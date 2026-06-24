माजी खासदार संजयकाका पाटलांच्या,घरवापसीमुळे जिल्ह्याचे राजकीय समीकरण बदलणार !

सांगली : सांगलीची माजी खासदार आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते संजय काका पाटील आता घर वापसी करणारा 30 जून रोजी त्यांचा भाजपामध्ये पुन्हा प्रवेश होणार आहे,संजयकाका पाटलांच्या प्रवेशामुळे सांगली जिल्ह्यातलं राजकीय गणित बदलणार आहे,मात्र संजयकाकांना भाजपातल्या अंतर्गत संघर्षाला पहिल्यांदा तोंड द्यावे लागणार आहे..
विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर भाजपात परतण्यास उत्सुक असलेल्या संजयकाकांचा भाजप प्रवेश अखेर निश्चित झाला आहे..संजय काकांच्या प्रवेशामुळे सांगली जिल्ह्यातला राजकीय समीकरण बदलणार आहे. गेल्या वर्षभरापासून राजकीय वनवासात असणाऱ्या संजयकाकांचा पुन्हा जोरदार कमबॅक होणार आहे.
2025 च्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर संजयकाका पाटलांनी विधानसभा निवडणुकी लढवण्याचे निश्चित करत राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे घड्याळ हाती घेऊन,तासगावच्या मैदानात संजयकाका उतरले,मात्र पराभवानंतर संजय काका पाटील गेल्या वर्षभरापासून सत्तेत असून देखील राजकीय वनवासात होते. भाजपात पुन्हा परतण्यासाठी संजयकाकांनी प्रयत्न देखील केले,मात्र भाजपातील सुप्त विरोधामुळे संजयकाकांच्या भाजपा प्रवेशाला वेळोवेळी खो बसला..
संजयकाका पाटलांच्या भाजपा प्रवेशानंतर जिल्ह्यातलं राजकीय समीकरण बदलणार आहे,संजयकाकांच्या भाजपा प्रवेशामुळे तासगाव,कवठेमहांकाळ, नगरपालिकेसह पंचायत समितीवर भाजपामय होणार आहे.
असं जरी असलं तरी संजयकाकांचा भाजपात पूर्वीप्रमाणे दरारा राहणार का ?हा देखील प्रश्न आहे.कारण खासदार असताना संजयकाकांच्या विरोधात पक्षातल्या अनेक नेत्यांनी उघड भूमिका घेतली होती,त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीत संजयकाकांना पराभवाला सामोरे जावं लागलं होतं,तर संजयकाका पाटलांना पुन्हा भाजपात घेऊ नये,म्हणून भाजपातल्या अनेक नेत्यांनी वरिष्ठ पातळीवर तक्रारी देखील केल्या होत्या.
भाजपामध्ये आधीपासूनच संजय काकांचं,पृथ्वीराज देशमुख,आमदार गोपीचंद पडळकर आणि काही अंशी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी दुरावा राहिला आहे..यातूनच संजयकाकांना भाजपात घरवापसी करण्यात अडथळे येत असल्याची चर्चा होती.
मात्र आता भाजपाला सांगली लोकसभा जिंकायची आहे,विद्यमान खासदार विशाल पाटलांच्या विरोधात भाजपाकडे तगडा उमेदवार नसल्याने संजयकाका पाटलांसारखा पैलवान पुन्हा लोकसभेच्या मैदानात असणं गरजेचं असल्याने,भाजपाने संजयकाकांना पुन्हा प्रवेश देण्याचं निश्चित केले आहे.30 जून रोजी संजयकाका यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या उपस्थितीत मुंबईत जाहीर प्रवेश होणार आहे,त्यामुळे संजयकाकांचं भाजपात कमबॅक होणार आहे.
संजयकाकांच्या प्रवेशामुळे भाजपाला महाविकास आघाडीच्या विरोधात विशेषता जयंत पाटील, खासदार विशाल पाटील,काँग्रेसचे आमदार विश्वजीत कदम आणि आमदार रोहित पाटील यांच्या विरोधात लढण्यासाठी बळ मिळणार आहे
राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षामध्ये असलेले संजयकाका हे विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर पक्षात फारसे ॲक्टिव्ह दिसल्याचे पाहायला मिळालं नाही, त्यांची ओढा नेहमीच भाजपाकडे येण्याची राहिला, त्यातूनच आता संजयकाका पाटील पुन्हा घर वापसी करणार आहेत, काकांच्या या कमबॅकमुळे जिल्ह्यातलं राजकीय समीकरण बदलणारा आहे ,हे नक्की..