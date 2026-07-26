/पुणे पोलीस दलात खळबळ; अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या; आयुक्तांनी आदेश काढले

पुणे न्यूज : विद्येचे माहेरघर पुण्यात एकाच दिवशी दोन ठिकाणी गोळीबार झाल्याची धक्कादायक घटना घडली होती. पुण्यातील पेठ पोलीस चौकी आणि खडकी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत गोळीबार झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. लागोपाठ घडलेल्या दोन्ही घटनांनी नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. घोरपडे पेठेतील घटनेत पाठीत गोळी लागल्याने एक तरुण गंभीर जखमी झालाय. तर दुसऱ्या घटनेत तरुण थोडक्यात बचावला आहे. सलग दोन गोळीबाराच्या घटनांनंतर पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी मोठी प्रशासकीय कारवाई केली. काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत.
खडक पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत शुक्रवारी घडलेल्या सलग दोन गोळीबाराच्या घटनांची गंभीर दखल घेत पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शशिकांत चव्हाण यांची नियंत्रण कक्षात बदली केली. तर, त्यांच्या जागी वाहतूक शाखेतील पोलिस निरीक्षक धनंजय पिंगळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर, खडक परिसराची हद्द असलेल्या गुन्हे शाखा युनिट एकचे पोलिस निरीक्षक अजित जाधव यांचीही नियंत्रण कक्षात बदली करण्यात आली आहे.
शुक्रवारी घोरपडे पेठ पोलिस चौकीसमोर भरदुपारी गोळीबार झाला. त्यानंतर अवघ्या काही तासांत लोहियानगर परिसरात अल्पवयीन मुलांकडून हवेत गोळीबार करण्यात आला. या सलग घटनांमुळे शहराच्या मध्यवर्ती भागातील कायदा व सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. या पार्श्वभूमीवर पोलीस आयुक्तांनी तातडीने प्रशासकीय फेरबदल करत खडक पोलिस ठाण्याच्या नेतृत्वात बदल केला.
दरम्यान, यासह इतर काही पोलिस निरीक्षकांच्याही बदल्या करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार येरवडा पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अंजुम बागवान यांची गुन्हे शाखेत तर, येरावड्याचे गुन्हे निरीक्षक निळकंठ जगताप यांची लक्ष्मीनगर पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे निरीक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली. तर लक्ष्मीनगर पोलिस ठाण्याचे गुन्हे निरीक्षक उमेश गित्ते यांची येरवडा पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.