Marathi News
खोपोलीतील काळोखे प्रकरणात पोलिसांना यश, आरोपींना ठोकल्या बेड्या

Khopoli Kalokhe Case: रायगडच्या खोपोलीमधील मंगेश काळोखे यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. याप्रकरणी 9 जणांना अटक करण्यात आलीये.. या हत्येमागे राष्ट्रवादी काँग्रेसचा हात असल्याचा आरोप, शिवसेनेकडून करण्यात आलाय. या हत्येनंतर अवघ्या 24 तासात पोलिसांनी या आरोपींना अटक केलीये

Updated: Dec 28, 2025, 07:36 PM IST
खोपोलीतील काळोखे प्रकरणात पोलिसांना यश, आरोपींना ठोकल्या बेड्या

Khopoli Kalokhe Case Update: राज्यात निवडणुकांची धामधूम सुरु असताना रायगडच्या खोपोलीत धक्कादायक घटना घडली. शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित नगरसेविका मानसी काळोखे यांच्या पतीची निघृण हत्या करण्यात आली. या हत्येच्या प्रकरणाचा छडा लावण्यात पोलिसांना यश आलंय. पोलिसांच्या एकूण पाच तुकड्या मारेकरांचा शोध घेत होत्या. अवघ्या 24 तासात पोलिसांनी मंगेश काळोखे हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी रवींद्र देवकरसह पत्नी आणि दोन मुलं अशा एकून 9 जणांना अटक केलीये. राजकीय वैमनस्यातून हत्या झाल्याचं आतापर्यंतच्या तपासातून समोर आलंय.

दरम्यान रविंद्र देवकर, दर्शन देवकर, धनेश देवकर, उर्मिला देवकर, विशाल सुभाष देशमुख, महेश शिवाजी धायतडक, सागर राजू मोरे, सचिन दयानंद खराडे, दिलीप हरिभाऊ पवार अशी तपासातून अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत .

 

या घटनेनंतर शिवसेनेच्या महेंद्र थोरवेंनी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर आरोप केले आहेत. तोच धागा धरत विरोधकांनीही सरकारवर आरोप केले आहेत, प्रकरणातील सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्याचं नाव असल्यानं कारवाई होत नाही हे दुर्दैवं असल्याचं काँग्रेसच्या नेत्यांनी म्हटलंय.

 

 

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी काळोखे कुटुंबाची भेट घेऊन त्यांचं सांत्वन केलं. या प्रकरणी मारेकरांना कठोर शिक्षा करू असं आश्वासन एकनाथ शिंदेंनी दिलंय. प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्याचाही ग्वाही त्यांच्याकडून देण्यात आलीये.

 

मंगेश काळोखे यांची पत्नी मानसी काळोखे यांनी याच देवकर परिवाराविरोधात नगरपालिकेची निवडणूक लढवली होती. त्यांनी देवकर परिवारातील महिला उमेदवाराचा पराभव केला आणि त्या शिवसेना पक्षातून नगरसेविका झाल्या होत्या. काळोखेंच्या हत्येमुळे राज्यातील कायदा सुवस्थेवरही बोट ठेवलं जातय. सोबत महायुतीमधील मित्रपक्षांमध्येच एकमेकाचं खून करण्यापर्यंत वाद होत असल्याने विरोधकांनीही सरकारला घेरलंय.

