलंय. तर दुसरीकडे भाजपच्या परिणय फुकेंनी विरोधकांवर टीका केलीये.
आता या विधेयकावरुन राजकीय वातावरण तापलंय. सुधारणांच्या नावाखाली विरोधातला आवाज दडपण्यासाठी कायद्याचा वापर होऊ शकतो ही भीती विरोधी पक्षातील नेत्यांना आहे. त्यामुळे त्यांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचाही विचार होणं अपेक्षित आहे. पण या सुधारणा विधान परिषदेत मंजूर झाल्या आहेत त्यामुळे विरोधकांच्या आक्षेपांना सरकारने केराची टोपली दाखवलीये. आता सुधारणांचा अधिकाऱ्यांनी, पोलिसांनी, सरकारने दुरुपयोग करु नये एवढी अपेक्षा व्यक्त केली जातेय. तसच केवळ संशयावरुन पोलिस जर महिनाभर एखाद्याला ताब्यात घेऊ शकत असतील तर त्याचाही गैरवापर होणार नाही हे कशावरुन?