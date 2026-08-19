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मुंबईतील नेव्ही नगर प्रकरणात हादरवणारा ट्विस्ट, पुराणमलने स्वतःला संपवण्याच्या 24 तास आधी...; 'कोल्ड ब्लडेड मर्डर'चा संशय

नौदल अधिकारी पुरणमल मेहरा याने आत्महत्येपूर्वी संपूर्ण कुटुंबाची हत्या केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. काय घडलं त्यादिवशी वाचा संपूर्ण घटनाक्रम

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 19, 2026, 07:06 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:06 AM IST
मुंबईतील नेव्ही नगर प्रकरणात हादरवणारा ट्विस्ट, पुराणमलने स्वतःला संपवण्याच्या 24 तास आधी...; 'कोल्ड ब्लडेड मर्डर'चा संशय
Image Credit: puranmal mehra navy officer (फोटोः सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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