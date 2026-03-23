Ashok Kharat Case : 'आम्ही असा केला भांडाफोड'; अशोक खरातला कशी करण्यात आली अटक?, मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनात दिली महत्त्वाची माहिती

Ashok Kharat Case : नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या अटकेमुळे राज्यात एकच खळबळ माजली आहे. या भोंदूबाबामुळे अधिवेशनातही विरोधक आक्रमक झाले आहेत. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 23, 2026, 09:28 PM IST
Devendra Fadnavis On Ashok Kharat Case : स्वतःला अंकशास्त्रज्ञ आणि 'कॅप्टन' म्हणवून घेणाऱ्या अशोक खरात याचे दिवसेंदिवस काळे कारनामे बाहेर येत आहेत. अशोक खरातची SIT कडून चौकशी तेजस्विनी सातपुते स्वतः करत आहेत. पीडित महिलांकडून पोलिसांकडे आलेल्या तक्रारीनंतर लैंगिक शोषणाचे पुरावे गोळा करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. इतर महिलांना पुढे येऊन तक्रार देण्यासाठी यावात यासाठी विशेष तपास पथकाने हेल्पलाइन नंबर सुरु केला आहे. मंगळवारी अशोक खरातची पोलीस कोठडी संपणार असून इतर गुन्ह्यान संदर्भात SIT खरातची कसून चौकशी करत आहेत. 

दुसरीकडे अशोक खरातच्या अटकेनंतर राज्यातच नाही तर अधिवेशनातही खळबळ झाली आहे. विरोधकांनी अशोक खरात हा विषय लावून धरला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज अधिवेशनात अशोक खरात याला अटक कशी झाली याबद्दल माहिती दिली.  तर मंगळवारी मुख्यमंत्री सविस्तर निवेदन देणार आहे, असं त्यांनी स्वत: सांगितलं आहे. 

अशोक खरातला अटक करण्यासाठी पोलिसांनी...

मुख्यमंत्र्‍यांनी अधिवेशनात सांगितलं की, अशोक खरातला पोलिसांनी अटक कसं केलं? अटक करण्याआधी काय गुप्तता पाळण्यात आली होती? अशोक खरात दुसऱ्या देशात पळून जाऊ नये म्हणून कशी काळजी घेण्यात आली होती? याबद्दल सगळंच सांगून टाकलं. 

मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनात माहिती दिली की, अशोक खरातच्या संदर्भात सगळी माहिती काढण्याचं काम अजूनही सुरु आहे. हे जे प्रकरण घडलं, ते अतिशय गंभीर असून सरकारने हे गांभीर्याने घेतलं आहे. या अशोक खरातने त्याच्या तथाकथित शक्तीचा उपयोग-दुरुपयोग करून आणि दिशाभूल करून अनेक महिलांबरोबर दुष्कृत्य केल्याची माहिती तपासातून पुढे येत आहे. त्यांनी हेही सांगितलं की, पोलिसांनी ट्रॅप तयार करून अशोक खरातला अटक केली आहे.

 

भोंदू खरात 10 तोंडी गुन्हेगार   

महिला अत्याचाराच्या प्रकारांनी गोत्यात सापडलेला अशोक खरातचे नवनवे कारनामे समोर येतायेत. मागील पाच दिवसांपासून खरातची SIT चौकशी सुरू आहे. तसंच नाशिक गुन्हे शाखेनं खरातची झाडाझडती सुरू केलीय. या चौकशीतून खरातचे नवनवे रूप समोर येतंय. सुरुवातील महिला अत्याचारी म्हणून समोर आलेला खरात अनेक गुन्हेगारी कृत्य करत असल्याचं उघड झालंय. ज्यात श्रद्धेच्या आडून महिलांवर लैंगिक अत्याचार, हनी ट्रॅपचा जाळे आखून उद्योजकांना लुबाडण्याचे काम, तसंच आता श्रीमंत नेते, उद्योजकांचे काळे पैसे पांढरे करण्याचे कामही खरात करत असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चौकशी समितीचे त्यादृष्टीनं तपास सुरू केल्याचं कळतंय.. तसंच खुनाचे आरोप, शेतकऱ्यांना धमकावणे, त्यांच्या जमिनी बळकावणे, गावाची निधी स्वत:च्या ट्रस्टसाठी वळवणे, शेतकऱ्यांसाठी असलेले पाणी स्वत:च्या मालमत्तांसाठी वापरणे, काळ्या जादूची भीती दाखवत भाविकांना लुबाडणे, बुवाबाजी करून लोकांना गंडवणे असे अनेक प्रकार या भोंदू अशोक खरातनं केल्याचं समोर आलंय. त्यामुळं अशोक खरातची ही कृत्यं दहातोंडी रावणाची बरोबरी करणारी असल्याचं समोर येतंय.. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

