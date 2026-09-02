पुण्यात महिंद्रा कारच्या शूटसाठी अख्खा हायवे अडवला; पोलिसांनी घडवली जन्माची अद्दल

पुण्यात नवी कार विकत घेतल्यानंतर हायवेवर चमकोगिरी करणाऱ्या तरुणांना पोलिसांनी धडा शिकवला आहे. नवी कार विकत घेतल्यानंतर त्यांनी हायवेवर रिल बनवण्यासाठी धीम्या गतीने आपल्या गाड्या चालवल्या. यामुळे हायवेवर त्यांच्या गाड्यांमागे मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. पुणे-बंगळुरु हायवेवर हा सगळा प्रकार घडला. व्हिडीओत नव्याने खरेदी केलेल्या 'महिंद्रा BE 6' आणि 'टोयोटा फॉर्च्युनर' या एसयूव्ही गाड्यांचं हायवेवर शूट केलं जात असल्याचं दिसत आहे. ज्यामुळे कथितरीत्या वाहतूक कोंडी झाली आणि बावधन पोलिसांकडून याप्रकरणी तपास सुरू करण्यात आला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 27 ऑगस्टला हा सगळा प्रकार घडला आहे. दुपारी 4.15 च्या सुमारास वाकडमधील सह्याद्री महिंद्रा शोरूम आणि भुजबळ चौक यांच्या दरम्यानच्या वर्दळीच्या मार्गावर ही घटना घडली. हे ठिकाण पुणे-बेंगळुरू महामार्गावर असून, या मार्गावरून दिवसभर मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक होत असते.
व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये, समोरच्या बाजूला मोठा हार घातलेली काळ्या रंगाची 'महिंद्रा BE 6' गाडी जाताना दिसत होती. तसेच, एका 'फ्लॅटबेड' वाहनावर लाल कापडाने झाकलेली 'टोयोटा फॉर्च्युनर' गाडीही दिसून आली, तर अनेक एसयूव्ही (SUVs) आणि इतर गाड्यांचा ताफाही त्यासोबत चालला होता.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही वाहनं रिलसाठी ठराविक स्थितीत उभी करण्यात आली होती आणि त्यांचा वेगही मुद्दामून कमी ठेवण्यात आला होता. यामुळे तेथील वाहतुकीवर परिणाम झाला. व्हिडीओत दिसत आहे की, समोर रस्ता मोकळा असतानाही वाहनं धीम्या गतीने जात असताना मागे वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत.
हायवेवर 'रील्स' (reels) शूट करणाऱ्यांवर पिंपरी-चिंचवड पोलिसांची कारवाई!— Shivraj Yadav | शिवराज यादव (@shiva_shivraj) September 2, 2026
बावधन येथील मुंबई-बेंगळुरू महामार्गावर नव्याने खरेदी केलेल्या 'फॉर्च्युनर' गाड्यांसह रील्स शूट करण्यासाठी वाहतूक रोखल्याने दोघांना ताब्यात घेतलं असून, दोन गाड्या जप्त करण्यात आल्या. pic.twitter.com/lO8GDPb7BX
या प्रकरणी पोलिसांनी मावळमधील कुसगाव येथील रहिवासी असलेल्या 'महिंद्रा BE 6' च्या मालकाला आणि अजय संभाजी यादव यांना ताब्यात घेतले आहे. तसेच, पोलिसांनी इतर काही व्यक्तींचीही नावे यात समाविष्ट केली आहेत. यामध्ये दोन 'फॉर्च्युनर' (Fortuner) एसयूव्हीचे चालक आणि व्हिडिओ रेकॉर्ड करण्यासाठी कथितरीत्या नियुक्त करण्यात आलेला छायाचित्रकार यांचा समावेश आहे.
पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी चित्रीकरणासाठी वापरण्यात आलेल्या दोन 'टोयोटा फॉर्च्युनर' गाड्या जप्त केल्या आहेत. तसेच, या कारवाईचा भाग म्हणून ताफ्यात सहभागी असलेल्या 'महिंद्रा BE 6' गाडीलाही पोलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतले आहे.
महिंद्रा BE 6 ही भारतीय बाजारपेठेतील या ब्रँडची पहिली खास इलेक्ट्रिक एसयूव्ही (SUV) आहे, जी XEV 9e सोबतच सादर करण्यात आली होती. अलीकडेच, कंपनीने या एसयूव्हीची 'BE 6 Sporteq' आवृत्ती आणली असून त्यात काही तांत्रिक सुधारणा (tech upgrades) केल्या आहेत. या एसयूव्हीमध्ये आता 'ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप' देण्यात आला आहे, जो यापूर्वी उपलब्ध नव्हता. याची सुरुवातीची किंमत 19.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) इतकी आहे आणि यात 59 kWh, 70 kWh व 79 kWh क्षमतेचे बॅटरी पॅक पर्याय उपलब्ध आहेत; यापैकी सर्वात मोठ्या बॅटरी पॅकवर 708 किमीपर्यंतची रेंज (एका चार्जवर कापले जाणारे अंतर) मिळण्याचा दावा केला जातो.