अहिल्यानगरमध्ये पोलीस कर्मचाऱ्याला कपडे फाटेपर्यंत मारहाण, गळा दाबून जीवे मारण्याचा प्रयत्न; धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल

Attack On Police Inspector: अहिल्यानगरातून चक्क पोलीसांना मारहाण केल्याची घटना समोर आली आहे. जिल्ह्यातील राहूरी शहरात 7 ते 8 जणांनी पोलिस कर्मचाऱ्यावर जीवघेणा हल्ला केला. या घटनेचा व्हिडिओ समोर आला आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर सध्या खुपच व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये या इसमांनी अक्षरशः कपडे फाटेपर्यंत पोलीसांना मारहाण केली.
राहुरी शहरातील ग्रीन हॉटेल चौक परिसरात सात ते आठ जणांच्या टोळक्याकडून पोलीस कर्मचाऱ्यांस कपडे फाटेपर्यंत मारहाण करण्यात आली. लाठी काठ्यांनी पोलीस हवालदार विकास वैराळ यांच्यावर बेदम मारहाण करत, गळा दाबून जिवे मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी राहुरी पोलीस ठाण्यात चार जणांसह इतर 11 अनोळखी इसमांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बुरुडगाव येथील उपसरपंचासह तिघांना पोलिसांनी अटक केली आहे. जखमी पोलीस कर्मचाऱ्यावर सध्या जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
राहुरीत पोलीस कर्मचार्याला कपडे फाटेपर्यंत मारले, ७-८ जणांनी खाकीवर उचलला हात, व्हिडिओ आला समोर#rahuri #ahilyanagar #police #CrimeNews #khaki pic.twitter.com/d8jXXCXjhI
— Namdeo kumbhar (@kumbharnc57) March 10, 2026
माराहाणीमागचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही
दरम्यान, एका बाजूला सरकार राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारी बद्दल उपाययोजना करत आहेत, तर दुसरीकडे गुन्हेगारीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. मारहाणीच्या व्हायरल व्हिडिओच्या सुरूवातील मारेकरी इसमांमध्ये आणि पोलीस कर्मचाऱ्यामध्ये बाचाबाची होताना दिसत आहे. तसेच टोळक्याकडून मारहाण होत असताना त्यातील एक तरुण चक्क दगड उचलत कर्मचाऱ्याचे मागे मारण्यासाठी धावतना दिसत आहे. एवढ्यात एक व्यक्ती येऊन हे भांडण सोडवतो आणि कर्मचाऱ्याला गाडीमध्ये बसवून घेऊन जातो. माहितीनुसार, या मारेकरींनी पोलीसांना शिवीगाळही केली आहे. या माराहाणीमागचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तरी, पोलीसांकडून प्रकरणाबाबत पुढील तपास केला जात आहे.
इथे एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे, चक्क पोलीसांवर हात उचलण्याची या तरुणांची हिंमत झालीच कशी? अहिल्यानगर मधील या तरुणांच्या टोळीला कायद्याची भीती नाही का? या क्रूर इसमांना कोणाचा पाठिंबा आहे का? तसेच जनतेची सुरक्षा करणारेच सुरक्षित नसल्याने आता जनतेने कोणाकडे तक्रार करावी? त्यांची सुरक्षा कोण करणार? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तर व्हिडिओमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावण पसरले आहे.