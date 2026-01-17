English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • महाराष्ट्रात पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप; 20000000000 रुपयांचा मोठा प्रकल्प, पोलीस कर्मचाऱ्यांसा 45,000 घर बांधणार

मुंबईत पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी 45 हजार शासकीय निवासस्थाने उभारली जाणार आहेत. मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिपला मंजुरी मिळाली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 17, 2026, 08:25 PM IST
Police Housing Township : महाराष्ट्रात पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप उभारली जाणार आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे 40 ते 45 हजार शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध व्हावीत यादृष्टीने "मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्प राबविण्यासमंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ बैठक पार पडली. हा प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम विभागाची राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार आहे. या टाऊनशिप प्रकल्पाद्वारे सुमारे पाच कोटी चौरस फूट क्षेत्राचे विकसन करण्यात येणार असून, त्यासाठी सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. 

या टाऊनशिपसाठी लागणारा 30 टक्के निधी शासन देणार आहे. तर, उर्वरित 70 टक्के निधी एमएसआयडीसी शासन हमीद्वारे विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्ज स्वरुपात उभारणार आहे. या प्रकल्पाचा तांत्रिक व आर्थिक सुसाध्यता अहवाल तयार करण्यासाठी आणि प्रकल्प सुरु करण्याकरिता महामंडळास 100 कोटी रुपयांचा प्राथमिक निधी देण्यास आज मान्यता देण्यात आली.  मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येच्या व सुरक्षेची आवश्यकता लक्षात घेऊन, पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुसज्ज व अद्ययावत वसाहती व निवासस्थानांची मोठी गरज आहे. यामुळे पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचारी अधिक तत्पर आणि कार्यक्षमरित्या कर्तव्य बजावू शकणार आहेत. 

मुंबई पोलीस दलात 51 हजार 308 इतके मनुष्यबळ आहे. पोलीस दलाकडे उपलब्ध सेवा निवासस्थाने ब्रिटीशकालीन जुन्या व जीर्ण इमारतींमध्ये आहेत. उपलब्ध 22 हजार 904 सेवा निवासस्थानांपैकी सुमारे 3 हजार 777 निवासस्थाने वापरासाठी अयोग्य आहेत. याशिवाय दरमहा सुमारे चारशे ते पाचशेहून अधिक अधिकारी-कर्मचारी निवासस्थानांसाठी अर्ज करतात. निवासस्थाने उपलब्ध नसल्याने मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दररोज प्रवास करून कामाच्या ठिकाणी यावे लागते. पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कामांचे स्वरूप पाहता, त्यांना कार्यालयाजवळ निवासस्थान असणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीकोनातून टाऊनशिप प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली. 

Vanita Kamble

Police housing townships in Maharashtra20000000000 rupees mega projectbuild 45000 houses for police personnelमुंबईत पोलीसांसाठी टाऊनशीप

