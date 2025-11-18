English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
जळगावात राजकीय घराणेशाही,मंत्री-आमदारांच्या पत्नी नगराध्यक्षपदाच्या रिंगणात; कोणाची राजकीय प्रतिष्ठा पणाला?

Political nepotism in Jalgaon: जळगावातील  नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुका  नेत्यांसाठी राजकीय प्रतिष्ठेच्या बनल्या आहेत.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 18, 2025, 05:23 PM IST
जळगावात राजकीय घराणेशाही,मंत्री-आमदारांच्या पत्नी नगराध्यक्षपदाच्या रिंगणात; कोणाची राजकीय प्रतिष्ठा पणाला?
जळगाव राजकारण

Political nepotism in Jalgaon: जळगाव जिल्ह्यात मंत्री व आमदारांच्या सौभाग्यवती निवडणुकांच्या रिंगणात जामनेर भुसावळ नगर परिषदेच्या निवडणुकीत मंत्र्यांच्या सौभाग्यवती रिंगणात तर चाळीसगाव व पाचोरा नगर परिषदेच्या निवडणुकीत आजी-माजी आमदारांच्या सौभाग्यवती रिंगणात पक्षातील उमेदवारांना निवडून आणण्यासोबत सौभाग्यवतींनाही निवडून आणण्याची मंत्री व आमदारांवर जबाबदारी. जळगाव जिल्ह्यात नगर परिषदेच्या निवडणुकीत मंत्री आणि आमदारांच्याही सौभाग्यवती या नगराध्यक्ष पदाच्या रिंगणात आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर, भुसावळ, चाळीसगाव आणि पाचोरा या चार महत्त्वाच्या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या दोन मंत्र्यांच्या आणि दोन आमदारांच्या पत्नी थेट नगराध्यक्षपदासाठी रिंगणात उतरल्या आहेत. यामुळे या निवडणुका आता केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या न राहता, संबंधित नेत्यांच्या राजकीय प्रतिष्ठेच्या लढाया बनल्या आहेत.

जामनेरमध्ये साधना महाजन पुन्हा मैदानात

जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या पत्नी साधना महाजन यांनी भाजपचे तिकीट घेऊन जामनेर नगरपालिकेच्या अध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल केला. यापूर्वी त्या नगराध्यक्षा राहिल्या असल्याने त्यांना अनुभवाची साथ आहे.

भुसावळमध्ये रजनी सावकारे यांची हॅट्ट्रिकची तयारी

वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांच्या पत्नी रजनी सावकारे यांनीही भाजपकडून भुसावळ नगरपालिकेच्या अध्यक्षपदासाठी उमेदवारी अर्ज भरला. त्यांनाही यापूर्वी अध्यक्षपदाचा अनुभव आहे.

पाचोऱ्यात विद्यमान आमदार पत्नी विरुद्ध माजी आमदार पत्नी

शिंदे गटाचे आमदार किशोर पाटील यांच्या पत्नी सुनीता पाटील यांच्याविरुद्ध भाजपचे माजी आमदार दिलीप वाघ यांनी पत्नी सुचेता वाघ यांना रिंगणात उतरवले आहे. दोघींना नगराध्यक्षा म्हणून कामाचा अनुभव असल्याने ही लढत अटीतटीची होणार आहे.

चाळीसगावमध्ये चव्हाण विरुद्ध देशमुख

भाजपचे आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या पत्नी प्रतिभा चव्हाण यांच्यासमोर महाविकास आघाडीकडून दिवंगत माजी आमदार राजीव देशमुख यांच्या पत्नी पद्मजा देशमुख यांचे आव्हान आहे. ही लढतही चर्चेत आहे.

21 नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिक्षा

अर्ज माघारीची अंतिम तारीख 21 नोव्हेंबर आहे. त्यानंतरच अंतिम लढत कोणा-कोणामध्ये होईल, हे स्पष्ट होईल. मात्र, सत्ताधारी नेत्यांनी पत्नींना मैदानात उतरवून राजकीय डावपेच खेळल्याने संपूर्ण जिल्ह्यात या निवडणुकांची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

FAQ

प्रश्न: जळगाव जिल्ह्यात कोणत्या चार नगरपालिकांमध्ये मंत्री-आमदारांच्या पत्नी नगराध्यक्षपदासाठी लढत आहेत?

उत्तर: जामनेर, भुसावळ, चाळीसगाव आणि पाचोरा या चार नगरपालिकांमध्ये सत्ताधारी नेत्यांच्या पत्नी नगराध्यक्षपदाच्या थेट रिंगणात आहेत.

प्रश्न: कोण कोणत्या नेत्यांच्या पत्नींनी नगराध्यक्षपदासाठी अर्ज भरले आहेत?

उत्तर:  जामनेर → साधना महाजन (जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या पत्नी, भाजप)  
भुसावळ → रजनी सावकारे (वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांच्या पत्नी, भाजप)  
पाचोरा → सुनीता पाटील (आमदार किशोर पाटील यांच्या पत्नी, शिंदे गट)  
चाळीसगाव → प्रतिभा चव्हाण (आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या पत्नी, भाजप)

प्रश्न: पाचोरा आणि चाळीसगाव नगरपालिका निवडणुकीत काय खास वैशिष्ट्य आहे?

उत्तर: पाचोऱ्यात विद्यमान आमदार किशोर पाटील यांच्या पत्नी सुनीता पाटील विरुद्ध माजी आमदार दिलीप वाघ यांच्या पत्नी सुचेता वाघ अशी थेट लढत आहे, तर चाळीसगावात आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या पत्नी प्रतिभा चव्हाण यांच्यासमोर दिवंगत माजी आमदार राजीव देशमुख यांच्या पत्नी पद्मजा देशमुख (महाविकास आघाडी) यांचे आव्हान आहे. दोन्ही ठिकाणी ही लढत अटीतटीची आणि प्रतिष्ठेची मानली जात आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

