चित्रपट महामंडळाच्या निवडणूकीत राजकीय हस्तक्षेप'

अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ सध्या निवडणुकीच्या निमित्ताने चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलं आहे. तब्बल दहा वर्षांनंतर होत असलेल्या या निवडणुकीसाठी प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
प्रताप नाईक झी 24 तास कोल्हापूर : अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झालीय... महामंडळाचे माजी अध्यक्ष विजय पाटकर यांनी आरोप करत खळबळ उडवून दिलीय.. चित्रपट महामंडळाच्या निवडणुकीत राजकीय दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप पाटकर यांनी केलाय. इतकंच नव्हे तर मला उमेदवारी अर्जही भरू दिला नसल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. या आरोपांमुळे चित्रपट महामंडळाच्या निवडणुकीत राजकीय सामना रंगल्याचं पाहायला मिळतंय...
अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ सध्या निवडणुकीच्या निमित्ताने चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलंय. तब्बल दहा वर्षांनंतर होत असलेल्या या निवडणुकीसाठी प्रक्रिया सुरू झालीय. महामंडळाचे माजी अध्यक्ष आणि अभिनेते विजय पाटकर यांच्या आरोपांमुळं खळबळ माजलीय. चित्रपट महामंडळाच्या निवडणुकीत राजकीय दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा त्यांनी आरोप केलाय. इतकंच नव्हे तर मला उमेदवारीचा अर्जही भरू दिला नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. यावेळी त्यांनी एका मंत्र्यांच्या ओएसडीलाही लक्ष्य केलंय.
- अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या निवडणुकीत राजकीय हस्तक्षेप आणि दबाव
- राजकीय दबावामुळेच आपल्याला उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून रोखलं
- एका मंत्र्याचा ओएसडी चार दिवसांपासून कोल्हापुरात
- मंत्र्याचा ओएसडी लोकांवर दबाव आणतोय
- मला कळत नाही त्या मंत्र्याची आणि ओएसडींची विधानभवनातील सगळी कामं संपलेत का?
- जेणेकरून ते चित्रपट महामंडळात ठाण मांडून बसलेत
- मागील 40 वर्षे आम्ही इंडस्ट्रित आहोत
- आम्ही कधी राजकारण्यांकडे येतो का? त्यांनी कशाला इकडे यायला हवं? असं म्हणत विजय पाटकर यांनी संताप व्यक्त केलाय..
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची पत्नी अभिनेत्री नीलम शिर्के यांनी निवडणुकीत अर्ज भरला असून निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी प्रयत्न होतायत. यातूनच हा आरोप झाल्याचा चर्चा सुरू झालीय. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार अंबादास दानवे यावरून सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल केलाय..
तर मंत्र्यांचे ओएसडी लोकांवर दबाव आणणत असतील तर मुख्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घालण्याची मागणी काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केलीय.
दरम्यान शिवसेना मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी उदय सामंत यांची बाजू घेत विजय पाटकर यांच्या आरोपांना फारसे महत्त्व देण्याची गरज नसल्याचं म्हटलंय.. तसच काँग्रेस पक्षांच्या सांगण्यावरून हे आरोप केले जात असल्याचाही दावा त्यांनी केला. तर दुसरीकडे चित्रपट महामंडळाचे माजी अध्यक्ष विजय पाटकर यांनी विद्यमान अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले यांच्या कार्यपद्धतीवर आरोप करताना महामंडळाला थडगं करून ठेवल्याचं विधान केलं होतं. याला आता राजे भोसले यांनी प्रत्युत्तर दिलंय. तर पाटकर यांनी आफल्या कार्यकाळात महामंडळात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोपही राजेभोसले यांनी केलाय.
एकूणच, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने सुरू झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरींमुळे वातावरण ढवळून निघालंय.. निवडणुकीचा प्रचार रंगत असताना चित्रपट क्षेत्रातील ही लढत आता राजकीय रंगही घेत असल्याचे चित्र आहे. येत्या 7 जूनच्या मतदानानंतर आणि 8 जूनच्या मतमोजणीनंतर या संघर्षाचा निकाल स्पष्ट होणार आहे.