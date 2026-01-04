English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • मुंबईत मोठा राजकीय भूकंप; उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का! शिवसेनेच्या माजी महापौर शुभा राऊळ यांनी पक्ष सोडला आणि...

मुंबईत मोठा राजकीय भूकंप; उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का! शिवसेनेच्या माजी महापौर शुभा राऊळ यांनी पक्ष सोडला आणि...

मुंबईत उद्धव ठाकरेंना मोठा झटका बसला आहे. शिवसेनेच्या माजी महापौर शुभा राऊळ यांनी शिवसेना पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे.  

वनिता कांबळे | Updated: Jan 4, 2026, 04:51 PM IST
मुंबईत मोठा राजकीय भूकंप; उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का! शिवसेनेच्या माजी महापौर शुभा राऊळ यांनी पक्ष सोडला आणि...

Uddhav Thackeray :  शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाने मुंबईत प्रचाराचा नारळ फोडला आहे. मनसेसोबत संयुक्त जाहीरनामा देखील सादर केला आहे. अशातच मुंबईच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडली आहे. उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का बसला आहे.  शिवसेनेच्या माजी महापौर शुभा राऊळ यांनी पक्ष सोडला आहे. शुभा राऊळ आता कोणत्या पक्षात प्रवेश करणार याची चर्चा सुरु झाली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबईत शिवसेना ठाकरे सेनेला मोठा धक्का बसला आहे. माजी महापौर शुभा राऊळ यांनी दिला पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे.   पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे शुभा राऊळ यांनी राजीनामा सुपूर्द केला आहे.  राजीनाम्यानंतर राऊळ यांनी घेतली भाजपचे नेते तथा मंत्री आशिष शेलार यांची भेट घेतली. 
भाजप नेते प्रविण दरेकरांच्या निवासस्थानी राऊळ आणि शेलार यांच्यात चर्चा झाल्याची माहिती समोर येत आहे. 

शुभा राऊळ भाजपत प्रवेश करणार असल्याची जोरदार चर्चा रादकीय वर्तुळात रंगली आहे. मात्र, याबाबत शुभा राऊळ तसेत भाजप पक्षाकाडून कोणातीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.  माजी महापौर शोभा रावळ यांनी आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या निवासस्थानी मंत्री आशिष शेलार यांची  भेट घेतली. 

कोण आहेत शुभा राऊळ?

अनेक वर्षांपासून शिवसेनेत महिला नेत्या म्हणून कार्यरत
2007 ते 2009 दरम्यान मुंबईच्या महापौर
दहिसरमधून अनेक टर्म सेनेच्या नगरसेविका
महापौर असताना हुक्का पार्लर बंदीचा निर्णय
विनोद घोसाळकरांच्या राजकीय प्रतिस्पर्धी
घोसाळकरांना विरोध करत 2014 मध्ये मनसेत प्रवेश, 
3 महिन्यातच शिवसेनेमध्ये घरवापसी
शिंदेंच्या बंडानंतर ठाकरेंसोबत राहण्याचा निर्णय
दरम्यान यापूर्वी, तेजस्वी घोसाळकर यांनी ठाकरेंची साथ सोडत शिवसेना पक्षात प्रवेश केला. नुकतंच भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या तेजस्वी घोसाळकर यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आलीय. तेजस्वी घोसाळकर यांना दहिसरच्या वॉर्ड क्रमांक 2मधून उमेदवारी देण्यात आली आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
bmc Electionbmcबीएमसी निवडणूकmumbai municipal corporationबृहन्मुंबई महानगरपालिका

इतर बातम्या

'ठाकरेंचा महापौर झाला तर...', पालिका निवडणुकीआधी...

महाराष्ट्र बातम्या