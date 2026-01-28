English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • Ajit Pawar: मोदींपासून गडकरींपर्यंत सगळेच हळहळले... अमित शाह तर म्हणाले, माझ्या...; जाणून घ्या कोणत्या नेत्याने काय म्हणालं?

Ajit Pawar: मोदींपासून गडकरींपर्यंत सगळेच हळहळले... अमित शाह तर म्हणाले, 'माझ्या...'; जाणून घ्या कोणत्या नेत्याने काय म्हणालं?

Ajit Pawar Death in Plane Crash: महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळापासून तर सामान्य जनमानसावर दुःखाचा डोंगर कोसळलाय. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा बारामतीमध्ये विमान अपघातात मृत्यू झाला आहे. अजित पवारांच्या अकाळी मृत्यूने सर्व स्तारांवरून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.  

प्रिती वेद | Updated: Jan 28, 2026, 01:18 PM IST
Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी 28 जानेवारी 2026 हा दिवस काळा दिवस ठरला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान दुर्घटनेत मृत्यू झाला आहे. अजित पवारांच्या निधनाने मोदींपासून गडकरींपर्यंत सगळेच हळहळले. जाणून घ्या कोणत्या नेत्याने काय म्हणालं? 

''माझे मित्र आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं निधन झालं. महाराष्ट्राच्या राजकारणाने एक उमदा नेता गमावला." - राज ठाकरे

'दादांसोबत गेले ५–६ वर्षं काम करण्याची संधी मिळाली… पहिलं सरकारमध्ये आणि नंतर काही दिवस विरोधी पक्षात. त्यांची विधिमंडळ कारभारावर असलेली रुबाबदार पकड आणि प्रेमळ स्वभाव हा आमच्यासारख्या अनेकांना आवडायचा. '- आदित्य ठाकरे

हे ही वाचा: अजित पवारांच्या निधनानंतर CM देवेंद्र फडणवीसांनी व्यक्त केल्या भावना, म्हणाले 'हे अविश्वसनीय अन्...'

अजित पवारांच्या अचानक जाण्याने महाराष्ट्राला मोठा धक्का बसला आहे. अजित पवारांसह 6 जणांचा मृत्यू झाला आहे. आज अजित पवारांच्या बारामतीमध्ये तीन सभा होत्या. जिल्हा परिषद, तसंच पंचायत समिती निवडणुकांसंबंधीत या सभा होत्या. सभांसाठीच ते मुंबईतून बारामतीमध्ये येत होते. बारामतीमध्ये दाखल झाल्यानंतर लँडिंगवेळीच त्यांच्या विमानाला अपघात झाला.

 

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Ajit pawarbaramatiAjit Pawar Plane Crashअजित पवारविमान अपघात

