Ajit Pawar : 'घरातल्यांची साथ नाही' म्हणत अजित पवारांची बारामतीकरांना भावनिक साद; म्हणाले..

Ajit Pawar : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी (AP)चं नेतृत्त्वं करणाऱ्या अजित पवार यांनी नुकतंच बारामतीमध्ये एक सभा घेत बारामतीकरांना भावनिक साद घातल्याचं पाहिलं.   

सायली पाटील | Updated: Dec 19, 2025, 12:26 PM IST
Ajit Pawar News : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुन्हा एकदा त्यांच्या भाषणामुळं चर्चेत आले असून यावेळी बारामतीकरांपुढं मन रितं करत अजित पवार इतकं काही बोलून गेले की त्यांच्या या वक्तव्यांची संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चा सुरू आहे. राजकीय कारणास्तव झालेल्या या भाषणादरम्यान त्यांनी पुन्हा कुटुंबातील मतभेदांवर भाष्य केलं आणि अनेकांच्याच नजरा वळल्या. यामध्ये बारामतीकरांची मिळणारी साथ महत्त्वाची असली तरीही कुटुंबातून मात्र तशी साथ मिळत नसल्याचं वक्तव्य त्यांनी केलं. बारामतीत नगरपरिषद निवडणुकीच्या सांगता सभेच्या निमित्तानं अजित पवारांनी बारामतीकरांशी भावनिक संवाद साधला. 

भाषणाच्या सुरुवातीलाच पवारांनी भूतकाळात डोकावलं. '1991 ला मी तुमच्या सर्वांचा खासदारकीचा उमेदवार म्हणून उभा राहिलो होतो, त्यावेळेस देशात अशी एक घटना घडली की राजीवजी आपल्यातून निघून गेले त्यामुळे एक महिना निवडणुका लांबल्या', असं ते म्हणाले. यंदा 288 नगरपरिषद, नगरपंचायतीच्या निवडणुका महाराष्ट्रात पार पडल्या, काहींचं मतदान झालं आणि काहीजण कोर्टात गेल्यामुळे कोर्टाने त्याबाबतचा निर्णय दिल्याने ते मतदान उद्याच्या 20 तारखेला होणार आहेत असं सांगताना त्यांनी सर्व नगरपरिषदांची मतमोजणी 21 तारखेला होणार आहे, असं म्हणताना पवारांनी 'मी शिव शाहू फुले आंबेडकरांचा विचार जपणारा कार्यकर्ता' या वाक्याचा पुनरुच्चार केला. किंबहुना 10 जुलै 1999 ला ज्यावेळी शरद पवारांनी पक्षाची स्थापना केली तेव्हाही काही वेळेस सर्व दिग्गजांनी हाच विचार आणि भूमिका सर्वांसमोर मांडली असं सांगताना 26 वर्षांमध्ये आलेल्या चढ- उतारांकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. 

'तुम्ही मला 91 पासून संधी देत मला साथ दिली, पण घरातले काही लोक मात्र साथ नाही देत. मात्र आजपर्यंत तुम्ही मला खासदार, आमदार केलं. कधी मी सरकारमध्ये होतो कधी नव्हतो परंतु त्याचा विचार बारामतीकरांनी कधी केला नाही. विरोधी पक्षात असलो तरी बारामती शहराचा सर्वांगीण विकास कसा करता येईल ग्रामीण भागाचा कसा विकास करता येईल ज्या जिल्ह्याने मला संधी दिली त्या जिल्ह्याचा कायापालट कसा करता येईल याचा विचार केला',असं म्हणत बारामतीचं आपल्यासाठीचं महत्त्वं त्यांनी स्पष्ट केलं. 

नऊ वर्षांपूर्वी दोन-तीनचा अपवाद वगळता तुम्ही सर्व उमेदवार माझ्या पक्षाचे माझ्या विचाराचे तुम्ही निवडून दिले होते. 2017 ला देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार होते विरोधी पक्षात होतो तरी देखील आपण काम करत राहिलो असं सांगताना त्यांनी, 2019 ला आपण सरकारमध्ये आल्यापासून मागे वळून पाहिले नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. 'बारामतीकरांनी मला इतक्या मोठ्या पदावर बसवलं मग, त्यांच्या ज्या मूलभूत गरजा आहेत प्रश्न आहेत ते सोडवून आपलं कर्तव्य आहे', असंही ते म्हणाले, 

बारामतीकरांना दिली हमी...

बारामतीतील सांगता सभेदरम्यान त्यांनी आपण बारामतीच्या विकासासाठी तत्पर असल्याचच पवारांनी वारंवार सांगितलं. इतर लोक येऊन काहीतरी भाषण करून हे करायचं ते करायचं  म्हणतील, टीका करतील. पण, मी टीका टिपणी करायला आलो नाही. उद्या कदाचित टीका  टिप्पणीची भाषणं होतील पण, मी बारामतीचा पुढचा सर्वांगीण विकास कशा पद्धतीने आपल्याला करायचं आहे हे सांगण्यासाठी आज तुमच्यापुढे आलो आहे असं म्हणताना दुसरा कोणीही हे करू शकत नाही. सिंगापूरच्या धर्तीवर बारामती पुढे नावारूपाला आणण्याचा आपला प्रयत्न आहे या शब्दांत बारामतीकरांना हमी दिली. 

'कुठल्याही खोट्यानाट्या प्रचाराला बळी पडू नका. कालही आजही आणि उद्याही आपल्याला बरोबर राहायचं आहे. 2030 ला पाच वर्षे पूर्ण होतील तेव्हा मी आज तुम्हाला शब्द देतो की आजची बारामती आणि त्या दिवसाची बारामती यात खूप बदल झालेला तुम्हाला दिसेल' असं भविष्यातलं चित्र त्यांनी उभं केलं. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

