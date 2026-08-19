सिंहगड हाणामारी प्रकरणात धक्कादायक माहिती! 8 वर्षाच्या मुलीला थांबवलं, नंतर तिच्यासमोर...; कुटुंबाला म्हणाले 'तुमच्या मुलीचे....'

पुणे म्हणजे विद्येचं माहेरघर म्हणून ओळखलं जातं. याच पुण्यात आणि आसपासच्या परिसरात छत्रपती शिवाजी महाराजांसह इतर मराठा नेतृत्वाच्या दैदीप्यमान इतिहासाची साक्ष देणारे अनके किल्ले दिमाखात उभे आहेत. हे किल्ले लोकप्रिय पर्यटनस्थळं झाली असून येथे दरवर्षी हजारो पर्यटक आनंदासाठी भेट देतात. मात्र काही हुल्लडबाजांमुळे अनेक पर्यटकांना वाईट अनुभवाला सामोरं जावं लागतं. अशीच एक धक्कादायक घटना सिंहगडावर घडली आहे. काही पर्यटकांनी घातलेले कपडे आक्षेपार्ह वाटल्याने घातलेल्या वादाचं रुपांतर नंतर हाणामारीत झालं.
भारताचा 80 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा झाल्यानंतरच्या दुसऱ्या दिवशी, म्हणजेच 16 ऑगस्ट रोजी, सिंहगड किल्ल्यावर पर्यटकांच्या कपड्यांवरून त्यांना मारहाण केल्याप्रकरणी आणि दोन तास लोकांना धमकावल्याप्रकरणी पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या हवेली पोलीस ठाण्यात नऊ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
अवधूत पांडुरंग पाटील कुटुंबासह सिंहगडावर गेले होते. त्यांच्यासोबत पत्नी , मुलगा, पुतण्या आणि मित्र जोसेफ डिसूझा होते. त्यांनी नरवीर तानाजी मालुसरे यांच्या समाधीस्थळी भेट देऊन फोटो काढले. तेथून पुढे जात असताना एका टोळक्याने त्यांना अडवलं. ‘तुमच्या मुलीने बरमुडा का घातला आहे? असं म्हणत त्यांच्याशी वाद घातला आणि नंतर याचं रुपांतर हाणामारीत झालं.
पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंग गिल यांना सांगितलं की, एका तरुणाने आणि त्याच्यासोबतच्या इतरांनी एका कुटुंबाला अडवून, त्यांच्या 8 वर्षांच्या मुलीने शॉर्ट्स (छोटे कपडे) का घातले आहेत? अशी विचारणा केली. यानंतर वादाला सुरुवात झाली.
"यामुळे वाद झाला आणि कुटुंबातील एका व्यक्तीवर हल्ला करण्यात आला," असं पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितलं. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, हल्लेखोरांनी आपण 'फोर्ट कन्झर्व्हेशन सोसायटी'चे सदस्य असल्याचा दावा केला होता.
16 ऑगस्ट रोजी, जेव्हा किल्ल्यावर सुट्टीमुळे पर्यटकांची मोठी गर्दी झाली होती, तेव्हा या गटाच्या कथित सदस्यांनी काही लोकांना छोट्या कपड्यांमध्ये पाहून विचारणा करण्यास सुरुवात केली. यामध्ये लहान मुलीचाही समावेश होता. 'मॉरल पोलिसिंग'चा (नैतिकतेच्या नावाखाली हस्तक्षेप करण्याचा) प्रकार घडला. हल्लेखोरांनी त्या लोकांना जाब विचारत, त्यांनी 'अयोग्य' कपडे घातल्याचे म्हटलं.
लवकरच या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले आणि त्या गटाने पर्यटकांना मारहाण करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी महिला, मुले किंवा वृद्ध सर्वांना मारहाण केली.
प्रत्यक्षदर्शींने सांगितल्यानुसार, ही घटना काही मिनिटांपुरती नव्हती. हा वाद, हाणाममारी जवळपास दोन तास सुरु होती. ज्यामुळे पर्यटकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आणि ते स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी इकडे-तिकडे धावू लागले. तक्रारी प्राप्त होताच हवेली पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत या प्रकरणात सहभागी असलेल्या नऊ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. दोषींवर कारवाई व्हावी यासाठी पुढील तपास सुरू आहे.