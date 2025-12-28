English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
म्हसरूळ–आडगाव लिंक रोड ठरतोय जीवघेणा; अपघातात पोलीस हवालदाराच्या पत्नीचा दुर्दैवी मृत्यू

म्हसरूळ–आडगाव लिंक रोडवरील खड्ड्याचा आणखी एक बळी. नाशिकमध्ये दुचाकी अपघातात पोलीस हवालदाराच्या पत्नीचा दुर्दैवी मृत्यू; नेमकं काय घडलं?

Updated: Dec 28, 2025, 01:31 PM IST
Nashik Accident: नाशिकमधील मह्सरुळ आडगाव लिंक रोडवर अपघातांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चलली आहे. नेहमीच येथे किरकोण अपघात होतच असतात पण अलीकडेच या एक जीवघेणा अपघात झाल्याचं समोर आलं आहे.

नाशिक शहरातील म्हसरूळ–आडगाव लिंक रोडवरील (Mhasrul–Adgaon Link Road) रस्त्यांची दयनीय अवस्था पुन्हा एकदा जीवघेणी ठरली आहे. या रस्त्यावरील मोठ्या खड्ड्यामुळे झालेल्या अपघातात पोलीस हवालदारांच्या पत्नीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, त्यामुळे संपूर्ण शहरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. रस्त्यावरील खड्डे आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष यामुळे आणखी किती बळी जाणार? असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

या अपघातात मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव संघमित्रा रमेश बैसाणे असे आहे. त्या आपल्या पतीसोबत, पोलीस हवालदार रमेश बैसाणे यांच्या दुचाकीवरून प्रवास करत होत्या. आडगाव शिवारातील भामरे सोसायटी परिसरात म्हसरूळ–आडगाव लिंक रोडवर अचानक समोर आलेल्या मोठ्या खड्ड्यात दुचाकी जोरात आदळली. धक्का इतका भीषण होता की संघमित्रा बैसाणे यांच्या डोक्याला गंभीर मार बसला.

अपघातानंतर तातडीने त्यांना शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, डोक्याला झालेल्या गंभीर जखमेमुळे आणि मोठ्या प्रमाणात झालेल्या अतिरक्तस्रावामुळे उपचारादरम्यान डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. या घटनेमुळे बैसाणे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, परिसरात शोककळा पसरली आहे.

म्हसरूळ–आडगाव लिंक रोडची अवस्था गेल्या अनेक महिन्यांपासून अत्यंत खराब आहे. ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले असून, वाहनचालकांना रोज जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. याबाबत नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून केवळ आश्वासनांपलीकडे काहीच होत नसल्याचा आरोप होत आहे.

या दुर्दैवी घटनेनंतर नागरिकांचा संताप अनावर झाला. या वेळी तातडीने रस्त्याची दुरुस्ती करावी आणि भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. अन्यथा निष्काळजीपणामुळे होणाऱ्या अपघातांची जबाबदारी कोण घेणार? असा प्रश्न आता नाशिककर विचारत आहेत.

