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पुणे पोलीस दलात खळबळ; अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या; आयुक्तांनी आदेश काढले

पुण्यातील खडक पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एकाच दिवशी घडलेल्या सलग दोन गोळीबाराच्या घटनांनंतर पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी मोठी प्रशासकीय कारवाई केली.  खडक पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शशिकांत चव्हाण यांची नियंत्रण कक्षात बदली करण्यात आली असून त्यांच्या जागी वाहतूक शाखेतील पोलिस निरीक्षक धनंजय पिंगळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 26, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:37 PM IST
पुणे पोलीस दलात खळबळ; अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या; आयुक्तांनी आदेश काढले

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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पुणे पोलीस दलात खळबळ; अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या; आयुक्तांनी आदेश काढले
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