मुंबईतील नेव्ही नगर प्रकरणात हादरवणारा ट्विस्ट, पुराणमलने स्वतःला संपवण्याच्या 24 तास आधी...; 'कोल्ड ब्लडेड मर्डर'चा संशय

मुंबईत नेव्ही अधिकाऱ्याने कुटुंबाची हत्या केल्यानंतर स्वतः गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या प्रकरणाने एकच खळबळ उडाली असून आता या प्रकरणात नवनवीन खुलासे येत आहेत. कौटुंबिक वादातून नेव्ही अधिकारी पुरणमल मेहरा याने हे पाऊल उचललं असल्याचा प्राथमिक संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. मात्र आता हाती आलेल्या नव्या माहितीनुसार, पुरणमलने अत्यंत थंड डोक्याने हा कट रचला असून आत्महत्येपूर्वी तो 24 तास पत्नी आणि मुलांच्या मृतदेहासोबत वावरत होता.
पुरणमल मेहराने वडिलांना मेसेज करण्यापूर्वी पत्नी व मुलांची हत्या केली. त्यानंतर स्वतः आत्महत्या केली. पण आत्महत्या करण्यापूर्वी तो 24 तास घरात मृतदेहांसोबतच वावरत होता. तिघांच्या मृत्यूनंतर त्याने घर धुणे, कचऱ्याचा डबा स्वच्छ करणे, घर नीटनीटके केले इतकंच नव्हे तर स्वतःच्या आणि पत्नीच्या मोबाईलमधील डेटा डिलीट केला. त्यामुळं ही घटना संतापून किंवा रागाच्या भरात घडली नसून कोल्ड ब्लडेड मर्डर असल्याचा संशय पोलिसांकडून व्यक्त केला जात आहे.
पुरणमलने 13 ऑगस्ट रोजीच पत्नी ओमा, मुलगा यश आणि दोन महिन्यांचे बाळ दर्श यांची हत्या केल्याचा संशय आहे. तर 14 ऑगस्ट रोजी रात्री 11 वाजता वडिलांना मेसेज करत आके हमारी डेड बॉडी लेके जाना असा मेसेज केला होता. म्हणजेच तब्बल 24 तास तो पत्नी व मुलांच्या मृतदेहासोबत वावरत होता. पोलिस घरी पोहोचले तेव्हा बेडवर मृतावस्थेत पडलेल्या पत्नी आणि मुलांचे मृतदेह कुजण्यास सुरुवात झाली होती. मात्र त्याच्या मृतदेहाला काहीच झाले नव्हता. म्हणूनच त्यांच्या मृत्यूत 24 तासांचे अंतर असल्याचा संशय पोलिसांना आहे.
पुरणमलने रात्री केलेला मेसेज त्याच्या आईने 15 ऑगस्ट रोजी सकाळी पाहिला. त्यानंतर फोन करण्यास सुरुवात झाली. त्या नंतर ही घटना उघडकीस आली आहे. पुरणमलने असे का केले याचा शोध पोलिसांकडून घेण्यात येत आहे. टोकाचे पाऊल उचलण्यामागे कौटुंबिक किंवा काही वैयक्तिक कारण काय होते का? याचा शोध घेतला जात आहे. त्यामुळं ओमाच्या माहेरच्या लोकांचेही जबाब नोंदवण्यात येणार आहे. आत्तापर्यंत पुरणमलच्या भावाचा जबाब नोंदवण्यात आला आहे.