  • अहिल्यानगरमध्ये पोलीस कर्मचाऱ्याला कपडे फाटेपर्यंत मारहाण, गळा दाबून जीवे मारण्याचा प्रयत्न; धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल

अहिल्यानगरमध्ये पोलीस कर्मचाऱ्याला कपडे फाटेपर्यंत मारहाण, गळा दाबून जीवे मारण्याचा प्रयत्न; धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल

Ahilyanagar Crime: अहिल्यानगरात थेट वर्दीवर हात उचलल्याची घटना समोर आली आहे. एका टोळक्याने पोलीसांवर जीवघेणा हल्ला करत मारहाण केल्याचा प्रकार घडला आहे. काय आहे संपूर्ण घटना जाणून घ्या.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 10, 2026, 04:41 PM IST
अहिल्यानगरमध्ये पोलीस कर्मचाऱ्याला कपडे फाटेपर्यंत मारहाण, गळा दाबून जीवे मारण्याचा प्रयत्न; धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल

Attack On Police Inspector: अहिल्यानगरातून चक्क पोलीसांना मारहाण केल्याची घटना समोर आली आहे. जिल्ह्यातील राहूरी शहरात 7 ते 8 जणांनी पोलिस कर्मचाऱ्यावर जीवघेणा हल्ला केला. या घटनेचा व्हिडिओ समोर आला आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर सध्या खुपच व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये या इसमांनी अक्षरशः कपडे फाटेपर्यंत पोलीसांना मारहाण केली.  

टोळक्याचा पोलीस कर्मचाऱ्यावर जीवघेणा हल्ला

राहुरी शहरातील ग्रीन हॉटेल चौक परिसरात सात ते आठ जणांच्या टोळक्याकडून  पोलीस कर्मचाऱ्यांस कपडे फाटेपर्यंत मारहाण करण्यात आली. लाठी काठ्यांनी पोलीस हवालदार विकास वैराळ यांच्यावर बेदम मारहाण करत, गळा दाबून जिवे मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी राहुरी पोलीस ठाण्यात चार जणांसह इतर 11 अनोळखी इसमांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बुरुडगाव येथील उपसरपंचासह तिघांना पोलिसांनी अटक केली आहे. जखमी पोलीस कर्मचाऱ्यावर सध्या जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. 

 

 

 माराहाणीमागचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही

 

दरम्यान, एका बाजूला सरकार राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारी बद्दल उपाययोजना करत आहेत, तर दुसरीकडे गुन्हेगारीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. मारहाणीच्या व्हायरल व्हिडिओच्या सुरूवातील मारेकरी इसमांमध्ये आणि पोलीस कर्मचाऱ्यामध्ये बाचाबाची होताना दिसत आहे. तसेच टोळक्याकडून मारहाण होत असताना त्यातील एक तरुण चक्क दगड उचलत कर्मचाऱ्याचे मागे मारण्यासाठी धावतना दिसत आहे. एवढ्यात एक व्यक्ती येऊन हे भांडण सोडवतो आणि कर्मचाऱ्याला गाडीमध्ये बसवून घेऊन जातो. माहितीनुसार, या मारेकरींनी पोलीसांना शिवीगाळही केली आहे. या माराहाणीमागचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तरी, पोलीसांकडून प्रकरणाबाबत पुढील तपास केला जात आहे.

जनतेची सुरक्षा करणारेच सुरक्षित नाहीत

इथे एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे, चक्क पोलीसांवर हात उचलण्याची या तरुणांची हिंमत झालीच कशी? अहिल्यानगर मधील या तरुणांच्या टोळीला कायद्याची भीती नाही का? या क्रूर इसमांना कोणाचा पाठिंबा आहे का? तसेच जनतेची सुरक्षा करणारेच सुरक्षित नसल्याने आता जनतेने कोणाकडे तक्रार करावी? त्यांची सुरक्षा कोण करणार? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तर व्हिडिओमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावण पसरले आहे. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
AhilyanagarPolice officer beatenViral Videocrime newsमहाराष्ट्र बातम्या

